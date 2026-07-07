Венгрия возобновила выдачу виз в Казани, Самаре и Уфе

Минимальный срок рассмотрения заявлений — 15 дней. Венгрия остается одной из самых лояльных стран для россиян при оформлении «шенгена»

Фото: Максим Платонов

С 1 июля 2026 года в Казани, Самаре и Уфе снова принимают документы на шенгенские визы в Венгрию. Прием был временно приостановлен по распоряжению Генконсульства Венгрии в Казани, но теперь работа центров возобновлена.

— С 1 июля 2026 года прием документов на визу в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы возобновляется, — сообщает компания-оператор VFS Global.

Минимальный срок рассмотрения заявлений составляет 15 календарных дней с момента поступления документов в консульство, не считая праздничных дней.

Ранее сообщалось, что прием документов на венгерские визы в Казани, Самаре и Уфе был приостановлен из-за технических проблем.

Вадим Вахрушев