195 тысяч рублей за метр: Татарстан в топе регионов с дорогим жильем

Фото: Реальное время

Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России за год выросла на 5,2%. По данным портала «СберИндекс», опубликованным на портале ЕРЗ.РФ, к октябрю 2025 года средняя цена «квадрата» в новостройках достигла 177 946 рублей. При этом за последний месяц показатель увеличился на 0,6%.



Татарстан вошел в первую десятку с показателем 195 165 рублей за квадратный метр, расположившись на восьмом месте. Цены показали рост на 0,1% относительно сентября текущего года.

Среди регионов страны наиболее высокая стоимость первичного жилья традиционно зафиксирована в Москве. Сразу за столицей в рейтинге расположился Санкт‑Петербург, где квадратный метр в новостройке оценивается в 245 398 рублей.

В числе прочих регионов‑лидеров также отмечены:

Республика Алтай (234 592 рубля);

Севастополь (208 499 рублей);

Республика Крым (203 658 рублей);

Сахалинская область (200 575 рублей);

Амурская область (194 409 рублей).

Наталья Жирнова