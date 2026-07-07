Зюганов посетит Казань с рабочим визитом

Политик встретится с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым

Фото: Максим Платонов

Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов 10—11 июля посетит Казань с рабочим визитом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе партии.

В столице республики у Зюганова запланирована встреча с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Также политик примет участие в торжественном возложении цветов к памятнику Владимиру Ленину на площади Свободы в Казани.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Планируется, что Зюганов станет участником чувашского национального праздника «Уяв-2026» в с. Сиктерме Алькеевского района республики.

В последний раз Зюганов был в Казани в июле 2022 года и посетил Казанский федеральный университет (КФУ).

В июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) лидер КПРФ похвалил Татарстан за гостеприимство.

Зульфат Шафигуллин