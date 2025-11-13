Суд Татарстана утвердил решение о «раскулачивании» семьи экс-ректора КАИ Алибаева

С семьи бывшего руководителя вуза и главы двух районов Казани взыщут активы в 33 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Передать в доход государства три квартиры в Казани и еще 24 млн рублей придется семье казанских ВИП-ответчиков Лиры и Тимура Алибаевых. Сегодня Верховный суд Татарстана отклонил доводы жалоб защиты на решение Вахитовского райсуда Казани, который еще в сентябре 2024-го полностью удовлетворил иск прокурора Татарстана о «раскулачивании» за разницу доходов и расходов, — сообщают источники «Реального времени».

Ни на одном из заседаний районного и Верховного суда РТ члены семьи ответчиков не появились. При этом в феврале 2025-го Тимур Алибаев оставил высокий пост в КАИ.

Напомним, на момент подачи иска в мае 2024-го Тимур Алибаев еще возглавлял казанский вуз. Прокурор Татарстана просил суд изъять в доход государства три квартиры на 9 млн и взыскать солидарно с ректора и его супруги 24 млн рублей. Последняя сумма, по данным истца, в 2022 году была переведена со счетов госслужащей Лиры Алибаевой в турецкий банк. Претензии надзорного ведомства связаны с результатами проверки по контролю за доходами и расходами Алибаевой как сотрудницы Управления федерального казначейства.



Позицию прокуратуры в судах по этому делу представляла Лилия Фаттахова, ныне возглавляющая антикоррупционный отдел ведомства. Ей удалось убедить Вахитовский райсуд Казани, а теперь и Верховный суд РТ, что часть покупок и денежных переводов ее семьи не подтверждена законными доходами, в том числе в период, когда Алибаев возглавлял администрацию Ново-Савиновского и Авиастроительного районов города.

Сегодня решение райсуда поддержала и апелляционная инстанция. По данным «Реального времени», защита ответчиков просила о назначении почерковедческой экспертизы по расписке о передаче Алибаевым 21 млн рублей другом семьи, однако Верховный суд РТ ходатайство отклонил.