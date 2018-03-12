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Всеволод Чаплин: «Я бы поставил украинской политике России двойку — с плюсом за Крым»

07:00, 12.03.2018 16

Донбасс не получится променять на санкции. Колонка протоиерея Всеволода Чаплина

Всеволод Чаплин: «Я бы поставил украинской политике России двойку — с плюсом за Крым» Фото: news-front.info

Минские соглашения, вероятно, потерпели крах, считает колумнист «Реального времени» протоиерей Всеволод Чаплин. И один из ярких примеров — подписанный Киевом закон о реинтеграции Донбасса. В сегодняшней авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, православный священнослужитель делится мыслями о ситуации на Юго-Востоке Украины, оценивает действия российских элит в этом направлении.

Киев напомнил о себе

Пока мы подзабыли Украину на фоне Олимпиады и выборов, она готовилась мощно напомнить о себе. Вступивший недавно в силу закон об «интеграции» Донбасса может резко изменить реальность в зоне конфликта — не только «юридическую», но и военную. Как бы ни защищали наши власти Минские соглашения, политическую часть которых Киев не выполнял и выполнять не собирался, вскоре с ними, похоже, придется расстаться окончательно.

МИД России, осторожнейший по самой своей природе, 24 февраля был вынужден заявить: «Подписав упомянутый закон, Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны». <…> Документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения».

Буквально в следующие же дни началась эскалация конфликта. По соцсетям стали распространяться такие сообщения: «Идут тяжелые бои по всей Светлодарской Дуге. Гремит в Стаханове и Брянке, Алчевске и Первомайске, Светлодарске и Кировске, Ирмино и Бахмутке. Под обстрелом вся Бахмутская трасса. Противник применяет все типы вооружений, включая тяжелую артиллерию, бронетехнику и минометы». «Я в Горловке. По городу лупят с Майорска и со стороны Светлика, но оттуда летит куда-то в другие места, на юг. По Зайцево накладывают лихо».

«Документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения». Фото ru.tsn.ua

Вскоре, похоже, западные кураторы нынешней украинской власти побудили ее к осторожности. Да, армия у нее гораздо более мощная и подготовленная, чем это было в 2014 году. Но уверенности в победе «блицкрига», да и в самой его возможности нет никакой. Речь снова зашла о перемирии — и будем надеться, что режим прекращения огня, установление которого было намечено на 5 марта, продержится хотя бы неделю-другую.

Надежды элит не оправдались

Однако новый украинский закон становится бомбой замедленного действия — даже несмотря на то, что власти России, европейских стран, да и Петр Порошенко войны не хотят. На этом фоне вполне себе официальное лицо из Вашингтона — Курт Волкер — говорит языком ультиматумов: «Так называемые Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика — это образования, которые созданы Россией. <…> Они должны быть расформированы». Линия на «принуждение к сдаче» Донецка и Луганска становится все более жесткой и определенной. Если от нее и отступят, то лишь в тактических целях.

И поэтому очевидно: не оправдались надежды и планы тех наших элитариев, которые стремились перед выборами запустить стаю голубей мира — что в Сирию, что в Донбасс. Жизнь заставляет снять розовые очки и, скорее всего, надолго забыть о легком снятии базовых противоречий с Украиной и с Западом.

«Новый украинский закон становится бомбой замедленного действия — даже несмотря на то, что власти России, европейских стран, да и Петр Порошенко войны не хотят». Фото sharij.net

Слухи о планах «слить Донбасс» в ходе Мюнхенской конференции по безопасности вряд ли были только слухами. Иначе Белоруссия и некоторые страны Северной Европы не проявили бы столь определенной готовности направить своих военнослужащих в миротворческий контингент ООН. По счастью, наша дипломатия все-таки не согласилась на размещение этого контингента вдоль российской границы, что не только привело бы к медленному удушению ДНР и ЛНР, но и создало бы новый фактор военно-разведывательного давления на нашу собственную территорию. «Разменять» Донбасс на отказ от новых западных санкций и на пацифистский пиар не получилось.

Опять война

Россия вновь проявила себя как нравственная сила. Мы не согласились отдать людей, которые нам верят, на растерзание или на постепенное закабаление. Вот так всегда и надо действовать: предпочитать интересы страдающего народа, возлагающего на нас надежду, любым «выгодам» и расчетам, особенно если в них заинтересованы элитарии, больше всего заботящиеся об активах, размещенных вне страны. По большому счету имеет перспективу только политика ценностей. Именно ей мы следовали при начале Первой мировой войны и действовали себе в ущерб, но не запятнали страну предательством тех, кто в нас верил. И, даже проиграв ту войну, смогли полностью компенсировать понесенные в ней потери и приобрести гораздо больше. Тех же, кто считает ошибкой наше вступление в нее, хочется спросить: вам больше бы нравилась Россия, потерявшая самостоятельность и честь, способная на постепенную сдачу своих союзников?

Вернемся к Донбассу. Что дальше? Вполне вероятно — опять война. Вернее, новая ее стадия. Впрочем, рано или поздно опять придется договариваться. И я убежден, что новый «Минск» должен включать в себя твердые гарантии прав всех людей и социальных групп нынешней Украины, которые связывают будущее с Россией. Граждан, говорящих на русском языке. Политических организаций, оказавшихся под формальным или неформальным запретом — от монархистов до коммунистов. Православных христиан, неприемлющих «европейский выбор», экуменизм, отрыв своей церкви от церкви русской. Журналистов и активистов, осуждающих «майдан» и его последствия. Свобода гражданского действия для всех этих людей должна быть непременным условием сотрудничества с киевским «политикумом», а также условием мира — иначе он будет несправедливым. А несправедливый мир часто оказывается хуже войны.

«Вполне себе официальное лицо из Вашингтона — Курт Волкер — говорит языком ультиматумов: «Так называемые Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика — это образования, которые созданы Россией». Фото Валентина Огиренко / Reuters (rbc.ru)

Западу же нужно прямо и спокойно объяснить, что территории, на которых живут значительные части разделенного русского народа, являются для нас зоной особого интереса и особой ответственности. Подобные зоны есть и у самих западных стран, и они не испытывают внешнеполитических комплексов, жестко контролируя эти территории.

Не раз писал, что пока я бы поставил политике России на украинском направлении жирную двойку — с плюсом за Крым. Должно, наконец, настать время проактивных действий — и, если хотите, время ультиматумов. Имеющих твердые сроки.

Протоиерей Всеволод Чаплин
Справка

Всеволод Анатольевич Чаплин — священник Русской православной церкви, протоиерей; настоятель московского храма Феодора Студита у Никитских ворот. Кандидат богословия.

  • Родился в 1968 году в Москве в семье профессора Анатолия Чаплина.
  • После окончания школы в 1985 году начал работу в издательском отделе Московского патриархата в отделе экспедиции; поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1990 году.
  • С октября 1990-го по март 2009 года работал в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.
  • В 1999 году возведен в сан протоиерея.
  • С 2009-го по 2015 год — председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества.
  • Вел несколько передач на ТВ и радио.
  • Публикуется в газете «Русь Державная». Ведет авторскую колонку в интернет-газете «Реальное время».
  • Автор нескольких фантастических произведений, опубликованных под псевдонимом Арон Шемайер.

ОбществоВласть
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 12 марта
    Строитель русского мира нашёлся
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    Анонимно 12 марта
    Детей, стариков жалко, и вообще, там не жизнь. А вы все с каким-то выдуманным "миром"... А Чаплину не все равно.
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  • Анонимно 12 марта
    Судя по биографии, перст божий его вёл. Сразу после окончания семинарии, - и в отдел внешних церковных связей...
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    Анонимно 12 марта
    человек из конторы
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  • Анонимно 12 марта
    Спасибо, батюшка
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  • Анонимно 12 марта
    Надежды таких деятелей, как Чаплин, тоже не оправдались на Донбассе.
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  • Анонимно 12 марта
    За Крым - еще б и с минусом поставил двойку
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  • Анонимно 12 марта
    $

    Сдается мне, что Чаплин обыкновенный империалист, страдающий от утраты территорий.

    В трехтомнике русского генерала М.А. Терентьева "Завоевание Средней Азии", есть в сети, на стр. 60 в томе I, найдете любопытный эпизод, где речь идет о сталкивании лбами башкир и киргиз (видимо, казахов, как их раньше называли). Терентьев, не стесняясь, восхищается политикой "разделяй и властвуй" → "...как голодные шакалы за добычу, грызлись дикари, а русский орел оставался спокойным зрителем кровавой распри!", пишет он.

    В другом месте генерал-историк призывает к ассимиляции и христианизации, хотя и обдуманной → сначала русификация, а лишь потом христианизация. Господин Чаплин как будто из той же породы.

    А в конфликт русско-украинский татарам и башкирам по возможности НЕ вмешиваться. Не наше!
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  • Анонимно 12 марта
    Задолбали эти имперцы уже. Вы для своих 140 миллионов Россиян нормальные условия для жизни сделайте. Почитайте даже данные Росстата - 50 лет и уже Россия превратится в Азию по нац составу. Главное чтобы данные Росстата соответствовали хоть процентов на 60% реальности.
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    Анонимно 12 марта
    $

    Чем азиты не устраивают? Мы, татары, тоже азитаты. Узбек - трудолюбив, законопослушен, уважает старших. Чем он хуже вас? Да и не азитаты пришли к вам, а вы к ним, читайте упомянутого русского генерала Терентьева, есть и другие источники.
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    Анонимно 12 марта
    всем устраивают так то. Наоборот считаю что сейчас азиаты во многих вопросах уделали европейцев. Как и 1000 лет назад. При таком стремительном росте Китая,(к сожалению Япония не дает оснований для экономического оптимизма), Сингапура, Тайваня, Кореи(Южной конечно) и сопредельных государств вопрос расширения ареала обитания азиатов и необходимости занятия пустующих территорий соседей явно открыт не в пользу РФ. КрымНаш, а СибирНеНаш
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  • Анонимно 12 марта
    В Калужской области на масленницу сожгли макет огромного христианского храма. В бездуховной Европе таких вещей не происходит.
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  • Анонимно 12 марта
    Татары! Донбасс и Крым- не наше. Не помогайте русским мирам
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    Анонимно 12 марта
    это и не русский мир. а скорее имперский - советский. там русского только названия
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    Анонимно 12 марта
    Так, неужели путин обманывает, когда говорит про русский "мир"?
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    Анонимно 13 марта
    путин не врет))
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