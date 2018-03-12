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«Волки» к сенсациям пока не готовы

07:00, 12.03.2018

Пять причин вылета «Нефтехимика» из плей-офф Кубка Гагарина

«Волки» к сенсациям пока не готовы Фото: hcnh.ru

Вылет «Нефтехимика» из Кубка Гагарина уже в первом раунде со счетом 4:1 стал некоторой неожиданностью для большинства российских хоккейных болельщиков, а уж для татарстанских — и вовсе шоком. Все верили в продолжение «нижнекамской сказки». Однако противостояние с «Трактором» показало, что одна удачная «регулярка» не превращает клуб в безоговорочного гранда, способного вытаскивать серии на опыте. Спортивная редакция «Реального времени» приводит основные причины, почему выход в полуфинал конференции соперника нижнекамцев — вполне логичный исход для сегодняшних реалий.

За Назарова в огонь и воду пошел не каждый

Матч звезд, прекрасный праздник хоккея в Астане, только завершился, и ведущие КХЛ-ТВ общаются с Андреем Назаровым, который на вопрос о том, как ему удается из средних команд делать «конфетку», отвечает лаконично: «Все на звездюлях» (последнее слово искажено из цензурных соображений).

Нет, о методах работы Назарова все наслышаны уже давно, и никто не сомневался, что этот «компонент» в «Нефтехимике» практикуется в полном объеме. Вот только подобные методы могут работать в спокойной перспективе «регулярки», когда можно ежедневно подгонять своих рабочих лошадок, где-то подпихнуть, найти мотивацию. Но подумайте логически, захочется ли игроку (особенно легионеру) биться за такого наставника в кубковых сражениях на короткой дистанции?

Многих поклонников «волков» до глубины души задела история с тем, как резко сдали в плей-офф два легионера Дэн Секстон и Эрик Густафссон. Но американец играл в Нижнекамске 5 лет, всегда держался на своем уровне и каких-то серьезных провалов в его карьере не было. А тут «-6» в двух играх и полное отсутствие какого-либо желания играть и забивать. Именно в кубковых играх и проявляется, кто хочет биться за тренера, который стоит за спиной на помосте, а кто к этому не готов. Эрик Густафссон, кстати, не выглядел совсем уж расслабленным и не желающим играть. Претензии к нему кажутся не такими обоснованными, несмотря на «-3» по двум играм. Но тот факт, что Назаров с кем-то в команде поссорился, и это отразилось на результате — далеко не первый в его карьере случай. Скорее рецидив. Пожалуй, еще не было команд, в которых он работал бы без возникающих периодически конфликтных ситуаций.

Тот факт, что Назаров с кем-то в команде поссорился, и это отразилось на результате — далеко не первый в его карьере случай

Не будем вновь поднимать истертую в опилки тему о том, что «Нефтехимик» играл грязно в отдельных матчах. Заметим лишь, что не каждый хоккеист готов играть в такой хоккей, и исчезновение из состава легионеров именно перед третьим (оказавшимся самым грязным) поединком тоже наталкивает на определенные размышления. Ровно как и слухи об их переходе в тот же «Трактор» еще до конца плей-офф для нижнекамцев.

Да, мотиватор Андрей Назаров прекрасный. Он умеет работать со средним материалом и создавать из него жесткий коллектив на долгосрочный этап. А вот в решающих моментах, когда важны индивидуальные и волевые качества, команда сдулась.

У «Нефтехимика» нет своего Кравцова

В продолжение вышесказанного следует отметить, что в «Нефтехимике» так и не обнаружилось полноценного забивного лидера. Секстон, который блистал в регулярном розыгрыше, в плей-офф сдал. Американский форвард прежде всего индивидуалист, который может играть в техничный, но не силовой хоккей. В борьбе гренадеров он теряется и не желает лишний раз влезать в противоборства. При этом он иностранец, и рисковать здоровьем лишний раз его не заставишь.

Поэтому команде необходим российский, а желательно доморощенный хоккеист высокого уровня. Такой был у соперника нижнекамцев челябинского «Трактора». 18-летний парень Виталий Кравцов, который удивлял Назарова еще в прошлом сезоне, в нынешнем буквально в одиночку вытянул «Трактор» в следующую стадию. Именно его две шайбы стали решающими в противостоянии с «Нефтехимиком». Игрового времени Кравцов получает не так много, но проводит его с пользой.

Да, у «Нефтехимика» тоже есть свои добротные пацаны: Хайруллин и Бикмуллин. Но ребята хороши, прежде всего, игрой в команде, когда каждый точно знает, что и в какой момент нужно сделать. Есть еще отличный форвард Галимов, который заявил о себе в этом сезоне по-новому и набрал внушительные 29 (15+14) очков. Но яркого представителя, который вытянул бы команду в самый сложный момент, взяв на себя инициативу, «Нефтехимику» еще только предстоит найти. Каждой команде нужны свои герои. А когда у тебя это только вратарь, до финала не доедешь.

Яркого представителя, который вытянул бы команду в самый сложный момент, взяв на себя инициативу, «Нефтехимику» еще только предстоит найти

Олимпийская пауза

Как ни крути, а вновь приходится возвращаться к фигуре тренеров «Нефтехимика» как первопричине. До перерыва на корейскую Олимпиаду «волки» одержали четыре победы подряд. По ее окончании проиграли в пяти матчах подряд. В том числе и немотивированной обескровленной «Ладе» с разгромным счетом. Кто и каким образом так подготовил команду, что та после полуторамесячной паузы так и не смогла полноценно собраться и вернуться на прежние рельсы, если не тренерский штаб?

«Нефтехимик» вроде и в товарищеских играх участвовал, в одной из которых «разнес» «Салават Юлаев». Но после перерыва «волки» в официальных матчах не были похожи на самих себя. Перегорели, пока ждали столь важный плей-офф после отличного сезона? Возможно. Слишком уверовали в собственные силы, взлетев на головокружительное третье место на Востоке? Тоже не исключено. Но в любом случае именно тренеры не сумели, как говорят в таких случаях, «поставить хоккеистам голову на место». Ну не могли победители «Ак Барса», «Динамо» и других топ-команд по ходу сезона вдруг разучиться играть за февральский перерыв. Значит, дело в психологии. А это тоже по части Назарова и компании.

«Проблемы роста»

И вновь одна проблема как продолжение другой. Продолжаем тему психологического состояния команды после перерыва. Синдром «дрожащих коленок» можно было отметить в действиях нижнекамцев еще до старта плей-офф. В игре с «Металлургом» с командой сыграла злую шутку именно проблема отсутствия психологии гранда.

Нижнекамцы могли сохранить за собой третью позицию, но в самый решающий момент дрогнули. Тот же Дэн Секстон продемонстрировал свою несдержанность при счете 2:0 и здорово подставил команду, которой пришлось отдуваться 5 минут и в конечном счете пропустить. А это уже был звоночек, что для решающих битв американец не готов. Следующее ненужное удаление за воротами — и вновь пропущенный гол. Как еще это называть, если не «нервным срывом» команды, которая посыпалась от перенапряжения, вызванного свалившимися на нее ожиданиями?

Проблемы роста у средних клубов неизбежны, и по естественным хоккейным законам они проявляются в решающих противостояниях. Именно в таких матчах чуть более опытная и чуть более маститая команда получает преимущество. Она знает, когда нужно успокоиться, а когда поднажать. Как в лыжных гонках, когда более опытный спортсмен рассчитывает свои силы на долгую дистанцию и делает рывок в необходимый момент. Так же и челябинцы сумели рассчитать этот плей-офф более выверенно и точно, а тренерский штаб «нажал на нужные точки» игроков, чтобы те не расклеились, когда «волки» серьезно помяли их в матче номер три.

Челябинский «Трактор» на сегодняшний момент действительно сильная команда, которая достойна следующего раунда, а может, и финала Восточной конференции. Фото hctraktor.org

Сильный «Трактор»

Тот факт, что «Трактор» не испугался после третьей игры и уверенно провел следующий матч, говорит о том, что Анвар Гатиятулин и его помощники тоже прекрасные психологи и мотиваторы. Даже после победы в серии челябинцы признавались, что были готовы к такой силовой тактике «Нефтехимика» — стало быть, тренерский штаб поработал как следует. У «волков» этого опыта не хватает, несмотря на то, что и тренер, и некоторые игроки побывали в плей-офф уже не раз.

В совокупности вышеперечисленных моментов (свои «звездочки», умеющие брать инициативу, более стойкая психология, умение тренерского штаба «работать с претензиями») челябинский «Трактор» на сегодняшний момент действительно сильная команда, которая достойна следующего раунда, а может, и финала Восточной конференции.

Этот мощный и организованный коллектив оказался «волкам» не по зубам. Значит, нужно продолжать расти, уже в следующем сезоне избавляться от «комплекса маленькой команды» и преодолеть, наконец, этот «заколдованный» для Нижнекамска первый раунд Кубка Гагарина.

Эрик Добролюбов, фото hcnh.ru
СпортХоккей Татарстан
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