Домашних заданий в первом классе больше не будет

Ведомство исключило норму о допустимом часовом объеме домашней работы для самых маленьких школьников

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения России официально отменило домашние задания для учащихся первых классов. Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2026 года. Соответствующее решение закреплено в письме ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

— В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена), — передает информацию из документа ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в российских школах начнут поэтапно вводить новый предмет «Духовно-нравственная культура России» — он появится в пятых классах, а затем в шестых и седьмых.

Вадим Вахрушев