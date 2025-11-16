Доля заявок на рыночную ипотеку в Казани близится к 50%

В России зафиксировали рекордный уровень торга при продаже готового жилья

По данным федеральной компании «Этажи», которые имеются у «Известий», в ноябре 2025 года Казань вошла в десятку российских мегаполисов с наибольшей долей заявок на рыночную ипотеку — показатель достиг 42,6%.

В России зафиксирован рекордный уровень торга при продаже готового жилья: средний размер скидки превышает 6—6,4%, а в отдельных случаях собственники готовы предоставлять дисконт до 10—15% при срочной продаже.

Как пояснила исполнительный директор «Этажей» Регина Дыдалина, такие скидки позволяют заметно снизить как ежемесячные платежи по ипотеке, так и общую переплату по кредиту. Например, при ставке 18,99%, первоначальном взносе 60% и сроке кредитования 20 лет скидка в 15% сокращает переплату до уровня, сопоставимого со ставкой 10,7%.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году доля рыночных ипотечных кредитов в целом по стране может превысить 60% — на фоне ограничений по льготным программам (в частности, изменений в правилах семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года) и ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ. При этом банки уже смягчают требования к заемщикам: по данным девелоперской компании «Мангазея», с начала года доля одобренных ипотечных заявок выросла на 30—35%. Комментируя общую динамику рынка жилья, вице‑премьер России Марат Хуснуллин 13 ноября отметил, что массовая ипотека станет возможной при ключевой ставке 5—6%.

Наталья Жирнова