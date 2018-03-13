Хади Атласи: «Я иду в тюрьму за свободу своей нации, для меня — это честь»

Печальный юбилей в интеллектуальной истории татарского народа

В этом году исполнилось 80 лет с того дня, как был расстрелян Мухаммед-Хади Атласов, известный больше как Хади Атласи. Исламский ученый, имам и мударрис всю жизнь находился в гуще общественной и интеллектуальной жизни, был борцом за просвещение и национальную самобытность татар. К печальному юбилею «Реальное время» публикует колонку, которую написала для нас исследовательница биографии Хади Атласи, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Бугульминского филиала КНИТУ Алсу Мухаметдинова.

Пантюркизм и социализм — на службу народу

Начало общественной деятельности Хади Атласи, формирование его политических взглядов были тесно связаны с историческими переменами, происходившими в России на рубеже XIX—XX веков.

Определенное влияние на Атласи оказала идеология пантюркизма, составной частью которой являлась идея культурно-исторического единства тюркских народов. Атласи, изучая газеты и журналы пантюркистского толка, задумывался о возможностях применения пантюркистских идей в условиях России. Он с болью в сердце воспринимал национальное неравенство, ущемление в стране прав мусульманских народов. В нем росло желание изменить имперскую политику государства по отношению к нерусским народам, содействовать духовному возрождению татар. На волне революционных преобразований Хади Атласи, как и многие другие деятели национальной культуры, активно занялся общественно-политической деятельностью.

Идейно-политические искания Хади Атласи привели его в партию социалистов-революционеров. В 1905 году он становится членом этой партии. В это время Хади Атласи поддерживал тесные связи с лидерами татарских эсеров Гаязом Исхаки, Фуадом Туктаровым. От них Атласи получал различные революционные издания, в том числе газету «Донская речь». В эти годы он выступил с резкой критикой самодержавия, изложив свои мысли в брошюре «Самодержавие тонет». В эсеровском движении Атласи прежде всего привлекали возможности решения аграрного и национального вопросов.

Одновременно ученый изучал теорию социализма, которая излагалась такими теоретиками, как Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин. Тогда он верил в идеи социальной справедливости, в том числе в осуществление равноправия наций. Приобщение Атласи к идеям российских, а также западных мыслителей Лассаля, Гарибальди, Мадзини упрочило мысль ученого о возможности добиться подлинного национального самоопределения в условиях социализма. Социалистическая ориентация политических взглядов Атласи объяснялась его идейно-теоретическими соображениями. Его современник Джамал Валиди писал о том, что социализм «создает новые условия для развития национального языка, национальной школы, открывает новые возможности для прогресса в национальной сфере».



Мусульманская трудовая группа с одним из номеров газеты «Дума». Х. Атласов — третий слева. Фото wikipedia.org

На думской трибуне

В 1905—1906 гг. в России состоялось три мусульманских съезда, целью которых было объединение всех мусульман страны. Хади Атласи участвовал в работе III Всероссийского мусульманского съезда, который прошел в Нижнем Новгороде в августе 1906 года. Во главе этого форума стояли такие яркие фигуры, как Рашит Ибрагимов, Исмаил Гаспринский, Алимардан Топчибашев, Галимжан Баруди, Садри Максуди, Саидгарей Алкин. На общемусульманских съездах 1905—1906 гг. выдвигались задачи, которые заключались в пробуждении национального сознания путем просвещения и приобщения тюркских народов к европейской культуре. Общественно-политические деятели видели будущее своего народа в организации религиозно-культурной автономии. Дух работы съезда, его итоги, дискуссии с видными мусульманскими деятелями, несомненно, имели важное значение для дальнейшей общественной, научной и публицистической деятельности Атласи.

Активная политическая деятельность татарских национальных лидеров начала XX века внесла значительный вклад в создание представительного органа в России. Таким органом стала Государственная Дума. В высшем законодательном органе страны соответствующим образом была представлена и мусульманская фракция. В 1907 году Хади Атласи был избран депутатом II Государственной Думы от Самарской губернии. В Санкт-Петербурге Атласи с 20 февраля по 2 июня 1907 года входил в мусульманскую трудовую группу. В процессе работы в мусульманской фракции он имел возможность общаться с такой яркой личностью, как Садри Максуди. Используя парламентские возможности, Хади Атласи принимал активное участие в издании газеты «Дума». Данная газета издавалась в Санкт-Петербурге, в ней широко освещалась политическая жизнь тогдашней России, в том числе работа парламента. Мусульманская трудовая группа, членом которой являлся Атласи, пропагандировала среди населения идеи трудовиков. Он активно работал со своими избирателями, уделяя серьезное внимание запросам и пожеланиям народа. В газете «Дума» были опубликованы наказы жителей населенных пунктов Альметьево, Бигаш. Требования избирателей включали в себя такие вопросы, как религиозная автономия мусульман, равноправие наций, предоставление женщинам избирательного права. Газета после выхода шестого номера была закрыта правительством.

Депутаты Государственной Думы II созыва от Самарской губернии. Х. Атласов — третий слева в нижнем ряду. 1907 г. Фото wikipedia.org

Первый тюремный срок за идею

31 марта 1906 года Министерство просвещения России утвердило положение, в котором рассматривалась система обучения в школах инородцев восточных районов России. Суть нововведений заключалась во введении в учебный процесс славянского алфавита, в том числе и в татарских учебных заведениях. Подвергнув резкой критике политику царизма в области образования, Атласи написал брошюру, которая называлась «Новые правила и наши улемы». Эта книга выходит в свет в Оренбурге в типографии Каримовых в 1906 году. В ней автор разоблачал русификаторскую политику царского правительства. 19 июня 1909 года царские власти составили обвинительный акт по отношению к Хади Атласи, а также по отношению к издателю книги Фатиху Карими. Они оба были привлечены к суду. Дело рассматривалось Саратовской судебной палатой. В принятом судебном решении говорилось следующее: «Автор брошюры указывает, что русское правительство в отношении мусульман задалось целью обрусить их, обратить в христианство и уничтожить их национальность и, в конце концов, стереть с лица земли». По решению суда все экземпляры брошюры были изъяты и сожжены, издателя оштрафовали, Атласи на три месяца был заключен в крепость.

В письменных воспоминаниях Хусникамал Атласовой есть такие строки о случившемся: «Мать Хади Атласи Сарвижамал апа расплакалась, когда узнала, что ее сына лишили свободы. Он, успокаивая свою мать, высказал такие слова: «Не переживай, мама, из-за моего заключения. Я иду в тюрьму за свободу своей нации, для меня — это честь». Эти слова, сказанные Атласи в 1909 году, на наш взгляд, во многом раскрывают как сущность его жизни, так и смысл творческой деятельности. После своего освобождения Хади Мифтахутдинович был лишен духовного звания, взят под постоянный надзор полиции.

Атласи особенно подчеркивал идею необходимости единства нации в переломные моменты истории: «Когда угрожает опасность и постигает горе, беда, каждый член нации должен стремиться к единству. Только так можно противостоять». По всей видимости, в сложные годы реакции ученый стремился консолидировать национальные силы, призывал эти силы к единению. Своим аналитическим умом мыслитель понимал, что сила нации, ее жизнеспособность — в единстве.

Начиная с 1909 года в его публицистике значительное внимание уделялось критике некоторых отрицательных черт, присущих татарскому обществу. Своим зажигательным публицистическим словом Х. Атласи стремился внести коррективы в жизнь своей нации, воспитывать у татар национальные самосознание, чувство уважения к своей культуре, языку, традициям. Ученому была присуща неординарность подходов по отношению к вопросам национальной жизни. Будучи религиозным деятелем, верующим человеком, он признавал полезную деятельность миссионеров. Ученый советовал татарским религиозным деятелям прочесть журнал «Верность», так как считал, что в этом издании можно получить богатую информацию, в том числе и о мусульманских народах. Хади Атласи обращал внимание читателей на то, что действия русских миссионеров вызывали неприятие татарами православия, активизировали ислам, национальную просветительскую деятельность.

Атласи с женой и дочерью. 1908 г. Фото Ali Sadekoff (pinterest.com)

Хади Атласи понимал, что будущее татарского народа зависит от его образовательного уровня. Он обращал серьезное внимание на проблемы школьного образования, развития родного языка, культуры. Педагогические мысли Атласи прослеживаются в его многочисленных публикациях в журнале «Школа». В этом отношении особенно плодотворным можно считать 1913 год, когда ученый поместил в различных номерах этого издания семь статей.

Продолжение следует