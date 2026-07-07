Солдаты-срочники будут служить в МЧС
Правительство поддержало инициативу, позволяющую направить срочников в МЧС для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
Правительство поддержало законопроект, который позволит укомплектовать подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС солдатами-срочниками, сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
— Они будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы, — пишут «Ведомости».
Ранее пожарные этих подразделений работали только на закрытых и режимных объектах — теперь их полномочия расширят на населенные пункты и организации.
Инициативу внесли в Госдуму 22 апреля вице-спикеры и депутаты «Единой России». В феврале глава МЧС Александр Куренков заявлял, что до 5 тысяч срочников могут направить в ведомство, и договоренности с Минобороны уже достигнуты. При этом укомплектование пройдет без увеличения штатной численности МЧС.
Основная причина — острый дефицит кадров. В МЧС ежегодно численность дежурных караулов снижается на 3–5%, а в некоторых отделениях работа временно прекращалась из-за нехватки сотрудников.
Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагали гарантировать сохранение рабочих мест для призывников на время службы.
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