В Татарстане расследуют масштабные махинации в сфере ИЖС

Фото: Динар Фатыхов

По поручению раиса Татарстана с мая 2024 года правоохранительные органы проводят проверку деятельности подрядчика «Таунхаусы и дома» после многочисленных жалоб граждан. В ходе расследования был выявлен целый ряд недобросовестных компаний в сфере индивидуального жилищного строительства, сообщается в пресс-службе раиса.

По результатам проведенной работы возбуждено девять уголовных дел в отношении руководителей и бенефициаров подрядчиков. Установлено, что пострадали 260 человек, общий ущерб составил 752 млн рублей. Уже наложен арест на имущество фигурантов дел.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сообщается, что для поддержки пострадавших Минстрой проводит регулярные встречи с гражданами. Пострадавшим предложены меры социальной поддержки, включая возможность получения жилья по программе социальной ипотеки и выплаты 1 млн рублей на первоначальный взнос.

Для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и участников СВО в банках прошла работа по реструктуризации их задолженностей.

Наталья Жирнова