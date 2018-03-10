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Женские истории: башкирская Жанна д'Арк, кавалерист-девица и «азат хатын»

07:00, 10.03.2018 143

Три судьбы башкирских женщин: Кисякбика Байрасова, жена Джантюри и Рабига Кушаева

Женские истории: башкирская Жанна д'Арк, кавалерист-девица и «азат хатын» Фото: botlih.ru (Кисякбика Байрасова)

Когда вся страна празднует Международный женский день, уфимский историк Салават Хамидуллин в авторской колонке, написанной для «Реального времени», вспоминает трех ярких и смелых представительниц башкирского народа. Наш колумнист рассказывает о Кисякбике Байрясовой, не предавшей родную веру, за что была казнена, как Жанна д'Арк. Имя второй дамы-воительницы, сражавшейся с наполеоновскими супостатами, неизвестно, кроме того, что она жена Джантюри. Третья башкирка — Рабига Кушаева — первая леди Башкирской Республики, просветительница и соратница Крупской.

Женщины всегда занимали достаточно высокое положение в башкирском обществе. Этому способствовали не только его демократизм, с трудом выносивший какую бы то ни было иерархию, обусловленную происхождением, а не личными качествами, но и нужды преимущественно скотоводческой экономики, требовавшей участия в ведении хозяйства всех членов семьи — мужчин, женщин, детей. Кроме того, все мужчины всаднического социума являлись воинами, а их жены нередко вместе с ними сражались на поле брани. Все это воспитало в башкирских женщинах дух независимости, отваги и преданности своей семье, вере предков и родному Уралу.

Кисякбика Байрасова

Шло башкирское восстание 1735—1740 годов, борьба с которым сопровождалась массовым уничтожением и пленением гражданского населения, чего не позволялось делать войскам, например, во время европейских кампаний того же XVIII века (Северная война 1700—1721 годов, русско-шведская война 1741—1743 годов, Семилетняя война 1756—1763 годов). Однако вдали от просвещенной Европы на территории Башкирии никакие из методов подавления и устрашения — даже самые средневековые — уже не казались чрезмерными. Мало того, отдаленность от центров «цивилизации» освобождала царских командиров от конвенциональных условностей наступавшей эпохи Просвещения и даже просто от норм христианской морали.

Первый начальник Оренбургской экспедиции И.И. Кириллов в 1735 году представил в Сенат следующее предложение по борьбе с повстанцами: «…и так, со всех сторон окружа, воров и их жен, и детей, и пожитки их, и лошадей, и скот брать, а дома вовсе разорить, и которые пущие заводчики, тех по указам на страх другим казнить, а непущих и детей мужеского полу, годных в ссылку, в Остзею сослать, а жен, детей и девок развесть во внутренние города и раздать в неволю, чтобы корень их был вовсе вырван...» Всего в ходе подавления восстания десятки тысяч башкир были убиты и посажены в тюрьмы, а их дети крещены и проданы в центральные губернии империи. От них повелись на Руси фамилии Башкировы, Башкирцевы, Башкириновы.

В 1735 году в числе захваченных в плен лиц оказалась Кисякбика Байрасова, башкирка Катайской волости, которой в то время было уже 57 лет. Она была доставлена в Екатеринбург и крещена под именем Екатерины, а «восприемницею была здешнего бывшего протопопа жена». Вскоре она совершила свой первый побег, за что была наказана плетьми. После второго побега и вторичной поимки ее уже высекли кнутом. Другая, более покорная натура, на ее месте, вероятно, смирилась бы со своей участью, ведь годы уже давали о себе знать — в 1738 году пленнице исполнилось уже 60 лет. Но, самое главное, она прекрасно осознавала, что за третью попытку бежать в родные края она будет подвергнута еще более суровому наказанию. Тем не менее Кисякбика-Екатерина решилась на третий побег.

Территория распространения башкирских восстаний. Карта википедия.орг.рф

«И, перебравшись чрез Исеть-реку, шла в башкирские жилища, не хватая (то есть обходя стороной, — прим. ред.) русских [селений], пустым местом…», пока не добралась до своей родной деревни Сакаовой, где жил ее сын Бекчентай. Однако здесь она задерживаться не могла, так как повсюду рыскали карательные отряды. Она пересекла Уральский хребет и явилась в команду «верного» башкирского старшины Дуванской волости Мендиара Аркаева. Последний не захотел держать у себя беглянку и, дав ей «пропускное письмо» и подводу, велел ехать обратно в Екатеринбург.

Кисякбика ослушалась начальника и отправилась к озеру Иртяшу, где жил ее родной брат. Тут-то она и была схвачена в третий раз: в ауле проездом находился «служилый мещеряк» и «здешний переводчик» Махмут Мемеделин с двумя подручными, который и обнаружил разыскиваемую «полонянку». Произведя допрос, он узнал о трагической судьбе Кисякбики, насильно крещенной, но не отказавшейся от веры предков, и записал следующее: «…живучи в Башкире, питалась от них, башкирцев, и ела все с ними вместе (то есть ела конину, которая была табу для православных, — прим. авт.), и Богу молилась по их Закону, а не по христианскому». Но эта история нисколько не тронула его сердца, хотя Махмут Мемеделин именовал себя абызом (от слова «хафиз»), то есть знатоком Корана и мусульманским священнослужителем.

Завершив составление рапорта, этот «хафиз» отправил Кисякбику под конвоем в Екатеринбург, ставший одним из мест массовых казней пленных башкир (наряду с Оренбургом и Мензелинском). Например, такая просвещенная личность как русский историк В.Н. Татищев, действуя в традициях испанской инквизиции, 10 апреля 1738 года сжег на костре насильно крещенного башкира Тойгильды Жулякова. В обвинении ему вменялось следующее: «Ты, крестясь в веру греческого исповедания, принял паки махометанский закон, и тем не только в богомерзкое преступление впал, но яко пес на свои блевотины возвратился, и клятвенное свое обещание, данное при крещении, презрел».

И вот в апреле 1739 года по приказу генерал-майора Л.Я. Соймонова, начальника Комиссии башкирских дел, в том же Екатеринбурге была сожжена Кисякбика Байрасова. В приговоре было сказано: «Пойманную башкирку, которая была крещена и дано ей имя Катерина, за три в Башкирию побега и что она, оставя Закон Христианский, обасурманилась, за оное извольте приказать на страх другим казнить смертию — сжечь, дабы впредь, на то смотря, другие казнились».

Жена Джантюри

В ходе Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии в 1813—1814 годах в Башкирии было сформировано 20 башкирских, два тептярских и два мишарских полка, которые приняли участие в изгнании из России войск Наполеона и освобождении Европы.

Первые казаки в Берлине 20 февраля 1813 года. Художник Югель. Иллюстрация предоставлена автором

На рисунке немецкого художника Югеля «Первые казаки в Берлине 20 февраля 1813 года» мы видим сводный отряд иррегулярной конницы, состоящий из донских казаков и башкир. Один из них в железном шлеме, вооружен пикой, саблей, луком со стрелами и пистолетом, заткнутым за пояс. У второго на голове традиционная круглая шапка с высоким верхом, у третьего — малахай (колаксын). Среди них мы видим женщину. Это подтверждает информацию о том, что многие башкиры брали в походы своих жен, в частности, об этом говорят «Рассказы башкирца Джантюри», записанные в середине XIX века краеведом и публицистом Василием Зефировым:

«Я обратил внимание на одну вещь в кибитке: это была кольчуга — старинный боевой наряд башкирцев. Она составлена вся из стальных колец, но надобно заметить, что три кольца, соединенные четвертым, составляют только одно звено целого; она закрывает человека с головы до пояса; я попробовал ее надеть, но не мог: в ней было весу около двух пудов, и думаю, что ружейная пуля только вблизи может пробить эту кольчугу.

— Употребляется ли вами ныне это вооружение? — спросил я.

— Нет, хазрет, — отвечал Джантюря, — наши молодцы щеголяют ныне в суконных куртках, в киверах и отвыкли от тяжелой кольчуги. В прежние времена башкирцы были не те: бывало, назначат поход — кольчугу на себя, сверху синий кафтан, на голову белый колпак, за спину колчан со стрелами, к поясу пристегнет саблю, в руку копье — и пошел, куда командир велит. В таком наряде я был на войне с французами и в их большом городе Париже.

— А что, — спросил я, — хорош Париж?

— Славный город, больно славный! Какие бабы там, — прибавил он, смеясь, — бик якши. Только моя жена не пускала меня одного гулять… Хитрая старушонка.

— Как жена, — прервал я его речь, — да разве и она была на войне?

— Была, и медаль имеет.

— Может ли такое быть? На войне ведь!

— Что, хазрет, — сказал старшина, — ты шутишь нами. Ты видел, как мои девки ездят верхом, только пику в руки, то и совсем казак, хоть какого удальца снесут с лошади.

Башкирка 15-го башкирского полка под Дрезденом. Художник А. Кужин. Иллюстрация предоставлена автором

За чаем речь зашла опять о французской кампании. Джантюря рассказывал много занимательного. Мне нравился его простой рассказ, приправленный шутками своего рода…

— Войско наше, — стал рассказывать Джантюря, — больно скоро шло к Дризден…Не помню, при каком месте, нас, человек с пятьдесят, поставили на сторожевой пикет. Не знаю, как проглазели, только на заре наткнулись на нас человек с 20 французов, вот тех, что носят стальные доски на груди (вероятно, французские латники); мы вскочили на коней, пики приперли к седлам и с гиком бросились на злодеев. Лошадь подо мной была бойкая, я навылет проколол одного и вынимал уже пику, как другой, собака, сильно хватил меня палашом, кольчуга не устояла, и я с разрубленным плечом повалился с лошади и обеспамятел. Когда я очнулся, то увидел, что половина товарищей была перебита, а остальная связана, жены около меня не было, и я подумал, что ее уже нет на свете. Посадив на лошадей, нас повели в плен. Часа через полтора вдруг из-за леса вылетела целая сотня донских казаков и окружила нас со всех сторон. Французы, их осталось только 12 человек, струсили и попросили пардону. Жена моя была с донцами, и дело объяснилось: в первой схватке моя баба смекнула, что нашим не устоять, ускользнула с места сражения и дала знать главному отряду. Да, коли бы не она, то не пировать бы мне больше на своей родине. Славная баба, нечего сказать…»

Рабига Кушаева

Рабига Янгуловна Кушаева (девичья фамилия — Юмагулова) родилась в 1901 году в ауле Хасан Самарской губернии (ныне д. Хасаново Большечерниговского р-на Самарской области) в зажиточной башкирской семье, относившейся к роду Кыпчак. Материальный достаток семьи позволил ее старшему брату Харису закончить реальное училище, а затем Московский сельскохозяйственный институт. Рабига, несмотря на свой почти детский 15-летний возраст, с 1916 года начинает работать учительницей в соседнем ауле Бурзян, хотя ее отец неодобрительно отнесся к затеям дочери. Ее активная жизненная позиция, жажда знаний, стремление наряду с мужчинами участвовать в общественной и политической жизни стали примером для многих девушек окрестных аулов, например, для будущей башкирской писательницы Хадии Давлетшиной, также родившейся в Хасаново.

Когда произошла революция, брат и сестра Юмагуловы вдвоем включились в башкирское национальное движение. Во время I Всебашкирского курултая, проходившего в Оренбурге 20—27 июля 1917 года, она, 16-летняя девчонка, не побоялась выйти на трибуну и публично выступить с требованием равноправия для женщин, например, при получении образования, заключении и расторжении брака и т. д. Завершив свое выступление, она воскликнула: «Да здравствуют женщины, которые также участвуют в развитии нации! Женщины — это матери нашей нации!» За это она получила ироничное прозвище «мать нации», поскольку многие делегаты, в том числе ее земляки ток-чуранские башкиры Мухаметша Бурангулов и Сагит Мрясов, поначалу отнеслись к лозунгам молодой активистки весьма скептически.

Рабига Кушаева (Юмагулова). Иллюстрация предоставлена автором

Ахмед-Заки Валиди в своих «Воспоминаниях» писал: «В то время мы были за общий литературный язык для башкир и татар (...). А Харис Юмагулов придерживался мнения, что башкиры должны иметь отдельный литературный язык. В Оренбурге в дни I башкирского курултая в 1917 году он и его единомышленники вышли на демонстрацию с флагами, лозунги на которых были написаны на башкирском языке. Когда в апреле 1918 года мы начали борьбу с Советами, они остались на стороне красных. Харис тогда записался в партию коммунистов...»

Еще до октября 1917 года он работал в Казанском и Оренбургском Советах, где сблизился с татарским революционером Мирсаидом Султангалиевым. Поэтому, когда башкирское национальное движение во главе с А.-З. Валиди примкнуло к лагерю белых, Юмагулов предпочел остаться в рядах национал-коммунистов. Что касается Рабиги, то ввиду разразившейся Гражданской войны она временно оказалась вне общественных дел. Чтобы не терять время зря, она поступает на учебу в оренбургское медресе для женщин «Багбустан».

В марте 1919 года Советская Россия официально признала Башкирскую Республику и заключила с ней «Соглашение о Советской автономии Башкирии». Харис Юмагулов, будучи одним из немногих на тот момент башкирских коммунистов, по заданию партии отправляется в качестве представителя ВЦИК в Башревком, как теперь стало именоваться белое правительство Башкурдистана. Оно, ввиду весеннего наступления Колчака, было эвакуировано в Саранск. Ахмед-Заки Валиди писал: «Сталин направил его (Хариса Юмагулова, —прим. авт.) к нам в Саранск в качестве представителя ЦК. Прибыв в Саранск, Харис шутил: «Москва прислала меня послом в мой собственный дом», ибо он в своем национальном патриотизме даже среди нас занимал ведущее место».

Когда Башревком перебрался в город Стерлитамак, столицу БАССР, Рабига переехала к своему брату, ставшему председателем Башревкома, то есть главой Башкирии. Она с головой уходит в общественную и государственную деятельность: руководит отделом по вопросам женщин при Башревкоме, занимается учреждением приютов и детских домов. В 1921 году по ее инициативе начинает издаваться газета «Азат ҡатын» («Свободная женщина»). Ее бурная деятельность не прекращается ни на минуту, даже когда ее брата Хариса, подвергшего аресту в январе 1920 года в числе членов Башкирского обкома ВКП(б) за провокационную деятельность, вызывают в Москву и исключают из партии.

В 1922 году она выходит замуж за Хафиза Кушаева, военного комиссара и председателя исполкома Аргаяшского кантона БАССР (ныне — Аргаяшский и Кунашакский р-ны Челябинской области), происходившего из башкир рода Кара-Табын. Он был переведен на работу в Уфу, ставшую столицей БАССР, и назначен на должность председателя БашЦИК, то есть главы Башкортостана. Она становится не только первой леди республики, но верным и незаменимым помощником своего высокопоставленного мужа.

Хафиз Кушаев, председатель БашЦИК. Иллюстрация предоставлена автором

Именно в эти годы проводилась работа по реализации нового башкирского литературного языка, который, как и татарский язык, выделился из дореволюционного языка тюрки. В 1925 году у четы Кушаевых родилась дочь Дина, ставшая впоследствии известной балериной (Тансылу Хафизовна Кушаева, засл. артистка РСФСР, солистка Пермского театра оперы и балета). Меж тем в 1929 году Хафиза Кушаева отзывают в Москву и назначают на должность в одном из отделов ЦИК СССР. Это была традиционная практика центра по удалению из Башкирии авторитетных башкирских деятелей, мешавших проводить «нужную» политику. В итоге в Москве собрался цвет башкирской элиты валидовского и поствалидовского призыва — Муллаян Халиков, Муса Муртазин, Харис Юмагулов, Хафиз Кушаев, Ахмедулла Биишев и другие. Все они были расстреляны в 1937—1938 годах.

Что касается Рабиги Кушаевой-Юмагуловой, то она, проживая в Москве, работала инспектором отдела по детским домам при Наркомпросе РСФСР. Данное направление курировала Н.К. Крупская, с которой Рабига была хорошо знакома. Смерть настигла ее в июне 1937 года — она была убита неизвестными лицами в Москве незадолго до ареста и расстрела своего мужа и брата. Остается лишь строить предположения, было ли это несчастным случаем или организованным кем-то покушением.

Приведенные здесь истории трех женщин интересны каждая по-своему, поскольку через призму их судеб отражены три важнейших момента истории башкирского народа — борьба за сохранение этнической и религиозной идентичности, которая выразилась в башкирских восстаниях XVII—XVIII веков; защита России от иноземных захватчиков; государственно-национальное строительство начала XX века.

Салават Хамидуллин
Справка

Салават Ишмухаметович Хамидуллин — историк, к.и.н., журналист.

  • Родился в городе Стерлитамаке в 1968 году.
  • Образование: Башкирский государственный университет (исторический факультет)
  • 1990—1991 годы — корреспондент газеты «Истоки».
  • 1991—1995 годы — редактор молодежной редакции Республиканского ТВ, руководитель творческого объединения «Молодость».
  • С 1995 года — корреспондент программы «Башкортостан», редактор ТО «Гилем», ТО общественно-политических программ, начальник отдела познавательных и исторических программ, руководитель редакции познавательных программ студии БСТ.
  • Автор и телеведущий телепроектов «Историческая среда» и «КЛИО».
  • Автор ряда документальных фильмов, книг и научных публикаций об истории Башкортостана и башкирских родов. Колумнист «Реального времени».
  • Лауреат Государственной премии РБ им. С. Юлаева, Республиканской премии в области журналистики имени Ш. Худайбердина. Победитель международных и республиканских телефестивалей.

ОбществоИстория Башкортостан
комментарии 143

комментарии

  • Анонимно 10 марта
    Русские что только не вытворяли в те времена .
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    Анонимно 11 марта
    Эти времена давно прошли,живите реальной современной жизнью.
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  • Анонимно 10 марта
    Согласен, ужас. что вытворяли
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  • Анонимно 10 марта
    Сильно написано. Спасибо
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  • Анонимно 10 марта
    опять везде башкиры...
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  • Анонимно 10 марта
    Все , что пишет Салават Хамидуллин пронизано ложью, отравлено ложью с целью представления татар башкирами. Историческая действительность, Истина его не интересует. Его интересует только то, как сделать так, чтобы татар предстали башкирами. Поэтому его статьи его не читаю.
    О зверствах (настоящий геноцид) , произошедших после взятия Казани в 1552 году, мы знаем по многим достоверным источникам, а также по интуитивным ощущениям, впечатанным в генах.
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    Анонимно 10 марта
    пока лишь твои голословные заявления, аноним. пытаешься уличить во лжи историка? он приводит факты, основанные на документах. а вот ты пока только эмоциональные возмущения. не более.
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    Анонимно 10 марта
    Салават Хамидуллин-не историк, он фальсификатор.
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    Анонимно 10 марта
    он-то историк. и имеет соответствующее образование. а вот ты - просто безымянный недовольный аноним
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    Анонимно 10 марта
    Салават т Хамидуллин достойный человек! Молодец!
    Татарин.
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    Анонимно 11 марта
    Хотя бы в имени Байрасовой ошибка. Ее звали не Кисякбика , а Кисанбика
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    Анонимно 11 марта
    В 90-е годжы в вузы Башкирии принимали башкир и только башкир. Раздавали дипломы десятками тысяч. На все посты тоже назначали людей из башкирский национальности. Именно вот эти неучи и довели Уфимский край до сегодняшнего бедственного положения. Хамидуллин - один из таких людей "с высшим образованием". Насчет историков. Когда назначили Кульшарипова (отъявленного русофоба и татарофоба) заведующим кафедрой истории Уфимского университета он таких кандидатских и прочих званий раздавал десятками, может быть и сотнями своим соплеменникам. и сделал так, чтов кафедре оказались почти одни башкиры.
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    Анонимно 11 марта
    Видимо, какому-то неучу не дали диплом истфака БГУ, а теперь пытается отыграться таким вот способом.
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    Анонимно 13 марта
    Что за бред,даже при сильном желании принимать в ВУЗы только башкир было невозможно,в силу малого процента потенциальных абитуриентов,не говоря преподавательского состава,если смотреть в процентном отношении примерно 40-40-20,русские-татары-башкиры,если не учитывать мизерные проценты остальных.Поэтому цель данной недостоверной реплики не для конструктивного построения диалога,а для достижения каких-то своих нечестных замыслов,соответственно от не очень добросовестного автора.
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    Анонимно 10 марта
    Если не читаете, то и не комментируйте. Серьезный читатель перепроверит указанные факты и сделает свои выводы. Авторга зур рахмат.
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    Анонимно 10 марта
    Извините, а где тут хоть слово про татар?
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    Анонимно 11 марта
    Так правильно у башкир про татар только плохое.Хоть что нибудь у Салавата Хамидуллина есть про татар хорошее?Удивите. Татары герои в нужный момент превращаются у него в башкир.Башкиры предатели в татар,чудесным образом.Настоящие и ненастоящие башкиры( подразумеваются татары) ещё та тема,баш.кырт. интелегентов ,вечная.
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    Анонимно 12 марта
    Ох, и насолил какой-то башкирский малай тебе в детстве, аж до сих пор такую злобу таишь на весь народ...
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    Анонимно 10 марта
    +1000000
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    Анонимно 11 марта
    Я тоже не читаю его "разделение когда то одного народа"
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    Анонимно 12 марта
    Узнайте свое шежере до семи колен... А вдруг вы башкорд... А так носим кичку...
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    Анонимно 13 марта
    Шежере до 7 колена лежит в сейфе, ни одного башкира, к счастью в нем нет.И слава Богу.
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    Анонимно 14 марта
    Никаких башкир у нас не было. И никогда. Ни в Казанском ханстве, ни в Ногайской орде. Башкирами стали называть тех, кто перешел на сторону Московии. Это не национальность, а человек, который пошел против своих.
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  • Анонимно 10 марта
    Да, журналист жжет, развенчивая еще один миф о "добровольном" вхождении башкир в состав Русского государства. Хотя специалисты-историки и раньше знали об этом, но писали, что эти события проходили не в нашем районе - дескать это царизм виноват и его приспешники...
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  • Анонимно 10 марта
    Не забудем, не простим!
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    Анонимно 11 марта
    Давно все прошло живём в другом мире,в другой стране,переформатировать страна много раз.
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  • Анонимно 10 марта
    Что за " дореволюционный тюркский язык" из которого выделились татарский и башкирский? Автор хочет сказать, что до революции татары и башкиры разговаривали на каком-то одном "тюркском", а после ,стали говорить на разных татарском и башкирском?
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    Анонимно 10 марта
    До революции сегодняшние татары и сегодняшние башкиры говорили практически на одном языке (можете называть его хоть старотатарским, хоть тюрки), но были и небольшие различия. Доказательств этому множество, достаточно выучить соответствующий алфавит и читать. Язык был практически одним, а вот чем были эти небольшие различия, трудно сказать точно. Эти незначительные различия могут быть как национальными (насколько об этом можно говорить в контексте того времени), а могут быть и региональными. Например, Наджиб Тунтари, так он вообще писал почти на османском языке и написанное им можно очень легко понять, если хорошо знать турецкий, а не старотатарский. Другие авторы, как например, Камали, Бигиев, Фахреддин, все же писали на языке, который был ближе к старотатарскому/тюрки, а не к османскому. Примечательно, что и Зайнуллах Расулев также писал на старотатарском/тюрки, на языке, который столь же близок и далек к современному татарскому, также, как и к современному башкирскому (хотя к современному все же несколько ближе, учитывая произношение некоторых букв). Кто знает, может быть, если в первые годы после революции руководство решило бы иначе, то возможно сейчас все говорили бы более близких наречиях.
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    Анонимно 11 марта
    До 17 года просто не было отдельного народа башкиры. во всяком случае все так считали. Был куваканский диалект Зауралья, который идет с чингизхановских татар-табынцев. Куваканы - часть табынцев, табынцы - часть прославленных усюней (именно о них и пишет нурихан Фаттах в романе "Илчегэ улем юк"). Как может быть эти усюни центральной Азии какими-то мифическими башкирами, если они прибыли на европейскую часть России вместе с войсками Бату хана? Они были в составе войск правой руки Чингизхана - Майкы бея. Чингизхан завещал 4 табынских полка внуку Бату как личную гвардию. Так они и остались у нас как личная гвардия основателя Золотой орды. Сегодня их потомки называют себя какими-то мифическими башкирами, пишут лживую историю, что их будто бы завоевали татары (татары-куваканы татар завоевали татар-кувакан) и т.д. Просто есть заказ сверху расколоть волгоуральских татар на 2 части выдумав отдельный народ - башкиры. Как раз над этим и трудятся эти лжеисторики как Хамидуллин. А башгирд это просто другое название венгров-башгирд.
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    Анонимно 11 марта
    Как бы то ни было, людям нужно понять один вопрос. Сегодняшние татары, казанские татары очень любят говорить, что все на самом деле являются татарами. Естественно, они имеют ввиду, что все, и башкиры, и ногайцы, и сибирские татары, являются частью их великого этноса. Я хочу сказать, что казанские татары, а вместе с ними и другие, кто сегодня называет себя татарином, рад говорить другим, что он тоже татарин. Но слушатель не хочет быть частью кого-то другого, особенно, когда это говориться с неким оттенком превосходства. Даже если принять, что все тюрки России, это татары, то почему именно казанские татары. С чего это вдруг. Ведь в те стародавние времена всех поголовно называли татарами. Вообще-то и они, казанские татары, тоже являются частью так сказать тех татар, от которых вероятно отделились или обособились например башкиры и ногайцы. Здесь проблема в том, что казанские татары хотят видеть других частью себя, как маленьких или младших.
    Возьмем предположение о том, что казанские татары являются наследниками великой Орды. Но тогда возникает вопрос, почему именно казанские татары, а не вместе с ними ногайцы, сибирские татары и башкиры должны быть наследниками и почему вся слава достается только им. Разве Орда не прошлась по всем этим землям, почему вся слава и некое право называться наследниками только у казанских татар.
    Снова возвращаясь к теме "старшего брата". Учитывая, что до революции все мы были татарами (даже азербайджанцев называли вроде ширванскими татарами), то логичнее было бы говорить, что все мы татары (тюрки уж), и среди нас, татар, есть группы, казанские татары или просто татары, есть ногайцы, есть башкиры, есть сибирские татары…
    Ну правда, почему одни берут себе нечто общее. Если мы братья, то давайте будем равными (равными по крови уж, но надо признать, одни успешнее других, однако здесь мы говорим не об этом).
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    Анонимно 11 марта
    В принципе правильно, что как единого целостного народа башкир не могло тогда существовать , но условно такое название за этими племенами всё же имелось! Их в русской истории называли "башкирцами" и оно несло своеобразный смысл свободолюбия и вольности и поведение их было этому подобающее.Но как бы там ни было , они в большинстве своём всё же предки современного башкирского народа! Было ли отличие кроме языка тех "башкир" от татар?! Конечно, не вызывает сомнения! Татары (булгары), это организованная масса со сложившейся структурой и властью, государственный народ, привыкший подчиняться установкам свыше! Поэтому и в русской элите оказалось много татар.Одна организация перетекла в более мощную , а вот у башкир такого монолитного единства не было, был "курултай", но он не объединял, а устанавливал пределы границ вольности разных племён! Они между прочим и между собой схватывались , так, что единства , как такового не могло быть! Поэтому с ними договориться в полной степени было невозможно, особенно , если ущемлялись их интересы.С Казанью ясно , там сила сломала силу, хотя конечно не всё так просто , отступали отряды вливались к "башкирцам" или сами так себя называли , но впоследствии , именно башкирско - татарские отряды оказывали упорное сопротивление захватчикам и башкиры более упорное, вплоть до 1608 года!
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    Анонимно 11 марта
    Если говорить о татарской элите она перетекая в русскую и помогла новому государству покорять восточные земли Ср.Азии .Что же утверждать , одна фамилия Тевкелева уже об этом говорит! Не все такими были , но многие, с упрочением Российского государства наверняка ещё больше, особенно после 1784 года , признания татарского дворянства .Азиатскую часть военного министерства Российской империи возглавлял генерал Давлетшин.
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    Анонимно 11 марта
    Среди народов после Чингизхана сохранились только башкиры и русы, остальные булгары, сувары перестали существовать
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    Анонимно 11 марта
    Как у вас все просто. Прямо по логике Шарикова: "А чё тут думать? Взять и поделить! ". Институты десятилетиями работают на проблемой этногенеза того или иного народа. Но вот один умный молодой (или немолодой) человек за пять минут решил проблему целого народа. Вам сразу нужно дать звание академика
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    Анонимно 11 марта
    к 92.23. который пишет там всякую бред.
    Нет казанских татар. Есть татары волго-уральские.
    Ногайские татары - неотъемлимая часть единого татарского народа. То же самое и уральские и зауральские татары, которых советы объявили отдельным народом - башгирдами-венграми. Они тоже - неотъемлимая часть единого татарского народа. Вот такие хамидуллины, эти неучи и пишут всякие сказки об этих мифических "башкирах", хотя известно, что башкиры были просто сословием, таким же сословием, как дворяне, мещане, бобыли и т.д. Что касается зауральских-степных. Они как раз и есть самые настоящие чингизхановские татары, которые пришли к нам вместе с войсками Бату хана. Прочтите шежере любого из них. Оно начинается со слов "И сказал Чингизхан Майкы-бею (или другому какому-то бею, который у них считается родоначальником этого мифического "башкирского" (татаро-монгольского) племени.
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    Анонимно 11 марта
    "башкирцам" или сами так себя называли , но впоследствии , именно башкирско - татарские отряды оказывали упорное сопротивление захватчикам и башкиры более упорное, вплоть до 1608 года! //
    Бред!
    Именно тех, кто перешел на сторону Московии башкирами и называли. Это признает и сам Валиди. Уфимсие историки пишут вот такую сказку: какие-то татары завоевали этих мифических башкир (хотя все так называемый "башкирские роды Зауралья - чисто татаро-монгольские) и 300 лет угнетали. Их бедненьких просто истребляли. Особенно преуспели при этом ногайские татары. Когда пала Казань, эти башкиры прибеджали в Казань, кояоись в верности нговой власти и взяли ярлыки на свои земли. Многие беи пошли на лыжах еще и в Москву, к Грозному, и клялись ему в верности. за это получили ярлыки на свои земли. А вот злющие-презлющие ногайские татары, которые каким-то образом жили тут же, на землях этой мифической Башкирии, продолжали воевать с Москвой. В конце концов Москва их победила, ногайские татары были вынуждены отступать, а счастливые-пресчастливые башкиры со цветами встречали своих освободителей - московитов.
    Но все дело в том, что после падения Казани эти земли Беловолжского улуса действительно достались Ногайской орде, а о существовании каких-то башкир там - нигде не упоминается.
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    Анонимно 11 марта
    16:23 "Башкирцами" называли ! А.С.Пушкин детально изучал восстание Е.Пугачёва , там описываются и участие коренных народов Урала и Поволжья в восстаниях.Из ранних авторов близких и довольно правдиво излагающих события ,А.С.Пушкин!
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    Анонимно 11 марта
    Если говорить о татарской элите она перетекая в русскую и помогла новому государству покорять восточные земли Ср.Азии // Среднюю Азию и киргис-кайсацкие гогсударсьтва завоевали именно башкиры. Именно зауральские башкиры, которых в русских источниках называют "верными башкирцами". Эти верные башкирцы постоянно нападали на киргис-кайсацкие аулы, угоняли скот, похитили девушек и женщин, убивали грабили. На сей счет был целый казахский форум "башкирские набеги". А те не смогли ответить на эти набеги, потому что за их спиной стояла мощная российская армия. Именно так они и заставили капутилировать киргис-кайсаков, заставили их тоже "добровольно присоединиться" к российской империи. Среднеазиатские ханства и эмирства завоевали опять-таки эти верные башкирцы. Во время походов в среднеазиатские государства значительную часть московских войск составляли "верные башкирцы" Зауралья. Любимый губернатор, самый оюбимый герой у башкир - оренбургский губернатор Перовский. Перовский всегда брал их в поход, дал им возможность вдоволь грабить и убивать, с походов башкиры привозили целые караваны разграбленного имущества. Там и сейчас можно встретить много дорогих вещей (золото, серебро и т.д.) в некоторых семьях, которых им привезли с восточных походов их прапрадеды. Даже танцы у них есть с названием Перовский. Эти же верные башкирцы подавляли татарские восстания, утопив в крови все население Предуралья. Что касается Тевкелева. Он был командующим именно башкирских войск. Его карательные отряды состояли наполовину из верных башкирцев. А татары пришли туда, когда их уже завоевали эти башкиры, татары налаживали там жизнь, открывали предприятия, школы, медресе.
    Именно из-за этих походов башкиры разучились трудиться. Они жили из похода в поход за счет разграбленного в этих походах имущества. Когда вся Средняя Азия была завоевана, башкирам стало не на что жить, и они начали продавать татарские земли, и за бесценок, когда и все земди распродавали, упали в такую нищету, о котором много писали и русские, и татарские, и зарубежные авторы.
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    Не путайте набеги кочевников друг на друга и военные походы русской армии, в составе которой были и потомки татарских мурз, и башкирские иррегулярные подразделения. Когда башкиры и киргизы друг на друга нападали, угоняя скот и людей, это были их личные междусобойчики: воевали, мирились, братались, потом снова воевали. Башкиры, будучи обязанными нести воинскую службу, ответственно исполняли ее, сражаясь на западном и восточном фронтах.
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    Анонимно 12 марта
    Да. Братались. До сегодняшнего дня казахи помнят башкирскую барымту. Почему нет других форумов в интернете (набеги ногайцев, казахов, киргиз и т.д. например), только один форум: башкирские набеги. Опустошительные, всеуничтожающие, никого не щадящие набеги башкир, которые были под властью Москвы, и поэтому нагло грабили и убивали всех подряд. Набеги на киргиз, кайсаков, на Кокандское ханство и др.
    Ответить
    Анонимно 14 марта
    Ну детский сад, ей-богу. Ну если нет такого форума или чата, создай, раз так хочется.
    Ответить
    Анонимно 14 марта
    Я лично участвовал на работе этого форума.
    Кстати, вас защищал.
    Писал, что ваши предки там никого не убивали, и женщин не похитили и скот не угоняли. Хотел просто примирить уж слишком горячих некоторых участников.
    Ответить
    Анонимно 16 марта
    О жизни башкир хорошо описал Мамин- Сибиряк."Байгуш", например.
    Ответить
    Анонимно 13 марта
    Ну тут , про языки?! Если рассуждать дотошно, то татарский литературный язык , которым пользуются и в настоящее время попадает в числовой ряд ведущих языков мира, их известно в пределах четырнадцати, также и русский, но извините. башкирский , нет!
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Реальное время,вы какая газета,татарская или башкирская?
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Татарская, но почему-то постоянно печатает татарофоба Хамидуллина.
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Было это было, в екатеринбурге есть озеро Шарташ, (жёлтый камень), много кого чего потеряли,
    И геноцид он везде и всегда
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Поражаюсь некоторым комментаторам которые не знают про поволжский тюрки. Или тому что пытаются как то очернить историю. Нравится ли вам Хамидуллин или нет, но защищался он не в лояльной Уфе, а в Петербурге.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Почему смог защищаться в Питере?
    Да потому, что татар Татарстана причилил к башкирам. Оказываетя у нас живут какие-то мифические башкиры-юрмийцы (Азнакаевский и др районы Татарстана). Они оказывается часть башкир-юрматынцев. Кроме внешней схожести названий ничего общего у них нет. По Кузееву, юрматынцы – какие-то «булгарские башкиры». Они были болгарами на Приазовье, потом булгарами Волжской Булгарии, потом татарами Золотой орды и Казанского ханства. И жили они недалеко от современной Казани. А в 1 половине 16 века, когда начались нескончаемы походы Московии на Казаское ханство переселились на земли бассейна реки Дёмы. После падения Казани оказались в составе Ногайской орды. Все время были болгарами, булгарами, татарами, да вот только в 18 веке опять-таки таинственном образом превратились в какие-то мифические «башкиры». Прочтитайте «О татарах, которых называют юрматинцами» М Ахмедзянова. Там население говорит на чисто татарском языке, шежере у них тоже написано на татарском. Как пишет З.Валиди, в уфимском ИЯЛИ там «добавили» строки о том, как юрматинцы «добровольно присоединились». Валиди больше всего раздражает тезисы о «добровольном присоединении». Он называет все это ложью, и пишет, что все те «шежере» и какие-то «предания», которых приводят уфимские авторы о будто бы добровольном присоединении – сочиненны самими уфимскими просоветскими горе-историками прямо в зданиях института.
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Кусябику Байрасову сдал на смерть царским властям служилый мещеряк татарин называющий себя мусульманином и это исторический факт.Башкиры никогда не были татарами и существовали как народ задолго до прихода монголо-татар.Тогда казанских татар не было и в помине, а были волжские булгары родственный чувашам народ и это тоже доказанный факт, судя по раскопкам городов Волжской Булгарии.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Вечное враньё от современных башкир,Кисябику схватил конвой под руководством башкирина Махмута Мемеделина и других верных башкир ,это точно факт.До этого она месяц жила у башкирского старшины ,тот ее не приютил ,а по сути,выгнал и выдал с письмом .Кто она по нации точно неизвестно ,то татарка,то башкирка.Татищев пишет как о татарке,скорее всего так и было.В башкиры вписывались за льготы все кому не лень.Башкиры просто сословие.Этот случай тому подтверждение ,выдавший Кисябику у башистов ,сразу превратился в татарина мещерека.,сразу нашли его происхождение.Не попал бы в историю был бы 100% башкиром.
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    Анонимно 11 марта
    Ещё раз пишу басгирты,паскырты раннего средневековья это венгры,это мировой исторический факт.Никак не предки современных башкир.Язык у них был и остался венгерский.Предки венгров переселились в Венгрию.Арабские историки ( басгирт)венгерский язык относили к тюркам ошибочно как и сакалибов (славян).Венгры ранее были кочевниками входили в объединение Хунну.Язычники венгры приняли католичество,поселились в современной Венгрии.Башкурдия древнее название местности.Венгры периодически приезжают сюда ищут свои корни,родство среди башкир и его не находят.
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    пфффф... какая заезженная пластинка, заведенная однажды и не прекращающаяся из коммента в коммент. переверни хоть на другую сторону.
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    Да,да и венгры к вам не ездят конечно?
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    А то пробуй ответить аргументами. Если не лень читай венгерских авторов, что пишут они об этих башгиртах, басеирдах, баджгардах Фадлана, Идриси и других средневековых авторов. Они уже давно доказали, что все это - именно венгры, и к вам, зауральским татарам не имеют никакого отношения.
    Ответить
    Анонимно 14 марта
    Кстати, почитай сам. Вероятно, ты ни разу не ознакомился ни с арабскими источниками, ни с европейскими. Или только пересказываешь через третьи уста?
    Ответить
    Анонимно 14 марта
    Я прочитал всех. Даже ваших уфимских обманщиков. От Кузеева до Мазитова, Султановой, Галлямова, вруна Хамидуллина, З.Султанова. Даже Рахматуллин ваш признает, что башкиры это всего лишь сословие. Лн показывает около 30 народов, которые числились в башкирском сословии. Кузеев пишет, что до 18 века не было башкир, башкир в смысле как один народ, представитель каждого племени самоиндифицировался с названием своего племени. Он же пишет, еще в начале 20 века бурзянцы называли себя не башкирами, а только бурзянцами.
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Почему тюрки говорят на разных языках, потому что мы разобщины. Раделяй и властвуй вот принцип наших врагов. Если у нас будет один алфавит и если мы будем считать себя единым народом "туран", то как и в старые времена нас будет не сломить
    Ответить
    Анонимно 10 марта
    да вы, батенька, пантюркист
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Про народ не скажу, а приближение к общей литературной норме – благое дело.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Верно! Ты тюркские братские народы. Туран алга!
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Никаких алга,никаких Туранов ,не хватало татарам ещё в пантюркизме раствориться.
    Ответить
    Анонимно 18 марта
    Не раствориться татарам! А возглавить тюркский мир!Амин!
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Одна подлость про татар следует за другой.
    И это длится уже с 1552 года.
    Геноцид, запись татар как сословие башкирами, тептярами и т.д.
    Просто еще чудо как татары сохранились.
    В Советское время новая напасть- произвольное выделение территории Башкирской ССР. Чем еще пуще пользуются фальсификаторы, причисляя почти всех живущих там к башкирам. Огромная армия лжеисториков создали ложные труды, защитили ложные диссертации. Теперь на эти ложные диссертации идут ссылки, идет нагромождение лжи.
    А тут еще газета РВ работает на эту ложь.
    Ответить
    Анонимно 10 марта
    Фальсификацией и профанацией занимаешься ты, зачесывая башкир под татарскую гребенку. Так что не наводи напраслину ни на автора, ни на башкир, ни на издание. Со своими проблемами сначала разберись.
    Ответить
    Анонимно 14 марта
    А может вам пора разбираться своими проблемами?
    Сколько можно бочку катить на татар.
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Я башкир вообще не трогаю. Приписками я не занимался. Я родился (в 1949 году) в Башкортостане и живу там. За свою жизнь почти не встретил башкир.
    Ответить
    Анонимно 10 марта
    Либо ты откровенно бредишь, либо тебя держат в клетке.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    И я живу в Башкортостане, тоже мало башкир встречал.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    В Уфе башкир вообще не встречал.
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    Ваш "Башкортостан" или "Уфа" ограничивается территорией вашей квартиры в Чистополе?
    Ответить
    Анонимно 13 марта
    сами вы в изба зауральской башкирской деревне сидите!
    Ответить
    Анонимно 10 марта
    Вы что, всю жизнь дома сидели?
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Нет, до какой наглости доходят фальсификаторы-татаристы! "С 1949 года в Башкортостане не встретил башкир" якобы! Это же смех! Курам на смех!
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Отвечаю серьезно, без смеха. Я родился в Башкортостане в 1949 году в большом леспромхозе, где , как в Вавилоне, жили множество народов и наций, но большинство было за татарами. Почти абсолютно все прекрасно разговаривали на татарском языке: и русские, и марийцы, и узбеки, и украинцы, все-все, хотя школа-семилетка была русская. Несколько ломано основная масса разговаривала на русском (кроме русских, разумеется, и некоторых грамотеев из остальных). По марийски разговаривали , разумеется, марийцы , но многое понимали и остальные.
    В центре аула со столба целый день вещал репродуктор. Целый день ,почти без перерывов, оттуда звучали татарские песни, особенно песни в исполнении великой Фариды Кудашевой.
    Ко всем народам относились прекрасно, хотя временами возникали и драки, типичные для леспромхозов. К башкирам относились прекрасно, зная, что они живут в Башкирской автономной республике, также как и остальные народы СССР. Еще, смеясь, говорили, что вот один брат записан башкиром, другой татаром, не придавая этому никакого значения, ибо знали, что мы все татары.
    В Башкирской АССР в послевоенные годы были прекрасные руководители: Семен Денисович Игнатьев, Зия Нуриевич Нуриев, Мидхат Закирович Шакиров (с некоторыми оговорками), особенно великим был Зия Нуриевич Нуриев. Но потом стал Башкортостан. И началось. Коррупция, клан Рахимова, присвоение богатств и продажа богатств Республики, унижение татар путем переписывания их башкирами, исключения татарского языка из государственных языков Республики, пропаганды со всех СМИ только башкир, будто других народов нету. И все за счет бюджета Республики! Который зарабатывается огромным вкладом татар!
    Ничего не имею против простого башкирского народа, не одураченного существующей пропагандой! Только не надо трогать и обижать другие народы! Должен быть принцип: " Не желай другому того, что не желаешь себе", " Желай другому того, что желаешь себе".
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Он же пишет,почти не встретил башкир,вы разницу не замечаете? От не встречал,до почти не встретил?Куры над вами смеются,переврать это ваш стиль.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Отвечаю серьезно, без смеха. Я родился в Башкортостане в 1949 году в большом леспромхозе, где , как в Вавилоне, жили множество народов и наций, но большинство было за татарами.
    От не встречал,до почти не встретил?Куры над вами смеются,переврать это ваш стиль.
    Зря смеётесь! Судя по его возрасту и жительству в леспромхозе, наверное так оно и было, также было и в городской местности.Башкир можно было пересчитать по пальцам, отличались гортанным говором и глухим звуком "h", в основном разговаривали на татарском и позиционировали себя, как татары,в окружающих аулах , сейчас называемых в обиходе "тептярскими" или "мишарскими" преподавание в школах велось на татарском языке, это потом всё изменилось, эти деревни перелицевали в башкирские, ввели обучение на башкирском , вот отсюда и молодёжь не может понять его, а его память помнит другое. с этой точки зрения он утверждает верно!

    Ответить
    Анонимно 12 марта
    Все-таки встречали башкир, раз не имеете против них ничего против. Ну а про "вклад татар" уж лучше оставлю без комментариев. Иначе налетят тут комары.
    Ответить
  • Анонимно 11 марта
    На картинке нарисовали зауральскую женщину с явными монгольскими чертами лица. И национальная одежда у нее такая же, как у них. А где было это событие, как там выгляделитам женщины, как одевались? Уфимские авторы даже на картинках занимаются фальсификацией.
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    ты, скорей всего, неизлечим.
    Ответить
    Анонимно 14 марта
    Это вам пора лечиться
    Ответить
  • Анонимно 11 марта
    Невозможно представить, что этническая башкирка шла на смерть ради ислама. Башкиры не были религиозными. Более того, они не оюбили мулл, т.к. эти муллы были из татар. Да и сейчас башкиры не так религиозны. В некоторых башкирских деревнях местные богачи построили мечети, чтоб увековечить свои имена, но эти мечети все пустуют, никто туда не ходит. Пример преведу: министр десного хозяйства Башкирии в своем родном ауле Казаккулово построил мечеть за счет средств министерства. Сейчас там молодежь проводит дискотеки и танцы. Как мечеть его используют только во время мусульманских праздников. Автор просто бредит, показывая башкир какими то фанатичными мусульманами.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Вполне возможно, не ради ислама, но башкиры в то время жили родо-племенным устройством , как бы "стойбищами" и наверняка у этой женщины была великая привязанность к своему роду и заметьте, она же сбегала именно в родной край, к своим близким сородичам ,а не к каким то, другим мусульманам!
    Менталитет башкир и тогда отличался от русского и татарского, разница между русскими тогда был не только и ни сколько в языке, а в религии, которую с приходом немцев во власть или лучше говорить "онемечивания" власти стала резче.Пришли более грамотные европейцы, которые знали , как разделять и властвовать и выжимать соки из народов! Из всех созданных идеологических течений и политических партий, единственная исконно русская, это анархия, а в ней нет разделения по признакам !
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Известны поступки Салавата Юлаева и данная им самим мотивировка. Батырша призывал башкир подняться на защиту веры.
    Карасакал был предводителем восстания, идейной составляющей которого был малый джихад.
    Ваша попытка забрать все у башкир и приписать "татарам" опровергнута.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    У башкир - иштяков - венгров нечего нет изначально.У башкир служивого сословия татар и не только , есть попытка встроиться ,если мягче ,попытка выжить в России.Искусственно созданная нация переписывает историю под себя.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Не путайте сословие башкир,с иштяками - венграми. ,а то у вдруг татары мещеряки,тептяри вылезают.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Поскреби башкирина найдешь татарина.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Батырша был татарским муллой. А Карасакал - из знатных татарсик родов со времен Золотой орды.. Что касается этих восстаний. Все они татарские. и в основном все они были в Предуралье, где живет татарское население. Только в последних восстаниях участвовали этнические башкиры. Что касается Юлаева. Он - обласканный властью крупный феодал, на него работали полсотни батраков и ему незачем было проявить недовольстьво. Когда началось восстание Пугачева, он сколотил группу молодчиков и занялся грабежом и убийствами. Читайте Пирамиду Салавата Орлова. Разграбил все русские города южного Урала, убил много тысяч людей и незачем такого человека объявить героем.
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    Анонимно 12 марта
    Для вас, наверное, будет открытием. Но башкиры не отрицают, что Батырша был мишарином, уважаемым имамом. Что касается ваших фантазий о Салавате Юлаеве, рассказывайте их детишкам. Может быть, они и поверят этому и не потребуют реальных фактов и ссылок.
    Ответить
    Анонимно 14 марта
    А вы пролчтите "Пирамиду Салавата" Орлова.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    ...Можно вспомнить письмо русского купца Афанасия Никитина,изобилующего татарскими и мусульманскими словами ,это было до обособления народов!
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  • Анонимно 11 марта
    Я, татарин. Считаю башкир братьями - это самое главное. Мы все от одного корня, от одного праотца. Хватит все время нести ахинею, кто кого и когда кем записал. Ну возможно записали каких-то татар башкирами. Ну и что??? Записывал тот, кому это было выгодно (удобно). И, что теперь будем годами это обсуждать? Главное ведь не запись, а сами люди!!! Если мы братья, никто не сможет вбить клин между нами!
    Про чуваш. Точно известно лишь одно - их современный язык, явно имеет булгарские корни. И на этом все!!!
    Если "вдруг" исчезнут все русские, вы же не будете через 100 лет утверждать, что жители Крайнего Севера (не хочу никого оскорблять, думаю догадались о ком я говорю) которые забыли свой родной язык и все носят русские имена и перешли в христианство - это истинные потомки русской нации! )))
    Не рассуждайте примитивно.
    Историки не идиоты - кроме языка, в пользу татар (как потомком булгар) говорит гораздо больше аргументов - известные традиции, обычаи, обряды, ну и конечно религия.
    Башкиры вы же мусульмане. Не оговаривайте своих единоверцев, из-за обиды на слова какого-то дурака ... либо провокатора, который специально пытается утверждать, что он "татарин" при этом обижает башкир.
    Среди нас таких нет. Вечно вместе были - вечно вместе будем!
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    А вы прочитайте комментарии,какие пишут ваши любимые башкиры о татарах ,на пример в газете ,,Проуфа,,.Знаете кто виноват,что отменили в Башкортстане обязательное обучение башкирскому языку?Да татары виноваты,они первые не захотели учить баш.язык.Там звучат прямые призывы убирайтесь татары в Татарстан.Очки купите и прочитайте ,это все правда.
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    Что? Прям так и пишут? Ссылочку в студию!
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Неужели среди татар есть такие терпилы как ты?Или ты с луны сегодня ночью свалился?.Похоже...
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    Про себя пиши,в таких выражениях.
    Ответить
    Анонимно 18 марта
    Татарлар, хэм туганлар Башкыртлар живите в согласии и дружбе. Без кяфэрляр тугел, Алла Тягаля бездя бир.
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Национальность,- условие! В разное время выдвигали разные условия, назначали вождей и они , назначенные вели порученных им людей согласно выдвинутых условий.Было время, древнее, когда вожди вырастали из самого племени и вели его, таким , как оно само и сформировалось! Потом наступили другие времена , завоевательские, насилие! Тогда были такие условия. сейчас другие! Про чуваш! Почему их в то время называли "горными татарами" , ведь ни черемисов, ни удмуртов так не называли?! Вывод: и они не чужие!
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  • Анонимно 11 марта
    Поражен такими патриотами. Вечная слава и память таким женщинам!!!
    Татарин.
    Ответить
  • Анонимно 11 марта
    Татар и башкир всегда будут рисовать с монгольскими чертами.
    Бесполезно писать или обсуждать.
    Делается, что-бы русским легче было понять (по особенностям костюма обыватель не поймет), что это те которые раньше были "не наши", и которых мы потом заставили воевать за нас.
    Это подчеркивание уже стало традицией для художников.
    Ответить
  • Анонимно 11 марта
    Наша страна единственная во всем мире,где история политизированная. В Советское время история была одна теперь другая


    Ответить
  • Анонимно 11 марта
    Сколько можно писать об этих мифических башкирах?
    Я прочитал тысячи книг по истории, в т.ч. и по истории уфимского края. Кто эти башкиры?
    Где они живут? В каком районе да в каком населенном пункте?
    Ясно всем, что до Урала - те же татары Казанского ханства.
    А в Зауралье - опять-таки те же татары, но уже татары чингизхановские, степные татары. Которые пришли к нам вместе с Бату ханом. Их родоплеменноен разделение как раз об этом и говорит.
    Может быть Рахимов башкир?
    Нет он не башкир. Как пишет Кузеев и все другие уфимские авторы, он - кипчак. Потомок тех половцев, которые во времена Киевской Руси жили на Причерноморье. А во времена Золотой орды были татарами. А когда началась Великая Замятня в орде, они были вынуждены переселиться на Южный Урал, на более спокойные места. После распада Золотой орды предки Рахимова были ногайскими татарами. А потом ни с того, ни с чего в 18 веке эти татары-кипчаки превратились в какие-то мифические башкиры.
    Нет башкир. Нигде нет. Ни в исторических источниках их нету, ни по геграфическему положению их невозможно обнаружить. Есть просто привелинированное сословие - башкиры, которое состояло из татар, чувашей, черемисов, удмуртов, хорезмийцев, бухарцев, калмыков, русов, и других народов. Тот же уфимский автор Рахматуллин перечислил около 30 народов, которые состояли в башкирском сословии. Можете заходить на блог Ирека Таттарыча, там более полробно все это описано.
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    Удивляют меня некоторые комментаторы с больным воображением. Якобы башкир не существуют, и, дескать, это все татары. И еще эти "несуществующие" башкиры, оказывается, все заслуги татар себе приписали. Кругом взаимоисключающие доводы. И что забавно, все эти комментаторы анонимные, никто не желает раскрывать свое истинное лицо. Может, стесняются? Либо просто провокаторы? Но больше всего удивляет, откуда они черпают свою информацию: или это собственные домыслы, или это какие-то блоги подозрительных типов с фейковыми именами. Даже полемизировать с подобными людьми несерьезно. Автор же вышенаписанной статьи ссылается на документы из архивов, письма и другие факты.
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    Все верно говоришь...
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    А почеиу вы сами пишите анонимно?
    Тебя же конкретно спрашивают, кто такие эти башкиры и в каком населоенном пункте можно их обнаружить?
    Башкиры - сословие из татар, черемисов и прочих. А башгирды, паскирты, паскатиры у средневековых авторов - венгры-мадьары-башгирды.
    Ответить
    Анонимно 13 марта
    Ты хочешь сказать,что я башкир знающий 12 колен своих прадедов как башкир по шежэре,и ни один из них не из черемис, булгар и прочих,новообразуемых татар подавно они не могли знать в силу не существования их в то время,из-за простой прихоти какого-то любителя-фантазера,начинать считать себя потомком вышеперечисленных?
    Ответить
    Анонимно 13 марта
    вот как раз с этого 12-го поколения у вас и самые настоящие татары. Татары Чингизхана.
    Ответить
    Анонимно 14 марта
    Во как! Тебе, наверное, лучше известно, у кого какая кровь течет у неизвестных тебе комментаторов. Поздравляю! В Кащенке тебе койко-место забронировано.
    Ответить
    Анонимно 14 марта
    Ты посмотри на те "башкирские роды" Зауралья. Какие же они на самом деле племена?
    Не татаро-монгольские случайно?
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    Народы не помнящие свое Шежере постепенно и легко ассимилируются... Допустим те же фины - угры... А вот татары сейчас не татары... Монгольская теория татар устарела И... Сейчас они якобы часть булгары (вторая теория)... Но татарские акдемикики признают оказывается булгары то это те же бурзяны (Бурзян исконно башкордское племя) Без знания своей истории народы становятся сбродом и непомнящими... А кому то еще это барыбер...Когда то многие народы после дальнего Потопа - Батыу распространились кто куда и поэтому же все мы говорим на одном языке и с одной пачки...
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    Извините татары незнающие свое шежере... И... О чем можно еще говорить то... Живут около реки Волги а историю реки не знают... Не ленитесь почитайте эпос Урал - Батыр и там есть это история ... Эпос Урал - Батыр это общечеловеческая история и от дальнего потопа идет история европейцев... А то мы татары... Все мы с одной пачки... И башкорды сохранили эту древнюю историю и для вас...﻿
    Ответить
    Анонимно 14 марта
    Всем известно, кто написал этот "башкирский эпос".
    Я одним словом могу показать, что это не эпос, и "автор" этого эпоса совсем ничего не знает о тех, кто пишет. Там есть персонаж - Шульген. Откуда Шульген? Он ведь даже это слово правильно не написал. Хотя правильное название этого озера есть даже у Палласа. И местные все люди об этом знают.
    Ответить
    Анонимно 16 марта
    Написал М.Бурангулов в 1910 году.
    Ответить
  • Анонимно 12 марта
    00:51
    Удивляют меня некоторые комментаторы с больным воображением. Якобы башкир не существуют, и, дескать, это все татары.
    Чем выше "забираются" потомки Адама и Евы на дерево (Древо) Познания и "кушают" его плоды, тем больше возникают недоумения меж ними и не узнают они друг друга и перестают чувствовать себя, так возникают ссоры и войны и с этих деревьев оземь падают свихнувшиеся "обезьяны"!

    Мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными!». (Коран, 7:163-166).

    Одно-два поколения и из людей можно "слепить" всё , что угодно, но некоторым правителям хватает времени и меньше , пример 1933 год, а потом уже грянул 1939!
    Башкиры-татары?! Украинцы-русские?! Иллюзия достоверности исторических сочинений и начинают искать в себе различия и "из маленькой мухи делают слона!" Надо ориентироваться на общее , объединяющее и выбросить из головы страсть ..."к бананам"!
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  • Анонимно 12 марта
    Если по словам "татарского фейка" башкиры - это иштяки, то почему они по его словам одновременно чингисхановские татары, одновременно сословие и одновременно какие-то иштякии в придачу фино-угры.

    Провокатор пытается мелко травить и троллить ?
    Ответить
    Анонимно 17 марта
    Причем здесь троллинг иштяками,остяки небольшая часть финно-угров, абсолютно большая часть ,,башкир,, это ,,древние татары,, Чингизхана,род Табын например.
    Ответить
  • Анонимно 12 марта
    Как только появляется статья, затрагивающая национальную политику России на Волге и Урале, тут же возникают провокаторы, вносящие смуту и раздор между местными народами. Напрасные хлопоты граждане провокаторы, хоть на британский стяг себе порвите! :)
    P.S. Жэмэгэт, безнен кочебез берлектэ!
    Ответить
  • Анонимно 12 марта
    во мне течет-кровь -трех наций-башкиро-татарско-чеченская-и у нас с детства в семье-не было высказываний по-поводу -национальности-зачем высасывать из пальца-причины для распри между людьми-это у вас шайтанчики в голове-поэтому и поднимаете и баламутите народ-
    Ответить
  • Анонимно 12 марта
    Син башкорт дмп, син татар дип
    Эрлэшмэек туганнар.
    Бу халыклар гомер бакый
    Бергэ тормыш корганнар.
    Син башкортмы, син татармы-
    Анда тугел мэсьэлэ.
    Башкорттан да, татардан да
    Урыс туа - вэт бэла!
    Менэ кайда, мэсьэлэ!
    Энгэм Атнабаев шигыре...
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    А что оставалось ему писать, если будучи татарином, служил башкирской номенклатуре.Как и Мустай Карим .
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  • Анонимно 12 марта
    Татар уян! Башкорт уян! Булагыс надан! Уяныгыс кардашляр!
    Ответить
  • Анонимно 14 марта
    Отличная статья. Просматривается увлечение историей родного края, без признаков национализма.
    Ответить
  • Анонимно 16 марта
    В башкирском языке нет слова джан (душа, душевный) и соответственно имени Джантюра. По башкирски это будет Йантюра. И вообще нет буквы Җ (дж). опять врет этот неисправимый лгун. Опять татар причисляет к башкирам.
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Почему нет башкир , они есть -это дикие татары.
    Ответить
    Анонимно 18 марта
    Не дикие, а черные татары.
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Я башкирка.Что толку обливать в комментариях друг друга?Какой интерес?Будьте уверенны в себе.Знайте себя.Будьте разумны.А женщины описанные в статье молодцы.Они делали то что делали,без оглядки на то что скажет общество.
    Ответить
    Анонимно 18 марта
    Идель-Урал-Сибирь-Балхаш = большая часть тюркского мира.
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    Анонимно 18 марта
    Последний раз посещал исторический музей в Уфе в 1986 году, там наглядно было показано о прошлой жизни башкирского народа, а частности о женщинах, большая разница между современными и теми!
    "Свирепостью" , как раз отличались татарки! Но это ни сказать, что хорошая черта характера.У Ибн Фадлана есть описание их поведения , потом, зафиксировано в исторических хрониках боевая вылазка из осажденной Казани вооруженных женщин ! Жизнью башкирских женщин интересовался писатель Г.Ибрагимов, есть у него рассказ на эту тему!
    Современные башкирки и татарки не особенно отличаются друг от друга, все уж капитально перемешались! Тут некоторые не говорят о качествах, они у всех по своему хороши, просто стараются сказать, что перепутали исторических "героев" местами , возможно, что так! Ну, это понятно, не Михаил Шолохов же или Лев Толстой, которые свои произведения писали годами, а здесь "ручеёк постоянно журчит" (речь), не до шедевров, нужно на хлеб зарабатывать , тормозить нельзя, приходится наверное не только додумывать, но и "лепить" всё, что возможно!?)))
    Человек талантливый, молодец, ну а люди разумные разберутся , что к чему!
    Ответить
    Анонимно 18 марта
    Не талантлив "историк" Салават, а близорукий человек с враждебными мыслями по отношению к старшему брату-татарину. Проводит пропаганду в радость шайтана.
    Ответить
    Анонимно 19 марта
    В народах никакого старшего брата существовать не может! Это также смешно, как младенцу объявлять себя старшим старику!
    Талантлив,может быть человек не как историк, а как писатель популярного жанра, но "копание" в истории оно тоже даёт полёту творческой фантазии и в негативе есть позитив, возбуждает интерес , отрицательно воспринимающие начинают собственное расследование, а без этого , возможно и не было бы движения к познанию и оно бы ушло и кануло в небытие, значит вывод, есть польза! Потом, надо понимать , национализм также , как и патриотизм в последней стадии состояния есть прибежище , известно кого!
    В большинстве своём существование человека по жизни сопряжено с его трудом , а труд есть извлечение прибыли и благ ! И для их достижения человек иногда перевоплощается , как талантливый актёр всем своим нутром и физическим состоянием в специалиста по его выбранной им стезе творчества ,которая приносит ему максимальную выгоду, какую он сможет осуществить в реальности! И по жизни , некоторые люди настолько проникаются такой своеобразной деятельностью , что на самом деле начинают чувствовать себя так, как вначале старается изобразить в своём воображении , то, что должно бы понравиться публике , а далее уже сам начинает верить в свои сочинения, для, чего выхватывает из общего "героизмы" вписывая их в плюсы восхваляемой стороне и низменные качества ,приписываемые отрицаемой стороне! И даже бывает часто , люди становятся националистами и патриотами не своей национальности и родины и напротив случается , превращаются в критиков и противников народа собственного происхождения и своей страны! Мозг человека настолько объёмен, что может вместить и вытеснить всё, что угодно! Всё зависит от выгоды, как материальной , так и материальной!

    PS:Не обо всех будет сказано и не конкретно о каком то человека, просто мнение о природе человека!
    Ответить
    Анонимно 19 марта
    Поправка: Как моральной, так и материальной!('I am so sorry!' )
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Ибн Фадлан писал про татарок? Что вы говорите?
    Я там читал про только башкир, про булгар, русов. Но не встретил ничего про татар. Приведите пожалуйста цитату из текста Фадлана.
    Ответить
  • Анонимно 21 марта
    Прочитал комментарии, выскажу свои... Моя мать родилась в Шаранском районе Башкирии, а отец в Абзелиловском районе, мать позиционировала себя татаркой, а отец башкир.Я знал, что я башкир из племени Тамьян (по отцовской линии), но каково было мое удивление, когда мать сказала что тоже из племени Тамьян, заинтересовался историей и оказалось, что в прошлом племя Тамьян кочевала по всей территории Башкирии. У татар, как я знаю, родоплеменного деления вообще нет. Значит, если подумать и разобраться среди татар появятся башкиры. Башкиры это же объединение племен.
    Ответить
    Анонимно 21 марта
    В Шаранском районе нет башкир! Там живут в большинстве татары, затем чуваши и русские.
    Ответить
    Анонимно 22 марта
    Да-да "татары" из племени Тамьян
    Ответить
    Анонимно 22 марта
    Черный татарин чушь не пиши. В Шаранском районе жили и живут чистые татары, без какой то примеси! Род моего отца Хусаиновых самые настоящие татары Шаланского улуса татарского Иделя.
    Ответить
    Анонимно 22 марта
    чистые, только что после бани
    Ответить
    Анонимно 24 марта
    мать позиционировала
    !?)))
    Ответить
    Анонимно 28 марта
    Правильно. Казанские татары потомки финно-угорских и балто-славянских народов. Об этом как раз говорят генетические данные (читайте "Генофонд Европы" О.Балановского). Они были оседлыми, а оседлым народам клановая структура ни к чему. А башкиры потомки номадов скифо-сарматского мира, Тюркских, Уйгурского каганатов, Монгольской империи, Золотой Орды. А номадам кланово-племенная структура очень нужна. Так вот башкиры были конфедерацией этих кланов-племен имеющих корни в скифо-сармато-тюрко-угорско-монгольском мире. Эти племена как раз объединило в конфедерацию и дало свое название племя башкир. Читайте об этом статью С.И. Хамидуллина "Прабашкиры". Само это племя башкир до сих пор существует уже в составе монгольского народа. Это племя "башгид" (монгольская форма множественного числа от "башгир", как "уйгур" - "уйгуд"). Эти башгиры живут в Завханском и Хубсугульском аймаках Монголии. Про татар другая история. Те самые татары, которых якобы уничтожил Чингисхан тоже до сих пор здравствуют, живут в Восточном и Сүхбаатарском аймаках Монголии и не имеют отношения к тюркоязычным татарам. А современные тюркоязычные татары получили свой экзоэтноним от русских. В Российской империи татарами называли всех мусульман и тюрков независимо от этнической принадлежности. А чтобы отличать этих "татар" называли их по месту обитая, например "казанские татары", "уфимские татары", "кузнецкие татары", "сибирские татары", "алтайские татары", "крымские татары", "минусинские татары", "чулымские татары", "азербайджанские татары", "дагестанские татары", "горские татары" и др. Конкретно казанские татары формировались в составе сословия "ясачные татары" и тюркизированных потомков финно-угорских и балто-славянских (именьковская культура) народов. Дальше вы уже знаете про пропаганду Марджани о принятии предками казанских татар этнонима "татары", дебаты интеллигенции по этому вопросу в конце 19 начале 20 века и т.д.
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    Анонимно 01 апр
    И ещё небольшое дополнение. Этот род башгир, вместе с родами хиргис (киргиз), хуулар, борт (бүрд), входят в конфедерацию мянгад/мянгат (включает 30 родов).
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  • Анонимно 21 марта
    Без булганбыз , барбыз , буласакбыз! Несмотря на ненависть соседей...
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  • Анонимно 23 марта
    Развели полемику на радость Терезе М, англицкой болтушки Татары,Башкиры,Русские .Много лет наглосаксы ждут когда мы начнём друг с другом грызться и подталкивают к этому печатая хитрые свои писульки.
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    Анонимно 24 марта
    Тереза Мэй?!
    Кто сказал:"Мяу!"?!)))
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