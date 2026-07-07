Словакия остановила выдачу «шенгена» для туристов из России

Исключение сделано только для спортивных поездок. Все ранее зарегистрированные записи аннулированы, сервисный сбор вернут

Визовый центр Словакии в России приостановил прием заявлений на шенгенские визы для россиян на июль и август, сообщили в Ассоциации туроператоров. Все ранее зарегистрированные записи аннулируются, а уплаченный сервисный сбор автоматически вернется на карту в течение 7–15 дней.

— В июле и августе 2026 года визовые центры Словакии принимают заявления на оформление шенгенских виз только по цели поездки «Спорт» и национальных виз по всем целям, — сказано в сообщении.

В АТОР отметили, что страна не входит в число лояльных к российским туристам государств Евросоюза — в 2025 году Словакия выдала россиянам лишь 1 149 виз. Для сравнения: Италия за тот же период оформила более 161 тыс. шенгенских виз, Франция — свыше 156 тыс., Греция — 59 тыс.

Ранее визовый центр Франции в Москве заявил о прекращении приема заявлений по нотариальной доверенности, обязав заявителей лично подавать документы.

Вадим Вахрушев