Куда пойти в Казани: отметить Науруз, послушать Миядзаки и Спиваковского

Афиша мероприятий с 19 по 25 марта

Фото: Олег Тихонов

Программа досуга на следующей неделе предлагается разноплановая. Из топовых мероприятий — международная нефтяная конференция и HR-саммит Поволжья. Культурное направление возглавит фестиваль тюркского кино. Weekend готовит гуляния — в субботу будем праздновать Науруз-байрам. А в воскресенье можно послушать читку поэмы от Даниила Спиваковского. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казань станет столицей тюркского кино (18+)

21 марта в Казани стартует международный фестиваль тюркского кино. Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре «Мир», в Доме дружбы народов состоятся творческие встречи с кинематографистами разных стран. От Татарстана в фестивале будет участвовать фильм Юрия Фетинга «Бибинур».

Фестивальные фильмы также покажут в других городах и районах республики. Кроме того, участники планируют отпраздновать «Науруз». Отличительная особенность — на фестивале не будет победителей и призов. По словам организаторов, главной наградой станут полные кинозалы. Завершится фестиваль 25 марта, а в следующем году пройдет в другой стране.

Саундтреки к анимэ в исполнении молодежного оркестра (12+)

21 марта в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет концерт «Чудо Миядзаки и Великая Классика». На сцене выступит молодежный оркестр Sforzando. В первом отделении прозвучат произведения Шопена, второе отделение будет посвящено саундтрекам к анимационным шедеврам японского композитора Хаяо Миядзаки. Концерт приурочен к году Японии в России.

Начало в 18.30, стоимость билетов от 300 до 400 рублей.

В гостинице «Корстон Роял» будет проходить международная конференция «Argus Татарстан 2018. Нефтепереработка, трейдинг, логистика». Фото Олега Тихонова

В «Корстоне» поговорят о нефтепереработке (18+)

С 21 по 23 марта в гостинице «Корстон Роял» будет проходить международная конференция «Argus Татарстан 2018. Нефтепереработка, трейдинг, логистика».

Специалисты отрасли обсудят современное состояние и перспективы развития мировой и региональной нефтепереработки, познакомятся с новыми проектами и запланируют возможности сотрудничества с партнерами.

Участие платное.

В «Ривьере» научат выстраивать HR-стратегию (18+)

22 марта в казанской «Ривьере» пройдет HR-саммит Поволжья. HR-эксперты и руководители компании смогут узнать о международном опыте и примерах российских компаний. Всего организаторы обещают 12 спикеров, которые расскажут о способах управления изменениями, построения HR-стратегии и эффективной команды. Ключевой момент — как развивать бизнес в условиях digital-революции. Также в программе заявлены мастер-классы.

Участие платное.

Станут известны имена звезд гостеприимства

22 марта в Казанской ратуше подведут итоги муниципального конкурса «Звезды гостеприимства-2017».

В этом году участниками конкурса стали 110 работников предприятий туристской, ресторанной и гостиничной индустрий. Соревнования проходят в восьми номинациях: «Лучший официант», «Лучший бармен», «Лучший повар», «Лучший менеджер ресторана», «Лучший портье», «Лучшая горничная», «Лучший гид-экскурсовод» и «Лучший менеджер по внутреннему и въездному туризму».

На итоговом мероприятии победители получат призы, а предприятия, на которых они работают, почетный знак, который символизирует высокий уровень качества обслуживания.

В этом году участниками конкурса стали 110 работников предприятий туристской, ресторанной и гостиничной индустрий. Фото Олега Тихонова

В музее ИЗО — новая эстетическая парадигма

22 марта в Государственном музее изобразительных искусств РТ пройдет лекция культуролога Алексея Масляева «Искусство рубежа XX—XXI веков: эстетика взаимодействия и «архивная лихорадка». Мероприятие входит в большой лекторий об искусстве XIX—XXI веков. Спикер расскажет о потребности в новой эстетической парадигме, возникшей в 90-е годы — эстетике взаимодействия.

Начало в 18.00, за посещение нужно будет заплатить 50 рублей.

Казань отметит Науруз

24 марта на казанском ипподроме отметят Науруз. Праздник проведут культурные автономии Татарстана. Гостям представят обширную концертную программу, покажут все разнообразие национальных традиций и культур. Здесь же можно будет попробовать традиционные блюда народов, празднующих Науруз.

Праздник Науруз (по-другому «персидский Новый год») отмечается в день весеннего равноденствия. Его празднуют на Кавказе, в Центральной и Западной Азии и Поволжье. Во многих странах и отдельных республиках мира в честь события устраивают длинные выходные.

Начало в 10.00, вход свободный.

Здесь же можно будет попробовать традиционные блюда народов, празднующих Науруз. Фото Олега Тихонова



Спиваковский прочтет поэму в филармонии

25 марта в казанской филармонии выступит заслуженный артист России Даниил Спиваковский. Под музыкальное сопровождение ансамбля русских народных инструментов «Русская рапсодия» он прочтет постмодернистскую поэму в прозе Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки».

Начало в 18.00, стоимость билетов от 300 до 1200 рублей.

О пользе спорта — подробно в «Смене»

В воскресенье, 25 марта, в ЦСК «Смена» выступит российский научный журналист Ася Казанцева. Тема лекции — «Как спорт влияет на мозг». Спикер приведет краткий обзор недавних исследований и расскажет, какой спорт наиболее эффективен для работы человеческого мозга.

Начало в 15.00. Если покупать билеты заранее, нужно будет заплатить 400 рублей, 500 рублей придется отдать в день мероприятия.

Кроме этого:

22 марта в творческой лаборатории «Угол» пройдет бесплатная читка пьесы «Ливия, 13». Начало в 19.00, вход свободный. (18+)

22 марта в «Смене» откроется выставка «Школа 1,5×1,5» группировки ЗИП. Тема — история искусства. Выставка продлится до 9 мая, стоимость билета 200 рублей. (18+)

22 марта в ГБКЗ им. Сайдашева выступит пианист и композитор Сергей Работкин. В программе — классика. Начало в 18.30, стоимость билетов от 200 до 500 рублей. (16+)

22 марта в Центре «Эрмитаж-Казань» откроется фотовыставка «Дикая природа России-2017». Экспозиция представит 200 работ, там же пройдут экскурсии, квесты, мастер-классы. Стоимость билетов от 50 до 150 рублей. Выставка продлится до 9 мая. (6+)

В Казани на один час будет отключена подсветка зданий Исполнительного комитета и столичной Ратуши. Фото Романа Хасаева

24 марта пройдет ежегодная экологическая акция «Час Земли». К ней могут присоединиться все желающие — достаточно не пользоваться электричеством в течение часа. Акция пройдет по всей республике. В Казани на один час будет отключена подсветка зданий исполнительного комитета и столичной Ратуши. (18+)

24 и 25 марта в казанском «Штабе» пройдет двухдневный маркет, посвященный домашнему интерьеру. В программе лекции по дизайну интерьера и мастер-классы. Входной билет стоит 100 рублей, время работы с 12.00 до 20.00. (16+)