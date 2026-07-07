Засоренные ливневки стали причиной подтоплений после ливня в Казани

За 20 минут — с 14:10 до 14:30 — в столице Татарстана выпало около 5 мм осадков

Фото: Динар Фатыхов

Коммунальные службы Казани устранили последствия сильного ливня, который прошел в городе сегодня, сообщила мэрия города. За 20 минут — с 14:10 до 14:30 — в столице Татарстана выпало около 5 мм осадков.

Для ликвидации подтоплений на улицы вышли три бригады МУП «Городское благоустройство». Специалисты очистили дождеприемные решетки от мусора и травы, которые мешали уходу воды. Подтопления были устранены на проспекте Победы, улицах Рихарда Зорге, Габдуллы Тукая и других участках города.

В коммунальной службе отметили, что причиной скопления воды чаще всего становятся засоренные ливневки. После очистки система водоотведения начинает работать в штатном режиме.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

5 июня в суде Казани в первый раз встретились участники гражданского процесса по иску прокурора Татарстана к экс-начальнику отдела ливневой канализации казанского исполкома по 17 объектам на 122 млн рублей. Подробнее о судебном процессе — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова