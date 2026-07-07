Часть домов в Московском районе Казани останется без воды

Это связано с подключением двух водопроводов в Центре стрельбы из лука

Фото: Динар Фатыхов

Вода в Московском районе Казани будет отключена с 09:00 16 июля до 09:00 17 июля в связи с подключением двух водопроводов к строящемуся «Центру стрельбы из лука» на улице Гагарина. Без водоснабжения временно останутся жители домов на улицах Академика Королева, Васильченко, Восстания, Восход, Гагарина, Союзной, Хасана Туфана и Коломенской, сообщает МУП «Водоканал» в своих социальных сетях.

Академика Королева, 24/30, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 42г/1, 47, 47/1, 47/2, 53, 55, 57, 67;

Академика Королева, 24/30, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 42г/1, 47, 47/1, 47/2, 53, 55, 57, 67; Васильченко, 1, 1к2, 1к3, 1к153, 1а, 1б, 1в, 9, 9к2, 63;

Восстания, 84, 84а;

Восход, 43/1, 43/2, 43/7;

Гагарина, 48;

Союзная, 10-Я, 35;

Хасана Туфана, 26а, 27, 28а, 29, 30/24, 31, 33, 35/2, 37, 25, 30а, 32, 34, 35а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50;

Коломенская, 2/35, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26; 8г/9, 12

В «Водоканале» подчеркнули, что отключение носит плановый характер и необходимо для подключения нового объекта к централизованным сетям. Заявки на подвоз воды можно оставить по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60. Жителей просят заранее запастись водой и скорректировать планы на этот период.

Вадим Вахрушев