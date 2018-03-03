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«Желаю всем таких собеседников, каким для меня был Кирилл Николаевич»

07:00, 03.03.2018 16

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин в память о Кирилле Пономареве

«Желаю всем таких собеседников, каким для меня был Кирилл Николаевич» Фото: kazan.aif.ru

20 февраля ушел из жизни заместитель председателя Общественной палаты Татарстана, антиквар и человек редкого образования Кирилл Пономарев. Артем Силкин вспоминает о добром друге в колонке «Реального времени».

Несколько времени назад от нас ушел выдающийся общественный и научный деятель Кирилл Николаевич Пономарев, которого мне посчастливилось знать довольно много времени. Уже немало сказано было и еще больше будет сказано в дальнейшем о его общественной и научной работе, но я бы хотел вспомнить больше о нем как о человеке уходящей книжной культуры, культуры людей, которых остается все меньше и меньше. Меня не оставляет печальное чувство, что человеческая цивилизация, забывающая сокровища гуманистической мысли, хранящейся в книжных памятниках, в поисках мифического будущего и «новой» цивилизации, все больше и больше заходит в тупик, погружаясь в новое Средневековье.

С Кириллом Николаевичем Пономаревым мы познакомились в первый раз достаточно давно, когда он приехал отдыхать к своему однокласснику из университетской профессорской семьи в дачное товарищество, в котором тогда обитало большинство университетских старожилов — на Кордон, на Волге. Я тогда заканчивал 131-ю физмат школу на улице Бутлерова, а Кирилл Николаевич учился в соседней 18-й. Надо сказать, что к ученикам 18-й школы тогда отношение у нас было несколько высокомерное — мы считали, что там учатся только снобы и дети партийных боссов (хотя таких хватало и у нас) — ну кому еще мог быть нужен английский язык, с которым в СССР было совершенно непонятно что делать, разве что читать коммунистическую газету «Морнинг Стар», которую советские школьники вынуждены были штудировать на уроках английского языка. Другого применения этим познаниям в условиях закрытых границ не было никаких.

Однако, несмотря на столь предвзятое отношение, к Кириллу Николаевичу я быстро почувствовал расположение, потому что оказалось, что он прекрасно ориентируется в литературе, причем не только в древней, в которой большинство детей из тогдашних университетских семей вполне ориентировалось, благодаря многотомной серии «Литературные памятники», книги из которой большинство из нас читало, но и в современной, которая тогда была труднодоступна. Конечно, быстро выяснилось, что отец Кирилла Николаевича — известный коллекционер и библиофил. У нас в семье тоже всегда была огромная библиотека, и мы стали иногда обмениваться книгами, обсуждали прочитанное, и, несмотря на молодые годы, Кирилл Николаевич, часто поражал меня меткими и точными суждениями.

Помню, в 10-м классе все мы здорово увлекались «Проклятыми поэтами», но, конечно, большинство из нас знало наизусть отдельные популярные стихотворения Артура Рембо или Поля Верлена, но мы мало что слышали о Малларме или Корбьере, которых Кирилл Николаевич без труда цитировал и остроумно комментировал. Натура Кирилла Николаевича не позволяла ему поверхностного отношения к предмету, и он подшучивал над нашими влюбленностями в то, что видно всем, и лености охватить все явление целиком, исследовать его до подробностей. Это качество сохранялось в нем всю жизнь, проявляясь как в серьезной организационной, общественной, научной и педагогической работе, которой он занимался, так и в обычном общении.

Помню, узнав, что я был в Стамбуле, он возмутился, что я не съездил на кладбище в глубине залива Золотой Рог и не выпил кофе в кафе, где любил это делать Пьер Лоти. Я покивал головой смущенно, и вынужден был дома уже познакомиться с биографией этого французского писателя. Конечно, что-то из своих книжных открытий я с благодарностью «приносил» и на «обмен», например, что-то из японских средневековых авторов, многих из которых Кирилл Николаевич хорошо знал, но, благодаря библиотеке моего отца, и мне было чем поделиться, это было некое соревнование книжными открытиями и находками, причем не просто приобретенными книгами, как иногда бывает у библиофилов, но смыслами и радостью от прочитанного и проникновением в писательские озарения.

Благодаря тому, что Кирилл Николаевич учился в Институте стран Азии и Африки, через него я познакомился с удивительным миром африканской литературы, и надо заметить, что лауреат Нобелевской премии по литературе из Нигерии Амос Тутуола является писателем, творчество которого, без преувеличения, оказало влияние на мою жизнь и мироощущение, научив относиться ко всему с юмором и без панического удивления перед превратностями судьбы. И то, что Кирилл Николаевич открыл мне это и многие иные богатства человеческой мысли и культуры, это то, за что я, помимо благодарности за щедрость его души и человеческое добролюбие, буду благодарен до скончания дней.

Кажется, Плутарх в своих «Застольных беседах» приводит слова одного из древних мудрецов — когда его спросили, обедал ли он сегодня, он ответил: «Нет, сегодня я не обедал, а лишь ел, потому что делал это в одиночестве и не было у меня собеседника!». Желаю всем встречать на пути побольше собеседников, а о Кирилле Николаевиче буду вспоминать как об одном из лучших собеседников в нашем коротком и суетном жизненном путешествии…

Артем Силкин, фото ligia.ru
ОбществоКультураОбразование Татарстан
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 03 марта
    Снобы были уже тогда, оказывается)
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    Анонимно 03 марта
    Мне кажется они появились с тех самых пор, как образовалось неравенство между людьми
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  • Анонимно 03 марта
    Мдэ, а говорят что когда ем я глух и нем
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  • Анонимно 03 марта
    Очень жалко, что таким молодым Кирилл Николаевич ушел(
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  • Анонимно 03 марта
    Хотел бы я с ним пообщаться, но это уже невозможно, к сожалению...
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  • Анонимно 03 марта
    Кирилл Николаевич был замечательным человеком. Это невосполнимая трагедия для всех.
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  • Анонимно 03 марта
    Я его знал лично. Жаль, очень жаль что он покинул нас
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  • Анонимно 03 марта
    а почему его не стало?
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    Анонимно 03 марта
    Знаете, каждому отведен свой срок. Его время вышло
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    Анонимно 03 марта
    Уф, ну что вы несете а?
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    Анонимно 03 марта
    Он болел долго, не помню чем
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  • Анонимно 03 марта
    Кирил Николвевич был очень светлым человеком. Спасибо за статью о нем!
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  • Анонимно 03 марта
    49 лет. Он и не пожил нормально...
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    Анонимно 03 марта
    А действительно, из за чего умер то?
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  • Анонимно 03 марта
    Светлая память, пусть земля ему будет пухом
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  • Анонимно 11 марта
    Да, с Кириллом Николаевичем можно было разговаривать целые сутки и по всем темам, которые возникали при разговоре он мог поддержать беседу. Невероятной эрудиции человек. Я таких собеседников больше не встречала. Вечная тебе память. Очень жаль, что он ушел так рано.
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