Перелом в серии или лебединая песня «волчьей стаи» Андрея Назарова?

«Нефтехимик» обыграл «Трактор» и отложил отпуск

«Сухое» поражение в стартовой серии Кубка Гагарина после весьма оптимистичной «регулярки» в Нижнекамске, да и во всем Татарстане не поняли бы. Так что главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров вчера мог расстаться со своей должностью. К счастью для него и нижнекамских болельщиков, этого не случилось. О том, как «волки» бились (3:2) за выживание в плей-офф и за своего тренера — в материале «Реального времени».

И вновь продолжается бой…

Если бы победы в хоккее присуждались за кулачные поединки, то после третьего матча «Нефтехимик», бесспорно, мог бы уже выйти в следующую стадию плей-офф. Но пока правила остаются прежними, и «Трактор» перед вчерашним поединком уверенно вел 3:0 в серии. Вообще, позавчерашний матч оставил в среде болельщиков весьма неоднозначное впечатление.

С одной стороны, нижнекамская команда, уступая 0:3, сумела найти в себе силы и отыграть две шайбы. С другой, «штрафной» рекорд за многочисленные потасовки, а также денежные штрафы игроков и даже отстранение некоторых из них картину маслом несколько портили. Единого мнения у поклонников хоккея из Нижнекамска не было. Обобщало его лишь одно — серия не должна завершиться в их родном городе. Потому, наверное, второй день кряду трибуны «Нефтехим Арены» не пустовали. На глаз, поддержать «волчью стаю» в международный женский день пришло порядка 4,5 тысячи человек.

Равный старт, результат различный

Выпустив пар в предыдущей встрече, «волки» с первых минут включились в активную борьбу за шайбу. Францоуз отразил пару опасных бросков. На 8-й минуте Сергеев своей подножкой оставил команду в меньшинстве. Но даже при таком раскладе нижнекамцы нашли в себе силы не просто вывести шайбу из зоны, но и пробиться к чужим воротам. В одном из моментов вратарь «Трактора» опасно вышел из ворот, оставив рамку, по сути, пустой. Но вовремя подоспевшая защита челябинцев воспользоваться непредусмотрительностью Францоуза хозяевам не дала.

Поддержать «волчью стаю» в международный женский день пришло порядка 4,5 тысячи человек



На 12-й минуте уже «Трактор» остался в меньшинстве — Артем Бородкин нарушил правила на Рафаэле Бикмуллине. К слову, за прошлой игрой Бикмуллин наблюдал в качестве зрителя. Тем временем «Нефтехимик» продолжал подбирать ключи к воротам Павла Францоуза и в итоге их нашел. С передач Филатова и Ганзла Сергеев с острого угла открыл счет — 1:0.

Преимущество в счете заметно прибавило «волкам» уверенности. Останавливаться на достигнутом они не стали, остро контратакуя. Облегченно вздохнуть трибунам пришлось за три с половиной минуты до перерыва. «Трактор» отнял шайбу у скамейки хозяев и вышел к воротам, но Эверберг вовремя сориентировался и сорвал атаку гостей. Спустя полминуты случился еще один острый эпизод: в навале на ворота Францоуза «волки» вывели из строя чешского голкипера, и место в воротах челябинской команды занял Демченко.

Нижнекамцы забивают. Прошлые и нынешние

Начало второго периода для «Трактора» ознаменовалось удалением. «Нефтехимик» принялся всеми силами реализовывать лишнего. Но если розыгрыш шайбы удавался, то вот завершающая стадия атаки получалась скомканной, и меньшинство гости отстояли. Игра выровнялась. На 7-й минуте «Нефтехимик» остро сыграл у ворот соперника — шайба едва не пересекла ленточку. Следом атаковать ринулись «медведи», но Макаров в площади своих ворот действовал уверенно. Спустя минуту «Нефтехимик» буквально обрушил град бросков в сторону ворот Демченко. Показалось, что снаряд попал во всех, кто рядом, но только не в ворота.

Экватор матча снова буквально заставил трибуны взорваться. «Нефтехимик» выиграл вбрасывание, Сергеев передал шайбу Хайруллину и тот мощным броском отправил ее в верхний неприкрытый угол ворот Демченко — 2:0.



Преимущество в счете заметно прибавило «волкам» уверенности



Героем следующего эпизода стал Илья Аркалов. Он принял шайбу от Бикмуллина и Огурцова, прошел по флангу, вышел к воротам, и вратарь гостевой команды снова дрогнул — 3:0. Игра хоть и была весьма напряженной, до прямых стычек дело все же не доходило. К концу второго игрового отрезка у команд на двоих было всего 8 минут штрафного времени.

И все же «сухарь» Андрею Макарову трактористы в этот день испортили. За 4 минуты до перерыва на скамейку штрафников отправился Рафаэль Бикмуллин, и «Трактор» сполна воспользовался численным преимуществом. Здесь отличились хорошо известные нижнекамцам Гюнге и Полыгалов — 3:1.

Борьба продолжается

В третьем периоде «Трактор» кинулся в погоню. Небольшой отрыв от хозяев давал им надежду, да и времени, чтобы сравнять счет, у гостей было предостаточно. Макаров только за первые пару минут отразил пять бросков. Не пришлось дремать и Демченко. На 4-й минуте к атаке подключился Нестрашил, хлестко отправив шайбу в сторону ворот «Трактора». Шайбу остановила ловушка голкипера.

В целом третий период получился самым скоростным; подолгу шайба не задерживалась ни у тех, ни у других. Но все же «Трактор» чаще прорывался к владениям Макарова. За 5 минут до финальной сирены вратарь нижнекамцев очередной раз ловит шайбу, но теряет ее, после чего та предательски закатывается за красную линию — 3:2.

И все-таки «Нефтехимик» удержал победу и отложил прощание с сезоном по крайней мере до завтрашнего вечера в Челябинске. Именно в пятом мачте мы поймем, что было в четвертом: первая ласточка перелома в серии или банальное сохранение лица лебединой песней.

«Нефтехимик» удержал победу и отложил прощание с сезоном по крайней мере до завтрашнего вечера в Челябинске



Андрей Назаров, главный тренер «Нефтехимика»:

— График тяжелейший. Спасибо ребятам, потому что четыре игры за пять дней провели. Благодарен, что стараются и бьются.

— Команда нашла ключи к воротам?

— Не думаю пока, что нашла. Еще ищем.

Илья Аркалов, нападающий «Нефтехимика»:

— Как мы заметили, соперник стал нас немного побаиваться. Мы навязали свой хоккей, который приносил нам результат весь сезон. Продолжим в том же духе. Терять нам уже нечего. Будем стараться выигрывать все оставшиеся матчи.

— Вчерашний эмоциональный заряд пригодился в сегодняшней игре?

— Конечно, пригодился. Будем продолжать играть в активный хоккей и биться, как мы делали это весь сезон.

Кирилл Давкаев, Артур Халилуллов, фото vk.com/h.c.neftekhimik