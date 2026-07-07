Отели РФ будут заселять гостей через мессенджер «Maкс»
Отели с 50+ номеров обязаны заселять гостей без документов через «Макс» с 1 сентября
С 1 сентября 2026 года отели с количеством номеров более 50 обязаны заселять туристов, даже если у них нет с собой документов, через мессенджер «Maкс». Об этом на совещании по развитию туристической инфраструктуры сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
— Коллеги из компании VK готовы оказывать необходимую методическую и информационную поддержку, — передает его слова «Интерфакс».
Он напомнил, что к этой дате гостиницы должны закупить оборудование, настроить информационные системы и обучить персонал.
Ранее сообщалось, что количество скачиваний «Макса» из Google Play упало на 35%.
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