Проекты СМУ-88 в очередной раз признаны лучшей недвижимостью России

В этом году наивысшую оценку жюри получили ЖК «Минтимер» и проект реконструкции здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы»

Концепция реконструкции здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» и ЖК «Минтимер» стали победителями X Юбилейного федерального конкурса инновационных проектов в сфере недвижимости GOOD INNOVATIONS 2025. Проекты группы компаний «СМУ-88» отмечены в ключевых номинациях: «Лучшая коммерческая недвижимость» и «Лучшая жилая недвижимость». Церемония награждения прошла накануне в Москве в рамках 2-й Международной выставки жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса UtiliCon 2025.

Проект реконструкции здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» одержал победу в номинации «Лучшая коммерческая недвижимость». Эксперты оценили инновационную для России архитектурную концепцию «здание в здании», подготовленную архбюро WALL по заказу СМУ-88. Этот подход позволит сохранить исторический вид сооружения, при этом кровля внутренней части будет выполнена из стекла. Внутри появятся крытый и открытый музеи, спа, небольшие кафе и рестораны, бутики, апартаменты. Концепция неоднократно получала высокую оценку профессионального сообщества и была отмечена международными премиями, среди которых «Золотая капитель», «Золотой Трезини», International Architecture & Design Awards 2025, PROESTATE Awards и «Казаныш».

ЖК «Минтимер» стал победителем в номинации «Лучшая жилая недвижимость». Жилой комплекс продолжает реновацию территории Новой Портовой, начатую флагманским проектом СМУ-88 — ЖК «Яналиф». Архитектура проектов вдохновлена историческим контекстом территории — индустриальным прошлым речного порта. Кирпич и металл в фасаде дополняются панорамным витражным остеклением. Отличительная особенность проекта — технологичность: скоростной Wi-Fi во дворе, вход в лобби по Face ID и электронному пропуску, станции зарядки для гаджетов, электросамокатов и электромобилей, умное освещение и умные дверные замки.

«Казань давно зарекомендовала себя как один из самых прогрессивных городов России. А Новая Портовая, уверен, в будущем станет новой визитной карточкой города. Своими проектами мы стремимся поддерживать и развивать этот статус. Большая благодарность жюри и экспертам конкурса за высокую оценку нашей работы. В этом году конкуренция была особенно высокой — представлены десятки сильнейших работ со всей страны. Рады, что наши проекты смогли выделиться среди них и завоевать признание», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Конкурс GOOD INNOVATIONS 2025 проводится «Российской гильдией управляющих и девелоперов» с 2015 года при поддержке Комитета по строительству Санкт-Петербурга, корпорации ДОМ.РФ и Агентства инноваций Москвы. На сегодняшний день это одна из немногих российских премий в недвижимости, делающих акцент именно на внедрении прогрессивных технологий, которые в будущем станут драйверами рынка.

