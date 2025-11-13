Минзем Татарстана определил кадастровую стоимость 152 тысяч объектов недвижимости

Еще 173 тыс. объектов отнесены к категории, где изменение сведений в ЕГРН не влияет на кадастровую стоимость

Фото: Динар Фатыхов

В октябре Центр государственной кадастровой оценки (ЦГКО) получил сведения о 326 161 объекту недвижимости. Об этом сообщили в Минземе Татарстана.

Из общего числа объектов кадастровая стоимость была определена для 152 772 единиц. В эту категорию вошли земельные участки — 113 637, здания — 21 098, помещения — 15 926, сооружения — 1 180, объекты незавершенного строительства и машино‑места.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Еще 173 389 объектов отнесены к категории, где изменение сведений в ЕГРН не влияет на кадастровую стоимость. Среди них преобладают земельные участки — 149 486.

Министерство напоминает, что правообладатели имеют возможность бесплатно запросить выписку из ЕГРН, чтобы получить актуальные данные о кадастровой стоимости своего объекта недвижимости.

Ранее власти Казани утвердили границы нового сквера Учителя.

Наталья Жирнова