Минзем Татарстана определил кадастровую стоимость 152 тысяч объектов недвижимости
Еще 173 тыс. объектов отнесены к категории, где изменение сведений в ЕГРН не влияет на кадастровую стоимость
В октябре Центр государственной кадастровой оценки (ЦГКО) получил сведения о 326 161 объекту недвижимости. Об этом сообщили в Минземе Татарстана.
Из общего числа объектов кадастровая стоимость была определена для 152 772 единиц. В эту категорию вошли земельные участки — 113 637, здания — 21 098, помещения — 15 926, сооружения — 1 180, объекты незавершенного строительства и машино‑места.
Еще 173 389 объектов отнесены к категории, где изменение сведений в ЕГРН не влияет на кадастровую стоимость. Среди них преобладают земельные участки — 149 486.
Министерство напоминает, что правообладатели имеют возможность бесплатно запросить выписку из ЕГРН, чтобы получить актуальные данные о кадастровой стоимости своего объекта недвижимости.
