4 года строгого режима: тукаевскому экс-главе Камаеву вынесли немягкий приговор

Суд Набережных Челнов не согласился с прокуратурой в части условного срока, но штраф в 12 млн рублей решил не применять

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Набережночелнинский горсуд признал экс-главу Тукаевского района Фаила Камаева виновным в семи преступлениях, включая две взятки. Вопреки мягкой позиции гособвинения, отставному чиновнику назначили 4 года колонии строгого режима, сообщает портал Chelny-biz.ru.

Итоговое заседание дважды откладывалось в связи с болезнью подсудимого. Причем, чтобы не допустить истечения срока домашнего ареста, суд посчитал нужным продлить эту меру пресечения. После чего сегодня состоялись повторные прения. А затем Фаил Камаев выступил с последним словом.

Напомним, дело уволенного по утрате доверия чиновника суд рассматривает в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Такой же порядок гарантирует обвиняемому не более двух третей от максимальной планки наказания. По тяжким статьям он обычно не применяется, однако Фаил Камаев заключил досудебное соглашение с прокуратурой и СК, исполняя которое не только полностью признал свою вину, но и дал показания минимум на трех человек — бывшего главу ПИЗО Тукаевского района Азата Надершина, бизнесмена Валерия Чулакова и бывшего вице-премьера РТ Энгеля Фаттахова. Последний на старте своего судебного процесса обвинил Камаева в предательстве.

23 сентября в прениях гособвинитель запросил для Камаева по двум взяткам, двум превышениям и трем злоупотреблениям полномочиями довольно мягкое наказание. Предложил назначить Фаилу Камаеву 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и весомым штрафом в 12 млн рублей, который, по данным источников «Реального времени», может быть покрыт за счет арестованного по делу имущества подсудимого. Также прокурор просил еще на 6 лет лишить осужденного права занимать ответственные должности в органах власти.

Адвокаты обвиняемого Евгений Котов и Евгения Алтынова просили по возможности применить норму о назначении наказания ниже низшего предела. А еще — учесть состояние здоровья своего клиента и его близких, помощь бойцам СВО и тот факт, что благодаря признательным показаниям Камаева ущербный для муниципалитета земельный обмен с Чулаковым был аннулирован.

Сегодня суд намеревался предоставить бывшему главе последнее слово и удалиться в совещательную комнату для постановления приговора.