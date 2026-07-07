Суд изъял из частной собственности заброшенный «Барский дом Лебедева» в Кайбицком районе РТ

Собственник не проводил необходимые работы по сохранению здания, не разрабатывал проект противоаварийных мероприятий и документацию для ремонта и реставрации

Фото: Артем Дергунов

Прокуратура Кайбицкого района добилась изъятия из частной собственности здания «Барский дом Лебедева» в селе Турминское. Меньше двух месяцев назад для него утвердили зону охраны. Решение связано с ненадлежащим содержанием объекта культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что памятник архитектуры XIX века, включенный в государственный реестр объектов культурного наследия республиканского значения, находится в заброшенном и ветхом состоянии. Собственник не проводил необходимые работы по сохранению здания, не разрабатывал проект противоаварийных мероприятий и документацию для ремонта и реставрации.

Прокуратура обратилась в суд с требованием изъять объект из частной собственности. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. После вступления решения в законную силу здание планируют передать уполномоченным органам для проведения реставрационных работ и дальнейшего сохранения памятника.

Наталья Жирнова