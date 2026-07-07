В Минобрнауки Татарстана назвали самые опасные субкультуры среди подростков

Одна из «популярных забав» — зацепинг

Фото: Реальное время

В условиях цифровизации спектр угроз, с которыми сталкиваются подростки, расширяется, а именно — растет популярность экстремальных субкультур, которые часто маскируются под модные увлечения, но по факту несут угрозу жизни подрастающему поколению. Об этом на пресс-конференции заявила замминистра Минобрнауки республики Алсу Асадуллина.

— К числу наиболее опасных явлений, требующих пристального внимания относятся «руфинг», «зацепинг», «дигерство», «хантерство». Причем «зацепинг» — это самое популярная забава у наших детей, — сказала спикер.

Отметим, что под зацепингом подразумеваются случаи, когда дети залезают на крышу железнодорожного транспорта или на открытые переходные площадки, подножки с боковых или торцевых сторон. «Пассажир» в данном случае цепляется за внешние элементы — поручни, лестницы, сцепные устройства — и таким образом едет.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Под руфингом подразумевается проникновение на крыши высотных зданий, а также на другие труднодоступные и часто охраняемые объекты: вышки, трубы, краны, вантовые мосты. Главная цель «игры» — не просто попасть на крышу, но и запечатлеть открывающуюся панораму на камеру, чтобы затем выложить фото или видео в интернет.

Дигерами называют людей, которые исследуют искусственные подземные сооружения: тоннелей метро, коллекторов, заброшенных бункеров, бомбоубежищ, подвалов и других технических систем, созданных человеком.

Хантерство — выслеживание человека или акции.

Для защиты подростков, по ее словам, Минобрнауки проводит профилактическую работу с психологами, мониторят соцсети и так далее.

— Выявлено 112 профильных аккаунтов, из которых 23 имели подтвержденный риск, что позволило своевременно принять меры, — добавила Алсу Асадуллина.

Никита Егоров