Казань украсили 1,3 млн цветов

Из-за аномальных ливней пострадала часть клумб, но специалисты восстановили цветники. Сейчас в городе ежедневно работает поливочная техника

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершили масштабное цветочное оформление города: на улицах, площадях и в скверах высадили 1,3 млн цветов и установили около 2,5 тыс. кашпо для вертикального озеленения, сообщает пресс-служба города.

— Цветочная кампания стартовала 5 мая. Яркие композиции украсили 68 улиц, среди которых Карла Маркса, Кремлевская, Николая Ершова, Пушкина, а также Оренбургский тракт и проспект Универсиады, — сказано на сайте.

Для оформления использовали петунии, бегонии, канны, сальвии и агератумы. Особое внимание уделили знаковым фигурам: у протоки Булак высадили «Барса», возле филармонии — «Лебедей», а у театра кукол «Экият» разместили сказочные композиции — «Цветочное дерево», «Алису», «Кролика» и «Кота».

Однако июньские аномальные ливни серьезно повредили часть насаждений: избыток влаги привел к грибковым заболеваниям и гибели растений, особенно чувствительных петуний. Для восстановления «Горводзеленхоз» сформировал бригаду из 50–55 человек, которые ежедневно проводили ревизию, заменяли погибшие цветы, обрабатывали клумбы защитными препаратами и меняли поврежденный грунт. Сейчас для поддержания цветников в порядке ежедневно работают 10–15 поливочных машин.

Ранее сообщалось, что в Казани у центра семьи «Казан» («Чаша») планируют открыть большой каток.

Вадим Вахрушев