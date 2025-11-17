На обеспечение госучреждений сотовой связью в Татарстане выделили 24 млн рублей

Госкомитет республики по закупкам подвел итоги недельной работы, в течение которой в республике разметили тендеры на 81 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

Госкомитет Татарстана по закупкам подвел итоги недельной работы. За отчетный период было размещено 24 закупки общей стоимостью 81,4 млн рублей для обеспечения государственных и муниципальных нужд региона.

Значительную часть закупочного объема составили услуги по обеспечению сотовой связи для госучреждений республики на 2026 год. На эти цели выделено 24 млн рублей. На приобретение семи квартир в Казани для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 27,6 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также госкомитет по архивному делу планирует закупить книжные планетарные сканеры на сумму 22,3 млн рублей. Оборудование будет предоставлено победителям конкурса на получение поддержки муниципальных архивов республики. В рамках развития туристической привлекательности региона размещены закупки услуг по организации семинара для экскурсоводов на сумму 858 тыс. рублей и экскурсионного обслуживания российских и зарубежных делегаций на сумму 314 тыс. рублей.



Наталья Жирнова