Сборная Англии

Участие на чемпионатах мира



Англичане считаются родоначальниками этого вида спорта, но на финальных стадиях чемпионата мира начали участвовать лишь спустя 20 лет после его первого проведения. С тех пор Англия почти всегда проходит сито отборочного этапа и лишь три раза оказывалась за бортом мирового первенства. В 1966-м году англичане стали победителями турнира, но чаще всего спотыкались на стадии 1/4 финала. Правда последние два участия Англии стали скорее разочарованием, ведь 1/8 и последнее место в группе явно не то положение, которое может порадовать родоначальников футбола.

В Россию английская сборная пробилась без приключений, хотя один казус с ними все равно приключился. Все связано с именем Сэма Эллардайса, которого поймали на коррупционном деле и разорвали с ним свежеподписанный контракт. Впрочем, это не повлияло на шансы Англии относительно выхода в финальную часть мундиаля. Групповой этап англичане прошли гладко, набрали 26 очков в 10 матчах и с отрывом в 8 баллов от словаков завоевали путевки в Россию.

Год И В Н П М Итог 1950 3 1 0 2 2-2 3-е место в группе 1954 3 1 1 1 8-8 1/4 1958 4 0 3 1 4-5 3-е место в группе

1962 4 1 1 2 5-6 1/4 1966 6 5 1 0 11-3 Победа 1970 4 2 0 2 4-4 1/4 1982 5 3 2 0 6-1 2 раунд 1986 5 2 1 2 7-3 1/4 1990 7 3 3 1 8-6 4 1998 4 2 1 1 7-4 1/8 2002 5 2 2 1 6-3 1/4 2006 5 3 2 0 6-2 1/4 2010 4 1 2 1 3-5 1/8 2014 3 0 1 2 2-4 4-е место в группе

Итого 62 26 20 16 79-56 -

Главный тренер и лучший игрок

Самое слабое звено нынешнего состава Англии безоговорочным образом признается ее главный тренер. Изначально назначенный на пост тренера молодежки Гарет Саутгейт после скандала с Эллардайсом временно взял пост рулевого сборной на себя. Однако успехи против литовцев, словаков и прочих остальных средних по силе команд вскружили голову местной федерации футбола и молодому специалисту дали шанс поработать и в финальной части чемпионата мира.

Звездой нынешней Англии является нападающий Харри Кейн. После ухода главных мостадонтов в лице Лэмпарда, Терри и Руни, именно форвард «Тоттенхэма» стал незаменимым игроком национальной команды. Несмотря на возраст, Кейну всего 24 года, Харри уже сейчас способен брать ответственность на себя в самые сложные для сборной моменты. Помогать ему вести команду вперед должны будут еще несколько молодых футболистов — Стерлинг, Рэшфорд, Алли и Стоунз.

Ориентировочный состав: Харт — Роуз, Джонс, Кэйхилл, Стоунз, Уокер — Лингард, Дайер, Стерлинг — Алли, Кейн.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Наблюдать за тренировками сборной Англии на чемпионате мира в России удобнее всего будет жителям Зеленогорска, что находится неподалеку от Санкт-Петербурга. Хотя во второй столице нашей страны родоначальники футбола играть не будут. По крайней мере на групповой стадии турнира англичанам предстоит выступить на стадионах в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде. Соперниками сборной Англии по этим матчам станут команды Туниса, Панамы и Бельгии, соответственно.