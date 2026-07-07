В Татарстане 2,4 тыс. подростков стоят на учете в ПДН

Всего на внутреннем контроле среди обучающихся в образовательных учреждениях находятся более 92 тыс. человек

Фото: Айдар Раманкулов

На сегодняшний день в Татарстане 2,4 тыс. подростков стоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД. Речь идет о тех ребятах, которые совершили правонарушения. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

Всего на внутреннем контроле среди обучающихся в образовательных учреждениях находятся более 92 тыс. человек.

— Это не значит, что все они преступники, — они находятся под нашим особым контролем, — подчеркнула спикер.

Она объяснила, что 9,3 тыс. ребят из 92 тыс. регулярно нарушают устав образовательных учреждений, а 80,5 тыс. детей нуждаются в адресной помощи по разным причинам.

Ранее в Минобрнауки назвали самые опасные субкультуры среди подростков.

Никита Егоров