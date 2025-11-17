На обеспечение госучреждений сотовой связью в Татарстане выделили 24 млн рублей
Госкомитет республики по закупкам подвел итоги недельной работы, в течение которой в республике разметили тендеры на 81 млн рублей
Госкомитет Татарстана по закупкам подвел итоги недельной работы. За отчетный период было размещено 24 закупки общей стоимостью 81,4 млн рублей для обеспечения государственных и муниципальных нужд региона.
Значительную часть закупочного объема составили услуги по обеспечению сотовой связи для госучреждений республики на 2026 год. На эти цели выделено 24 млн рублей. На приобретение семи квартир в Казани для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 27,6 млн рублей.
Также госкомитет по архивному делу планирует закупить книжные планетарные сканеры на сумму 22,3 млн рублей. Оборудование будет предоставлено победителям конкурса на получение поддержки муниципальных архивов республики. В рамках развития туристической привлекательности региона размещены закупки услуг по организации семинара для экскурсоводов на сумму 858 тыс. рублей и экскурсионного обслуживания российских и зарубежных делегаций на сумму 314 тыс. рублей.
