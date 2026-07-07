Монеточка* получила год колонии за уклонение от обязанностей иноагента

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания певицы или ее выдачи России

Фото: Максим Платонов

Певицу Елизавету Гырдымову*, известную как Монеточка*, заочно приговорили к одному году колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Решение вынес мировой суд в Москве, сообщает ТАСС.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания певицы или ее выдачи России.

Певица была признана виновной по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. По данным суда, ранее она дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение требований для иноагентов, однако продолжила публиковать материалы без соответствующей маркировки.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что Елизавету Гырдымову* заочно арестовали в октябре прошлого года. На данный момент певица находится за пределами России.



Наталья Жирнова