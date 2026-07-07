Авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч за задержку рейса в Казани

Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса на 30 часов без предоставления гостиницы. Нарушение выявила транспортная прокуратура

Фото: Арсений Фавстрицкий

Татарская транспортная прокуратура провела проверку авиакомпании, нарушившей правила обслуживания пассажиров. Установлено, что в апреле 2026 года в аэропорту Казани рейс в Иркутск задержали из-за плохой погоды. Пассажиры ожидали вылета более 30 часов, однако перевозчик не обеспечил их своевременное размещение в гостинице.

— В этой связи транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление и потребовал принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем, — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По ее данным, авиакомпания нарушила требования нормативных актов, касающихся оказания услуг пассажирам. По материалам проверки Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Минтранс предложил проводить ежегодные проверки всех авиакомпаний.



Вадим Вахрушев