Всеволод Чаплин: «Я бы поставил украинской политике России двойку — с плюсом за Крым»

Донбасс не получится променять на санкции. Колонка протоиерея Всеволода Чаплина

Минские соглашения, вероятно, потерпели крах, считает колумнист «Реального времени» протоиерей Всеволод Чаплин. И один из ярких примеров — подписанный Киевом закон о реинтеграции Донбасса. В сегодняшней авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, православный священнослужитель делится мыслями о ситуации на Юго-Востоке Украины, оценивает действия российских элит в этом направлении.

Киев напомнил о себе

Пока мы подзабыли Украину на фоне Олимпиады и выборов, она готовилась мощно напомнить о себе. Вступивший недавно в силу закон об «интеграции» Донбасса может резко изменить реальность в зоне конфликта — не только «юридическую», но и военную. Как бы ни защищали наши власти Минские соглашения, политическую часть которых Киев не выполнял и выполнять не собирался, вскоре с ними, похоже, придется расстаться окончательно.

МИД России, осторожнейший по самой своей природе, 24 февраля был вынужден заявить: «Подписав упомянутый закон, Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны». <…> Документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения».

Буквально в следующие же дни началась эскалация конфликта. По соцсетям стали распространяться такие сообщения: «Идут тяжелые бои по всей Светлодарской Дуге. Гремит в Стаханове и Брянке, Алчевске и Первомайске, Светлодарске и Кировске, Ирмино и Бахмутке. Под обстрелом вся Бахмутская трасса. Противник применяет все типы вооружений, включая тяжелую артиллерию, бронетехнику и минометы». «Я в Горловке. По городу лупят с Майорска и со стороны Светлика, но оттуда летит куда-то в другие места, на юг. По Зайцево накладывают лихо».

«Документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения». Фото ru.tsn.ua

Вскоре, похоже, западные кураторы нынешней украинской власти побудили ее к осторожности. Да, армия у нее гораздо более мощная и подготовленная, чем это было в 2014 году. Но уверенности в победе «блицкрига», да и в самой его возможности нет никакой. Речь снова зашла о перемирии — и будем надеться, что режим прекращения огня, установление которого было намечено на 5 марта, продержится хотя бы неделю-другую.

Надежды элит не оправдались



Однако новый украинский закон становится бомбой замедленного действия — даже несмотря на то, что власти России, европейских стран, да и Петр Порошенко войны не хотят. На этом фоне вполне себе официальное лицо из Вашингтона — Курт Волкер — говорит языком ультиматумов: «Так называемые Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика — это образования, которые созданы Россией. <…> Они должны быть расформированы». Линия на «принуждение к сдаче» Донецка и Луганска становится все более жесткой и определенной. Если от нее и отступят, то лишь в тактических целях.

И поэтому очевидно: не оправдались надежды и планы тех наших элитариев, которые стремились перед выборами запустить стаю голубей мира — что в Сирию, что в Донбасс. Жизнь заставляет снять розовые очки и, скорее всего, надолго забыть о легком снятии базовых противоречий с Украиной и с Западом.

«Новый украинский закон становится бомбой замедленного действия — даже несмотря на то, что власти России, европейских стран, да и Петр Порошенко войны не хотят». Фото sharij.net

Слухи о планах «слить Донбасс» в ходе Мюнхенской конференции по безопасности вряд ли были только слухами. Иначе Белоруссия и некоторые страны Северной Европы не проявили бы столь определенной готовности направить своих военнослужащих в миротворческий контингент ООН. По счастью, наша дипломатия все-таки не согласилась на размещение этого контингента вдоль российской границы, что не только привело бы к медленному удушению ДНР и ЛНР, но и создало бы новый фактор военно-разведывательного давления на нашу собственную территорию. «Разменять» Донбасс на отказ от новых западных санкций и на пацифистский пиар не получилось.

Опять война

Россия вновь проявила себя как нравственная сила. Мы не согласились отдать людей, которые нам верят, на растерзание или на постепенное закабаление. Вот так всегда и надо действовать: предпочитать интересы страдающего народа, возлагающего на нас надежду, любым «выгодам» и расчетам, особенно если в них заинтересованы элитарии, больше всего заботящиеся об активах, размещенных вне страны. По большому счету имеет перспективу только политика ценностей. Именно ей мы следовали при начале Первой мировой войны и действовали себе в ущерб, но не запятнали страну предательством тех, кто в нас верил. И, даже проиграв ту войну, смогли полностью компенсировать понесенные в ней потери и приобрести гораздо больше. Тех же, кто считает ошибкой наше вступление в нее, хочется спросить: вам больше бы нравилась Россия, потерявшая самостоятельность и честь, способная на постепенную сдачу своих союзников?

Вернемся к Донбассу. Что дальше? Вполне вероятно — опять война. Вернее, новая ее стадия. Впрочем, рано или поздно опять придется договариваться. И я убежден, что новый «Минск» должен включать в себя твердые гарантии прав всех людей и социальных групп нынешней Украины, которые связывают будущее с Россией. Граждан, говорящих на русском языке. Политических организаций, оказавшихся под формальным или неформальным запретом — от монархистов до коммунистов. Православных христиан, неприемлющих «европейский выбор», экуменизм, отрыв своей церкви от церкви русской. Журналистов и активистов, осуждающих «майдан» и его последствия. Свобода гражданского действия для всех этих людей должна быть непременным условием сотрудничества с киевским «политикумом», а также условием мира — иначе он будет несправедливым. А несправедливый мир часто оказывается хуже войны.

«Вполне себе официальное лицо из Вашингтона — Курт Волкер — говорит языком ультиматумов: «Так называемые Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика — это образования, которые созданы Россией». Фото Валентина Огиренко / Reuters (rbc.ru)

Западу же нужно прямо и спокойно объяснить, что территории, на которых живут значительные части разделенного русского народа, являются для нас зоной особого интереса и особой ответственности. Подобные зоны есть и у самих западных стран, и они не испытывают внешнеполитических комплексов, жестко контролируя эти территории.



Не раз писал, что пока я бы поставил политике России на украинском направлении жирную двойку — с плюсом за Крым. Должно, наконец, настать время проактивных действий — и, если хотите, время ультиматумов. Имеющих твердые сроки.

Протоиерей Всеволод Чаплин