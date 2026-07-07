Торговые центры России переориентируются с одежды на досуг
В новых ТРЦ доля развлечений достигла 30%, обогнав одежду, которая теперь на третьем месте
Фокус российских торговых центров переместился с одежды на развлечения и спорт. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов.
— Мы видим тренд на реконцепцию ТЦ. Раньше безусловным ядром был fashion, а сейчас структура меняется, — передает слова Чекушова РИА «Новости».
В новых крупных торгово-развлекательных центрах, сданных в прошлом году, доля развлечений уже достигает 30%, спортивные объекты занимают 25%, тогда как fashion-сегмент оказался лишь на третьем месте с 16%.
Ранее сообщалось, что ретейлеры сокращают инвестиционную активность в ТЦ Казани на фоне падения потребительского спроса и роста издержек.
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