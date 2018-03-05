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Сборная Англии

14:25, 05.03.2018 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России
Сборная Англии

Участие на чемпионатах мира

Англичане считаются родоначальниками этого вида спорта, но на финальных стадиях чемпионата мира начали участвовать лишь спустя 20 лет после его первого проведения. С тех пор Англия почти всегда проходит сито отборочного этапа и лишь три раза оказывалась за бортом мирового первенства. В 1966-м году англичане стали победителями турнира, но чаще всего спотыкались на стадии 1/4 финала. Правда последние два участия Англии стали скорее разочарованием, ведь 1/8 и последнее место в группе явно не то положение, которое может порадовать родоначальников футбола.

В Россию английская сборная пробилась без приключений, хотя один казус с ними все равно приключился. Все связано с именем Сэма Эллардайса, которого поймали на коррупционном деле и разорвали с ним свежеподписанный контракт. Впрочем, это не повлияло на шансы Англии относительно выхода в финальную часть мундиаля. Групповой этап англичане прошли гладко, набрали 26 очков в 10 матчах и с отрывом в 8 баллов от словаков завоевали путевки в Россию.

Год

И

В

Н

П

М

Итог

1950

3

1

0

2

2-2

3-е место в группе

1954

3

1

1

1

8-8

1/4

1958

4

0

3

1

4-5

3-е место в группе

1962

4

1

1

2

5-6

1/4

1966

6

5

1

0

11-3

Победа

1970

4

2

0

2

4-4

1/4

1982

5

3

2

0

6-1

2 раунд

1986

5

2

1

2

7-3

1/4

1990

7

3

3

1

8-6

4

1998

4

2

1

1

7-4

1/8

2002

5

2

2

1

6-3

1/4

2006

5

3

2

0

6-2

1/4

2010

4

1

2

1

3-5

1/8

2014

3

0

1

2

2-4

4-е место в группе

Итого

62

26

20

16

79-56

-

Главный тренер и лучший игрок

Самое слабое звено нынешнего состава Англии безоговорочным образом признается ее главный тренер. Изначально назначенный на пост тренера молодежки Гарет Саутгейт после скандала с Эллардайсом временно взял пост рулевого сборной на себя. Однако успехи против литовцев, словаков и прочих остальных средних по силе команд вскружили голову местной федерации футбола и молодому специалисту дали шанс поработать и в финальной части чемпионата мира.

Звездой нынешней Англии является нападающий Харри Кейн. После ухода главных мостадонтов в лице Лэмпарда, Терри и Руни, именно форвард «Тоттенхэма» стал незаменимым игроком национальной команды. Несмотря на возраст, Кейну всего 24 года, Харри уже сейчас способен брать ответственность на себя в самые сложные для сборной моменты. Помогать ему вести команду вперед должны будут еще несколько молодых футболистов — Стерлинг, Рэшфорд, Алли и Стоунз.

Ориентировочный состав: Харт — Роуз, Джонс, Кэйхилл, Стоунз, Уокер — Лингард, Дайер, Стерлинг — Алли, Кейн.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Наблюдать за тренировками сборной Англии на чемпионате мира в России удобнее всего будет жителям Зеленогорска, что находится неподалеку от Санкт-Петербурга. Хотя во второй столице нашей страны родоначальники футбола играть не будут. По крайней мере на групповой стадии турнира англичанам предстоит выступить на стадионах в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде. Соперниками сборной Англии по этим матчам станут команды Туниса, Панамы и Бельгии, соответственно.

Зульфат Шафигуллин
СпортФутбол
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