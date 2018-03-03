«Их нравы»: как турецкий султан, прозванный «Грозным», «сгорел на работе»

Жизнь Селима I — быстрая, яркая и короткая

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен султану Селиму I — тонкому шахматисту и свирепому воину.

Свирепый «Служитель двух святынь»

Правление девятого султана Османской империи Селима I было ознаменовано великими завоеваниями на исламском Востоке, что принесло ему титул халифа исламского мира. Однако он вежливо отказался от звания Правителя двух святынь и предпочел называться Служителем двух святынь. Также, благодаря завоеваниям, он смог увеличить территории империи почти в два с половиной раза — площадь всех земель при нем составила 6 577 000 кв. км. Кроме того, Османская империя завладела двумя важными мировыми торговыми коридорами – Великим шелковым путем и Дорогой специй. За бесстрашие и свирепость в бою его стали именовать Явуз, что можно перевести как «свирепый» или «грозный».

По османской традиции, сыновья султанов, еще будучи в юном возрасте, назначались правителями различных провинций и санджаков империи. Это способствовало освоению ими навыков управления государством. У Баязида II было восемь сыновей, пятеро из которых погибли еще при его жизни, и все они были назначены правителями в отдельные санджаки. Селиму достался отдаленный от столицы и невыгодный, с точки зрения притязаний на престол, санджак Трабзон, где он провел 29 лет своей жизни. Конечно же, в Трабзоне он не сидел, сложа руки. В свободное от обучения время он без разрешения отца совершал походы в Грузию, в результате которых империя приросла новыми территориями в виде Карса, Эрзурума и Артвина. В Трабзоне его духовным наставником был Мевляна Абдулхалим эфенди, который сопровождал Селима во всех походах. Абдулхалим эфенди был авторитетным и почитаемым исламским ученым, он умер во время возвращения из похода в Египет и был захоронен в Дамаске в мавзолее Ибн Араби, который был отреставрирован по приказу Селима I.

Османская империя на карте Theatrum Orbis Terrarum Абрахама Ортелия, 1602. Фото wikipedia.org

Устранил братьев во избежание раздора

Восхождение Селима на османский престол сопровождалось чередой политических интриг и военных операций. Немаловажную роль в них сыграли крымские татары во главе с ханом Менгли-Гиреем, а также янычарский корпус. Стамбульская элита недолюбливала Селима, видела претендентом на османский престол его брата Ахмеда и после отречения Баязида II от престола даже назначила его султаном. Но под давлением янычар Баязид все же был вынужден передать престол Селиму. Став султаном, Селим, следуя заветам деда Фатиха Мехмеда II, устранил своих братьев во избежание раздора и междоусобиц.

Правление Селима I продлилось всего восемь лет (15121520), однако было насыщено военными походами, в основном на востоке. Самыми важными его военными успехами стали победа над сефевидским Ираном, когда он, благодаря артиллерийской мощи, нанес сокрушительное поражение шаху Исмаилу и занял тогдашнюю столицу Ирана Тебриз, а также победа над мамлюкским Египтом, благодаря которой территории империи расширились в сторону Ближнего Востока и Северной Африки. Турецкий фольклор весьма богат на легенды и истории. Приведу несколько примеров, касающихся этих двух великих побед Селима.

Раб Аллах, увлеченный шиизмом

Первая история связана с шахматной партией, состоявшейся между Селимом и шахом Исмаилом еще в то время, когда первый был правителем санджака в Трабзоне. Предвидя угрозу со стороны усиливавшегося сефевидского Ирана и попутно планируя будущее вторжение в Иран, Селим, переодевшись дервишем, отправился во дворец шаха в Тебриз. Он знал, что Исмаил был большим любителем игры в шахматы и не отказывал никому, кто желал с ним сыграть, особенно если это были совершенно незнакомые ему люди или даже чужестранцы. Первая партия закончилась в пользу шаха, вторая — победой Селима. В благодарность за игру шах даровал дервишу мешок с тысячью золотых монет. Ночью Селим спрятал монеты под камень, который шах обычно использовал для того, чтобы взобраться на коня, и покинул Тебриз. Спустя годы, когда Селим, уже в статусе султана, завоевал Тебриз, он сказал одному из своих военачальников, что под камнем возле дворца его ждет награда за ратные подвиги. К удивлению сподвижников Селима, под камнем действительно были монеты. Эту историю обычно приводят для того, чтобы показать дальновидность султана Селима, ведь во время игры в шахматы ему удалось хорошо изучить поведение своего будущего соперника, а также спланировать будущее вторжение в Иран.

Миниатюра XVl века. Фото wikipedia.org



Вторая история связана с завоеванием Египта и с тем, что на некоторых портретах султан Селим I изображен с серьгой в ухе. Согласно преданию, в Египте он увидел людей, которые носили серьгу в ухе, и спросил, зачем они это делают. Ему ответили, что это рабы и серьга служит их отличительным признаком. На это Селим I сказал: «Я тоже раб, но раб Всевышнего Аллаха», — и приказал изготовить ему точно такую же рабскую серьгу. Данная история приводится как для подчеркивания его глубокой набожности, так и для обвинений его в увлечении шиизмом (в суннизме прокалывание уха и ношение серьги не являются разрешенным деянием).

Третья история также связана с завоеванием Египта. Покорение государства Мамлюков, помимо титула халифа и мусульманских реликвий (хирка пророка Мухаммада, его меч, волосы из бороды и так далее), также принесла в османскую казну огромные средства. Казна была заполнена до отказа, и Селим запечатал ее своей личной печатью и завещал потомкам: «Тот, кто пополнит казну больше моего, пусть запечатает ее своей печатью, а если не сможет этого сделать, то пусть использует мою печать». Согласно этому завещанию, на протяжении многих столетий для запечатывания казны использовалась печать султана Селима I, так как никто из последующих султанов не смог превзойти его в деле накопления и приумножения богатств Османской империи.

Кроме этих историй, память о «Грозном» Селиме I хранят многочисленные сборники его стихов, подписанные незатейливым псевдонимом «Селими», а также крупная судостроительная верфь, основанная в Стамбуле, из которой вплоть до XIX века выходили все военные корабли османского флота.

Девятый султан Османской империи Селим I жил на больших скоростях, быстро воевал, быстро принимал решения, быстро строил и быстро разрушал. Такой же скоропостижной оказалась его смерть — через короткие 8 лет правления он скончался в окрестностях Чорлу от сибирской язвы.