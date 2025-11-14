В Казани закупят семь квартир для детей-сирот по госпрограмме на 27 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил электронный аукцион на приобретение семи квартир в Казани для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщают в пресс-службе комитета.



Площадь каждого жилого помещения должна находиться в пределах от 24 до 36 квадратных метров. Дома, в которых располагаются квартиры, должны быть построены и введены в эксплуатацию не ранее 2002 года. Важным условием является отсутствие каких-либо обременений: квартиры должны быть свободны от залога, ареста и исков третьих лиц.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам председателя Государственного комитета РТ по закупкам Марата Зиатдинова, обеспечение жильем детей-сирот является одной из приоритетных задач в сфере социальной защиты региона.

Начальная стоимость контракта составляет более 27,6 млн рублей. Заказчиком выступает Минзем республики.

С начала 2025 года в Татарстане уже приобретено 450 жилых помещений для детей-сирот на общую сумму 1,8 млрд рублей. Эти меры реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Наталья Жирнова