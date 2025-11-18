Новости общества

В Нурлате создадут новый социальный центр «Гармония»

20:57, 18.11.2025

Это будет автономное учреждение, которое станет помогать людям в решении их социальных проблем

Фото: Альберт Муклоков

Кабмин Татарстана принял решение о создании нового соцучреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» в Нурлатском муниципальном районе. Постановление проходит на данный момент антикоррупционную экспертизу.

Центр «Гармония» создадут на базе уже существующего учреждения, но в новом формате. Теперь это будет автономное учреждение, которое станет помогать людям в решении их социальных проблем.

скриншот с сайта Яндекс.карты

За работу центра будет отвечать Минтруда Татарстана. В ближайшие два месяца министерство подготовит все необходимые документы и утвердит руководство центра. После этого центру передадут здание и землю. Финансирование на работу центра будет выделяться из бюджета республики в виде специальных субсидий.

Наталья Жирнова

