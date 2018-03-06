Весьма шумный старт «Салавата Юлаева» в «космическом кубке»

Уфимцы играют «по-бразильски» в четвертьфинальной серии с омским «Авангардом». Пока не очень

Две самые, может быть, непредсказуемые команды Восточной конференции КХЛ — уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард» — сошлись в первом раунде Кубка Гагарина-2018. Пиршество хоккея в первом матче (6:4) и руины «Салавата» во втором (2:7) — в материале «Реального времени».

Тотальный хоккей

Воскресный день проходил под знаком фееричного хоккея. На «Уфа-Арене» аншлага не было по причине важного футбола в это же время на другом конце города — на стадионе «Нефтяник». Зритель разделился приметно поровну, как та обезьяна, умная и красивая, — 6543 человека пришли на хоккей, 6178 посетили матч РФПЛ между «Уфой» и московским «Динамо». Так что тут до рекорда далеко (ледовый дворец рассчитан на 8 с хвостиком тысяч, футбольная арена — на «пятнашку»).

Зато результативностью хоккеисты порадовали. Пока «Уфа» искала пути к воротам «полицейских», пропустив мяч с пенальти, «Салават» к этому времени уже общипывал «ястребов» 3:0. Казалось, тут все решено, но это был только аперитив. Все в итоге закончилось самым результативным стартом плей-офф, для «юлаевцев» уж точно — 6:4.

Пока «Уфа» искала пути к воротам «полицейских», пропустив мяч с пенальти, «Салават» к этому времени уже общипывал «ястребов»



На вопрос «Что можете сказать про сегодняшнее обилие голов?» нападающий уфимцев Вячеслав Солодухин ответил: «Сложно объяснить. Мы хорошо начали первый период, во втором немного упустили нити игры и дали сопернику забить голы, они сравняли счет. Но вовремя забили и довели дело до победы».

Станислав Гареев, своей шайбой положивший начало голам в походе за Кубком Гагарина-2018, эти «качели» назвал экстремальными: «Тяжелый матч получился. Конечно, не ожидали, что будет такое обилие голов. В плей-офф так играть нельзя, будем исправляться».

Угадай голкипера

Еще один рекорд — в этом разухабистом поединке было задействовано четыре вратаря. Из них только уфимский «моряк» Иван Налимов остался «сухим», сменив Андрея Кареева при оптимистичном для Омска счете 4:4. Эту чехарду с первым номером в воротах уфимский мудрец Эркка Вестерлунд настойчиво продолжает называть хорошей. «Никогда не угадаешь. Бен (Скривенс, — прим. ред.) начал выздоравливать, считаю, что у нас хорошая ситуация с тремя вратарями», — пояснил он после первого матча против «Авангарда».

Впрочем, и главный тренер омичей Герман Титов пока тоже не может спать спокойно, о чем поведал журналистам: «Фурх у нас считается первым номером, мы его планировали. Получилось так, как получилось. Не один Фурх виноват, не готова была вся команда. Вопрос по вратарям? Мои наставники после игры сказали, что нужно переспать с этим. Подумаем завтра, решим».

Да, любопытно было, кто же займет место на последнем рубеже во втором матче четвертьфинала Востока между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».

Тему Хартикайнен стал первым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 5 очков за один матч Кубка Гагарина



Снайперы и ассистенты

Еще про одно воскресное достижение. Тему Хартикайнен стал первым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 5 очков за один матч Кубка Гагарина. Он переписал свое же, а также звездных Умарка и Радулова, «шайбозакидательство» в плей-офф.

Погоду под сводами «Уфа-Арены» делали «Харти» и рыжий «бородач» Уми (9 очков на двоих). Кроме них, очками разжились все те же скандинавские партнеры из первой пятерки «Салавата» — Йоонас Кемппайнен и Филип Ларсен. На голодном пайке остался лишь «чужой русский» в этой бригаде «стахановцев» — Григорий Панин. Ну еще минимум три матча в этой серии, время творить есть.

Налимов улов а-ля плей-офф

Во втором матче в воротах появились Иван Налимов и Доминик Фурх. Сразу бросились в глаза необитаемые островки на трибунах ледовой арены. Возможно, причиной их стал снежный буран, который затруднил возможность добраться до места уфимско-омского сражения — весна не спешит в Уфу. Так что хештег-девиз на плей-офф-2018 от «Салавата» #пошумим оказался, скажем так, не совсем актуален.

Тишина, по сравнению с первым поединком, наблюдалась и на льду. Команды обменялись необязательными удалениями в первые 10 минут: Панин задержал убегающего Михеева, а затем гости поймали «ту мэни плэйерс» при смене. Оба большинства счет оставили неизменным. А затем Андре Петерссон и Ансель Галимов в течение нескольких секунд последней пятиминутки первого периода как-то неожиданно сделали преимущество «ястребов» ощутимым — 0:2. Естественно, на лице Эркки Вестерлунда нарисовалось легкое недоумение.

Андре Петерссон и Ансель Галимов в течение нескольких секунд последней пятиминутки первого периода как-то неожиданно сделали преимущество «ястребов» ощутимым



Попробуй догони!

В начале второго периода омичи сфолили на Филипе Ларсене. Но большинство Уфы и в эти минуты выглядело просто никак, будто вели в счете именно хозяева. Впустую были потрачены и последовавшие сразу же 2 минуты «ястребов» в усеченном составе. В обоих случаях к финско-шведско-датскому квартету был добавлен бывший омский форвард Антон Бурдасов. А вот гости показали, как надо использовать лишнего, наказав Панина за его «скамеечный дубль» нескучного вечера — 0:3, Петерссон оформил более приятный дубль — голевой.

Впрочем, тут же Григорий реабилитировался, подставив клюшку под бросок Ларсена от синей линии — 1:3. Зеркало вчерашней битвы — Ткачев в слаломном проходе делает 3:2 к середине поединка. Проходит еще пара минут, и Петр Хохряков исполняет вчерашнюю роль Умарка, возвращая «плюс два» — 4:2. А Михаил Фисенко в контратаке за три с половиной минуты до перерыва в пятый раз огорчил Налимова, который щитками завез шайбу в свои ворота.

Капитан «Салавата Юлаев» Илья Зубов после матча назвал вещи своими именами. «Все на табло. Мы плохо подготовились, плохо начали, отвратительная игра. Счет в серии 1-1, сейчас искать и кидать какие-то камни в нашу команду не стоит. Мы сюда попали, поэтому будем отсюда выбираться.



— Что такого произошло с командой за одну ночь?

— Это плей-офф. Первую игру выиграли и естественно получили какие-то хорошие эмоции. Повторюсь еще раз: мы просто не подготовились к игре, не знаю, что случилось. Мы не можем пропускать 11 голов за 2 игры, ужасно играем в обороне. Будем думать, у нас есть день перерыва и будем готовиться к следующему матчу, — сказал Зубов.



Финальный приговор

В третьем периоде Кареев сменил Налимова на позиции голкипера хозяев. Умарк, по сути, не начав период, удалился до конца за фол в центральном круге против Галимова — «волшебник»! Не выдержали нервы и у автора дубля Петерссона, сел отдыхать в штрафной бокс. Отсидев свое, Андре оформил хет-трик (6:2), забив, таким образом, обоим вратарям «Салавата» — тоже рекорд. И Семен Кошелев издевательски забросил уже седьмую шайбу через три с половиной минуты. На этом интрига вечера умерла окончательно, а Хартикайнен и Кемппайнен под занавес еще и «отличились» удалениями.

— Я могу поблагодарить только наших болельщиков. Только они были сегодня хороши. Мы играли плохо. Надеюсь, наши хоккеисты поверят в себя так же, как и болельщики. Сегодня мы играли плохо. Плохое начало. Были возможности вернуться в игру, но мы не использовали их, — сказал после игры Эркка Вестерлунд журналистам.

— Скривенса вывели из списка травмированных...

— Игроки не помогли вратарям. Это в первую очередь. Мы должны лучше играть в защите.



Впрочем, битва продолжается, и она вполне может оказаться семисерийной. Как говорится, увидимся в Омске!

Дмитрий Слезин, фото hcsalavat.ru