Володин раскритиковал работу Минтруда по привлечению мигрантов

Госдума приняла закон, который передает МВД России часть полномочий в сфере миграции

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Госдума приняла закон, который передает МВД России часть полномочий в сфере миграции. Теперь ведомство будет утверждать перечень профессий, по которым квалифицированные иностранные специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке и работать в России вне установленных квот.

Во время обсуждения закона председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министра труда и социальной защиты Антона Котякова. По его словам, Минтруд допустил ошибки при привлечении иностранных работников. Володин сослался на данные Генеральной прокуратуры, согласно которым в ряде регионов были выявлены случаи трудоустройства иностранных специалистов без подтверждения квалификации.

— Мы считаем, что перечень этих специальностей должен быть сокращен до минимума. Надо готовить свои кадры, — отметил председатель Госдумы.

Ранее в Татарстане почетный председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поручил расширить программы адаптации иностранных граждан в РТ.

Наталья Жирнова