195 тысяч рублей за метр: Татарстан в топе регионов с дорогим жильем

21:03, 14.11.2025

Среди регионов страны наиболее высокая стоимость первичного жилья традиционно зафиксирована в Москва

Фото: Реальное время

Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России за год выросла на 5,2%. По данным портала «СберИндекс», опубликованным на портале ЕРЗ.РФ, к октябрю 2025 года средняя цена «квадрата» в новостройках достигла 177 946 рублей. При этом за последний месяц показатель увеличился на 0,6%.

Татарстан вошел в первую десятку с показателем 195 165 рублей за квадратный метр, расположившись на восьмом месте. Цены показали рост на 0,1% относительно сентября текущего года.

Среди регионов страны наиболее высокая стоимость первичного жилья традиционно зафиксирована в Москве. Сразу за столицей в рейтинге расположился Санкт‑Петербург, где квадратный метр в новостройке оценивается в 245 398 рублей.

В числе прочих регионов‑лидеров также отмечены:

  • Республика Алтай (234 592 рубля);
  • Севастополь (208 499 рублей);
  • Республика Крым (203 658 рублей);
  • Сахалинская область (200 575 рублей);
  • Амурская область (194 409 рублей).

Напомним, что спрос на студии в новостройках Казани вырос на 60% за год.

Наталья Жирнова

