Сроки ремонта по ОСАГО в Татарстане доходят до года

Дефицит запчастей и рост цен на комплектующие привели к затягиванию ремонта

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сроки восстановительного ремонта автомобилей после ДТП по ОСАГО могут достигать одного года. Об этом «Реальному времени» рассказал президент Союза страховщиков Татарстана Ринат Касимов.

— Мой личный автомобиль, например, после аварии по вине гражданина, не имевшего ОСАГО, один из официальных дилеров республики по каско ремонтировал немногим дольше трех месяцев,— рассказал Касимов в беседе с «Реальным временем».

По его словам, основной причиной задержек стал дефицит запчастей и рост стоимости логистики — для некоторых марок, особенно премиальных европейских брендов, поставки комплектующих занимают несколько месяцев.

При этом страховщиков беспокоит не только длительность ремонта, но и рост стоимости ОСАГО и каско. По данным Касимова, частота обращений за выплатами выросла на 20–30% из-за аварийности минувшей зимой, а средняя выплата увеличилась, что привело к удорожанию полисов. Тарифы поднялись на 5–50% в зависимости от марки автомобиля. Подробнее в материале «Реального времени».

Вадим Вахрушев