Сборная Англии
Участие на чемпионатах мира
Англичане считаются родоначальниками этого вида спорта, но на финальных стадиях чемпионата мира начали участвовать лишь спустя 20 лет после его первого проведения. С тех пор Англия почти всегда проходит сито отборочного этапа и лишь три раза оказывалась за бортом мирового первенства. В 1966-м году англичане стали победителями турнира, но чаще всего спотыкались на стадии 1/4 финала. Правда последние два участия Англии стали скорее разочарованием, ведь 1/8 и последнее место в группе явно не то положение, которое может порадовать родоначальников футбола.
В Россию английская сборная пробилась без приключений, хотя один казус с ними все равно приключился. Все связано с именем Сэма Эллардайса, которого поймали на коррупционном деле и разорвали с ним свежеподписанный контракт. Впрочем, это не повлияло на шансы Англии относительно выхода в финальную часть мундиаля. Групповой этап англичане прошли гладко, набрали 26 очков в 10 матчах и с отрывом в 8 баллов от словаков завоевали путевки в Россию.
|
Год
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
Итог
|
1950
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-2
3-е место в группе
|
1954
|
3
|
1
|
1
|
1
|
8-8
1/4
|
1958
|
4
|
0
|
3
|
1
|
4-5
3-е место в группе
|
1962
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5-6
1/4
|
1966
|
6
|
5
|
1
|
0
|
11-3
Победа
|
1970
|
4
|
2
|
0
|
2
|
4-4
1/4
|
1982
|
5
|
3
|
2
|
0
|
6-1
2 раунд
|
1986
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-3
1/4
|
1990
|
7
|
3
|
3
|
1
|
8-6
4
|
1998
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7-4
1/8
|
2002
|
5
|
2
|
2
|
1
|
6-3
1/4
|
2006
|
5
|
3
|
2
|
0
|
6-2
1/4
|
2010
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3-5
1/8
|
2014
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-4
4-е место в группе
|
Итого
|
62
|
26
|
20
|
16
|
79-56
-
Главный тренер и лучший игрок
Самое слабое звено нынешнего состава Англии безоговорочным образом признается ее главный тренер. Изначально назначенный на пост тренера молодежки Гарет Саутгейт после скандала с Эллардайсом временно взял пост рулевого сборной на себя. Однако успехи против литовцев, словаков и прочих остальных средних по силе команд вскружили голову местной федерации футбола и молодому специалисту дали шанс поработать и в финальной части чемпионата мира.
Звездой нынешней Англии является нападающий Харри Кейн. После ухода главных мостадонтов в лице Лэмпарда, Терри и Руни, именно форвард «Тоттенхэма» стал незаменимым игроком национальной команды. Несмотря на возраст, Кейну всего 24 года, Харри уже сейчас способен брать ответственность на себя в самые сложные для сборной моменты. Помогать ему вести команду вперед должны будут еще несколько молодых футболистов — Стерлинг, Рэшфорд, Алли и Стоунз.
Ориентировочный состав: Харт — Роуз, Джонс, Кэйхилл, Стоунз, Уокер — Лингард, Дайер, Стерлинг — Алли, Кейн.
Где будет базироваться и в каких городах выступать
Наблюдать за тренировками сборной Англии на чемпионате мира в России удобнее всего будет жителям Зеленогорска, что находится неподалеку от Санкт-Петербурга. Хотя во второй столице нашей страны родоначальники футбола играть не будут. По крайней мере на групповой стадии турнира англичанам предстоит выступить на стадионах в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде. Соперниками сборной Англии по этим матчам станут команды Туниса, Панамы и Бельгии, соответственно.
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