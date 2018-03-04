Арский район: знаменитые «университеты» и родина татарского капитализма

Заметки ученых на полях об Арском районе Татарстана. Часть 2-я

Сотрудники Института татарской энциклопедии и регионоведения (ИТЭР) АН РТ Лариса Айнутдинова и Булат Хамидуллин знакомят наших читателей с Татарстаном. В сегодняшней колонке, написанной специально для «Реального времени», колумнисты продолжают рассказывать об Арском районе.

«Ир-егетне галәм тарта,

Әмма еракларга барсам,

Сагындыра туган туфрак —

Сиңа кайтам, Арчам.

Аңым камил, җилкәләр киң,

Тик шулай да арсам,

Җанга, тәнгә сихәт эзләп

Сиңа кайтам, Арчам.

Туган җирнең көчен тоям,

Бәлаләргә тарсам.

Шатлыкта да, сагышта да

Сиңа кайтам, Арчам.

Сиңа кайтам».

Рифат Җамал

Природное разнообразие

Арский район, с недавних пор приютивший Кыш Бабая и Кар Кызы, — один из крупнейших районов Республики Татарстан площадью 1843,7 кв. км. Он расположен в северной части Западного Предкамья и граничит с Республикой Марий Эл, с Атнинским, Балтасинским, Высокогорским, Пестречинским, Сабинским и Тюлячинским районами. Был образован 30 августа 1930 года. Ныне в Арском районе 128 населенных пунктов, здесь проживают 52 617 человек (из них 92,2% татары, 6,6% русские, 1,2% представители других национальностей). Про его центр город Арск мы уже писали в предыдущей своей публикации. Глава Арского муниципального района — Ильшат Габделфартович Нуриев.

Территория района располагается на западном склоне Северо-Татарского свода и восточной окраине Казанско-Кировского прогиба. Рельеф представляет холмистую равнину, расчлененную речными долинами на широкие пологие гряды. На севере района прослеживаются отроги Вятского Увала высотой до 200 м, по левобережьям рек Казанки и Кисьмеси находится южная, наиболее низкая часть района с преобладающими высотами 120—140 м. Климат умеренно-континентальный, с относительно влажным и прохладным летом, умеренно холодной и снежной зимой.

По левобережьям рек Казанки и Кисьмеси (на фото) находится южная, наиболее низкая часть района с преобладающими высотами 120—140 м



Гидрографическую сеть представляют реки Ашит, Казанка, Шошма и их притоки. Река Казанка протяженностью в пределах района 50 км берет свое начало в лесном массиве на востоке района, протекает вначале в южном, затем, после слияния с р. Кисьмесь, в западном направлении. Наиболее крупные правые ее притоки Атынка, Верезинка, Ия и Пшалымка вытекают с северных склонов водораздела, в центральной части района. Здесь же находятся истоки р. Ашит и ее левого притока р. Семит, а также р. Хотня — правого притока р. Шошма. Левые притоки Шошмы (Кичу, Нуса, Сарда) текут по отрогам Вятского Увала, истоки их находятся за пределами Арского района. В целом речная сеть равномерно распределена по всей территории района. Озера в районе немногочисленны, имеют малые размеры, в основном расположены в поймах рек.

В районе сохранились фрагменты южно-таежных елово-пихтовых и сосново-еловых зеленомошных лесов, произрастают дубовые и липово-дубовые леса с примесью других широколиственных пород и ели. Наиболее крупные лесные массивы имеются на востоке района в междуречьях Хотня — Казанка и Казанка — Кисьмесь, на севере — в бассейне р. Шоры, на юге — на водоразделе бассейна рек Казанки и Нурминки. Общая лесистость территории района составляет 11,9%.

Животный мир отличается большим разнообразием. На территории района обитают заяц-беляк, белка, лисица, барсук, рысь, лось, кабан и другие животные. Из птиц наиболее характерны зяблик, пеночка зеленая, пеночка-трещотка, синица большая, конек лесной, трясогузка желтая, овсянка обыкновенная. Наряду с типичными таежными видами, такими как глухарь, рябчик, дятел трехпалый и глухая кукушка, встречаются представители широколиственных лесов — горлица, сойка, иволга. Видовое разнообразие объектов животного и растительного мира Арского района включает 1 483 вида флоры и фауны.

Ряд природных объектов района выделен в качестве особо охраняемых территорий. Памятниками природы являются «Аю урманы», «Истоки реки Казанки», «Корсинская колония серой цапли», «Лес Тукай-Кырлай», «Руковорный лес», «Янга-Салинский склон», а также реки Казанка и Шошма.

Музей М.С. Магдеева в с. Губурчак



Инфраструктура

Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Здесь развиты мясомолочное скотоводство и овцеводство. В 2017 году в районе действовали 18 сельскохозяйственных предприятий. Воспроизводством рыбных ресурсов и выращиванием товарной рыбы занимается Арское рыбное хозяйство (основными выращиваемыми видами рыб являются карп, сазан, толстолобик, белый амур, щука, а в последние годы — форель и осетр). Промышленные предприятия размещены в районном центре, а также в с. Новый Кинер. Действует Арский лесхоз. В районе разрабатываются месторождения кирпичных глин, строительного песка, камня; для мелиорации кислых почв добываются рыхлые известняки и доломиты; выявлено более 10 залежей торфа.

В сфере образования в районе функционируют 53 начальных, 18 неполных средних, 16 средних общеобразовательных школ, 1 школа-интернат, 53 дошкольных образовательных учреждения, а также 3 учреждения дополнительного образования (Арская детская школа искусств, Арский дворец школьников, Новокинерский дом детского творчества). В сфере культуры в настоящее время в районе работают 78 домов культуры и клубов, 57 библиотек, функционируют 8 музеев (Арский музей литературы и искусства, Литературно-музейный комплекс Г. Тукая, Историко-этнографический музей «Казан арты», Музей «Алифба», Музей Ш. Культяси, Музей М. Магдеева, Музей Г. Сафиуллина и Музей Ш. Марджани).

В районе работает множество различных клубных формирований самодеятельного народного творчества, 11 из них имеют звание «народный», являются призерами, дипломантами, лауреатами фестивалей и конкурсов различного уровня: в Арске это народный театр «Жидегэн чишмэ» (руководитель З.И. Сибгатуллин), оркестр народных инструментов (с 1967 года народный, руководитель Ф.М. Гасимов), вокальный ансамбль «Арча егетлэре» (с 1979 года народный, руководитель Д.Г. Хайдарзянова), вокальный ансамбль «Ляйсан» (с 2001 года народный, руководитель З.З. Шайхутдинова), вокальный ансамбль «Русская песня» (с 1992 года народный, руководитель Ф.М. Батршина), вокальный ансамбль «Яшь йорэклэр» (с 2017 года народный, руководитель Н.Г. Гарифуллина); при Кшкарском доме культуры — народный театр «Нур» (с 2017 года народный, руководитель Л.З. Шафигуллина), при Сикертанском доме культуры — народный театр «Сердэш» (с 2014 года народный, руководитель Р.Б. Салихова), при Староашитском доме культуры — народный театр «Саяра» (с 1989 года народный, руководитель Ф.Р. Фаттрахманов), при Шурабашском доме культуры — марийский фольклорный ансамбль «Шишор» (с 1991 года народный, руководитель О.И. Антипова), при Шуринском сельском клубе — фольклорный коллектив «Чордашлар» (с 2017 года народный, руководитель К.М. Хусаинова).

В сфере образования в районе функционируют 53 начальных, 18 неполных средних, 16 средних общеобразовательных школ, 1 школа-интернат, 53 дошкольных образовательных учреждения, а также 3 учреждения дополнительного образования



В системе здравоохранения района действуют центральная районная больница, Новокинерская участковая амбулатория, Шушмабашская врачебная амбулатория, 56 фельдшерско-акушерских пунктов; 5 объектов социальной защиты: Арский дом интернат для престарелых и инвалидов, комплексный центр социального обслуживания «Центр милосердия», Новочурилинский психоневрологический интернат, центр реабилитации инвалидов «Надежда», реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Исток надежды».

Спортивная инфраструктура района включает 45 спортивных залов, 2 детско-юношеские спортивные школы, 2 крытых бассейна, тир, лыжную базу, стадион, ледовый дворец. В районе проходят хоккейные турниры, лыжные гонки, республиканские лыжероллерные соревнования, посвященные памяти предпринимателя, бывшего руководителя ООО «Металл» Ф.К. Гарафиева. В спорткомплексе «Арча» проводятся соревнования по борьбе на приз главы района. Также регулярно проходят соревнования по спортивному туризму (районная команда 5 раз становилась чемпионом РФ), плаванию, мини-футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону, тхэквондо, теннису и т. д.

Казылинское медресе

В нашей прошлой публикации про Арский район мы написали вкратце об Арске и трех деревнях, где вырос Габдуллазян Тукаев (Габдулла Тукай), — Кошлауч, Учили и Новый Кырлай. В этот раз мы хотим рассказать читателю про татарские деревни Верхняя Корса, Казылино, Кшкар, Нижняя Ура и Ташкичу.

Деревня Казылино (Казиле) расположена на реке Казанке в 5 км к северо-востоку от Арска. Население, по данным 2015 года, — 139 человек. Известна с периода Казанского ханства. В XVIII — первой половине XIX века ее жители относились к категории государственных крестьян. Основные их занятия в этот период — земледелие и скотоводство, был распространен отхожий промысел. На рубеже XIX—XX веков в деревне был построен комплекс зданий мечети (памятник культовой архитектуры в стиле эклектики национально-романтического направления с преобладанием восточно-мусульманских мотивов) и медресе (памятник архитектуры в стиле эклектики классицистического направления), которые ныне являются памятниками историко-культурного наследия. Указанное медресе было широко известно как одно из наиболее престижных и благоустроенных татарских учебных заведений. В начале XX века в деревне функционировали мечеть, медресе, водяная мельница, 2 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1277,6 десятины. В 1929 году в деревне был организован колхоз «Ударник», позднее вошедший в состав колхоза им. Кирова. С 1996 года — коллективное предприятие «Игенче», с 2017 года — ООО «Агрофирма «Казанка». Сегодня жители преимущественно работают в этом ООО, занимаются полеводством и молочным скотоводством.

Село Кшкар (Кышкар), также основанное не позднее периода Казанского ханства, в дореволюционных источниках часто упоминается под названием «Каискар». Население в 2015 году — 234 человека. Как минимум с начала XVIII века здесь функционировала мечеть, в середине XVIII века (по инициативе казанского купца Баязита бин Усмана ал-Кшкари) при ней было открыто медресе. В 1774 году на средства купца было построено новое здание мечети и медресе (памятник культовой архитектуры в стиле барокко, с элементами восточной архитектуры и татарского декоративного искусства в интерьере). Кшкарское медресе в конце XVIII — первой половине XIX века являлось одним из самых крупных и известных мусульманских учебных заведений России. Большие средства на его содержание выделяли казанские купцы Усмановы. Им руководили видные педагоги Сагит бин Ибрагим ал-Барыши (до 1813 года), Фаяз бин ад-Дубъязи (до 1844 года), Исмагил бин Муса ал-Маскарави (Утямышев) (до 1887 года), Ш. Утяганов (до 1917 года). В медресе обучались шакирды из Казанской, Оренбургской, Пензенской и Рязанской губерний (среди шакирдов Г. Кандалый, Г. Баязитов, Т. Яхин, Р. Ибрагимов, Ф. Халиди, К. Мутыги, М. Тукаев (отец Г. Тукая), М. Тухватуллин). Ныне на территории села сохранился памятник жилой архитектуры конца XIX — начала XX века, выполненный в традициях татарской народной архитектуры, — дом Утямышева.



Кшкар. Мечеть и медресе 1774 года



Промышленное село



Село Нижняя Ура (Түбән Оры) расположено на реке Уре, в 46 км к северо-западу от Арска. Население 273 человека. Село основано как минимум в период Казанского ханства. В дореволюционных источниках упоминается также под названиями «Служилая Ура» либо «Богатая Ура». В XVIII — первой половине XIX века его жители относились к категории государственных крестьян. Основные их занятия в этот период — земледелие и скотоводство. Во второй половине XVII века здесь проповедовал крупнейший для своего времени имам Юнус бин Иванай бин Усай (1631—1689) — сын муллы и мударриса из д. Качелино.

В 1787 году на средства купцов Хозясеитовых в селе была построена большая каменная мечеть. В конце XVIII — первой половине XIX века в селе располагались ткацкие фабрики купцов Хозясеитовых, производившие крашеный и некрашеный кумач (на одной из них трудились 65 человек). Всего в конце XVIII — начале XIX века в Нижней Уре и некоторых окрестных деревнях эта семья содержала 8 кумачных мануфактур. Также Хозясеитовы создали два предприятия по изготовлению писчей и оберточной бумаги. В XIX веке в селе жили и работали более 40 (!) гильдейских купцов. Они делали многотысячные пожертвования на строительство величественных каменных мечетей в д. Ташкичу, в Уфе, Троицке (ныне Челябинская область), с. Алашайка (ныне Республика Марий Эл) и других местах. Они были щедрыми меценатами и, например, внесли свою огромную лепту в формирование Шигабутдина Марджани как гениального татарского мыслителя и прогрессивного реформатора.

Таким образом, до революции 1917 года это село сыграло выдающуюся роль в становлении национального мануфактурного производства, распространении мусульманского богословия и научных знаний, масштабной благотворительности, о чем подробно писал в своей книге «Служилая Ура: рождение татарского капитализма» (2015) наш друг и коллега доктор исторических наук, академик АН РТ, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники, заместитель директора Института истории АН РТ Радик Римович Салихов, кстати, уроженец с. Новый Кинер.

До 1920 года село входило в Шиньшинскую волость Царевококшайского (с 1919 года Краснококшайский) уезда Казанской губернии, с 1920 года в составе Арского кантона ТАССР, с августа 1930 года в Тукаевском, с февраля 1935 года в Кзыл-Юлском, с июля 1956 года опять в Тукаевском, с февраля 1963 года в Арском районе. Ныне входит в состав Новокинерского сельского поселения. В 1930 году в селе была организована артель, а в 1932 году — колхоз им. Азина (первый председатель — Х.Х. Хабибуллин).

С 2017 года здесь функционирует ООО «Кзыл Яр». Сегодня жители села преимущественно работают в ООО «Кзыл Яр», ООО «Новый Кинер», занимаются полеводством и молочным скотоводством. В селе действуют начальная школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть. Сохранилась мечеть 1850—1860-х годов постройки — памятник культовой архитектуры в традициях народного татарского зодчества. На сельском кладбище выявлены многочисленные надгробные камни XVI—XIX веков.…

Село Верхняя Корса также основано не позднее периода Казанского ханства



Родные пенаты Курсави и Марджани

Село Верхняя Корса также основано не позднее периода Казанского ханства. Ныне его население — 184 человека. В XVIII — первой половине XIX века жители относились к категории государственных крестьян. Основные их занятия в тот период — земледелие, скотоводство и пчеловодство, печной, плотничный, портняжный, скорняжный и шерстобитный промыслы.

В конце XVIII — начале XIX века имам-хатибом прихода служил Габденнасыр Курсави. С начала XIX века в селе действовало медресе, в котором преподавали видные татарские ученые и просветители Г. Курсави, Г. Мухамметов, М. Уразгильдиев и Х. Хамитов. В первой половине XIX века в селе на средства казанских купцов 2-й гильдии Апанаевых была построена мечеть (памятник татарской культовой архитектуры в стиле позднего классицизма; в настоящее время используется по назначению). С селом также связано имя религиозного деятеля Габдулхалика Курсави (?—1843/44) — брата Г. Курсави, имама мечети села и мударриса медресе.

Село Ташкичу (Ташкичү) расположено на реке Ашит, в 33 км к северу от Арска. Население в 2015 году — 371 человек. По письменным источникам известно с XVII века как «Починок по речке Ташкичу», «Кадайгулово», «Кудайгуловская Пустошь». В XVIII — первой половине XIX века его жители относились к категории государственных крестьян. Основные их занятия в этот период — земледелие и скотоводство, были распространены плотничный, рогожный, башмачный и кузнечный промыслы, торговля, извоз.

В XVIII веке в селе функционировали мечеть и медресе. Медресе было одним из известных мусульманских учебных заведений в России и за ее пределами, здесь учились предводитель восстания 1755—1756 годов Габдулла Галиев (Батырша), выдающийся ученый, богослов и просветитель Шигабутдин Марджани, а также другие известные люди. В 1817 году на средства купца Сулеймана бин Назира (?—1837) из д. Нижняя Ура в селе была построена соборная мечеть, в 1875 и 1879 годах на средства казанского купца А. Рахматуллина и купца из д. Нижней Уры С. Губайдуллина проведены реставрационные работы (ныне памятник культовой архитектуры в стиле строгого классицизма). В 1821—1856 годах имам-хатыбом мечети служил отец Ш. Марджани видный богослов Багаутдин бин Субхан ал-Марджани (1787—1856).…

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«… Арча ягы – данлы Казан арты,

Улларыңны белә дөнья халкы …»

Наил Касыймов.

Уроженец села Сикертан Галиаскар Камал

Арский район очень богат на талантливых уроженцев. Попробуем перечислить некоторых из них, не упомянутых или лишь вскользь упомянутых в нашей первой публикации в «Реальном времени» про Арский район, ясно понимая, что мы упускаем из виду немалое количество известных имен и фамилий.



Итак, уроженцами Арского района являются следующие известные и малоизвестные исторические личности: просветитель Юнус бин Иванай ал-Булгари (с. Качелино, 1639—1689/1690), казанский купец Баязит бин Усман ал-Кшкари (род. в с. Кшкар, ум. в 1797), религиозный деятель и просветитель Г. Курсави (с. Верхняя Корса, 1771/1776—1812), представитель бывших арских князей, царевококшайский купец 2-й гильдии, фабрикант и меценат М.Т. Хозясеитов (с. Нижняя Ура, 1773—1852), религиозный деятель Габид бин Абдулазиз ал-Кинери (род. в с. Новый Кинер, ум. в 1883), казанский купец 2-й гильдии, совместно с купцом Г.Х.Абдулиным в 1880 году построивший здание медресе в Новотатарской слободе Казани М. Валишин (д. Кошлауч, 1811—1904), родоначальник купеческой династии Губайдуллиных, казанский купец 2-й гильдии, дед известного татарского историка Газиза Губайдуллина Сабит Губайдуллин (с. Верхний Пшалым, 1821—1870), религиозный деятель, ученый, просветитель Ш. Культяси (с. Культесь, 1856/57—1933), публицист, народный драматург ТАССР, Герой Труда Галиаскар Камал (с. Сикертан, 1879—1933), писатель и журналист, председатель Мусульманского военного комитета, член исполкома Всероссийского мусульманского военного совета (Харби Шуро) Габдулгазиз Мунасыпов (с. Байкал, 1888—1922), один из организаторов татарского профессионального театра Г.И. Казанский (Ибрагимов) (с. Учили, 1891—1938), лауреат Госпремии СССР, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, Октябрьской Революции, народный писатель ТАССР Г.Б. Баширов (с. Янга-Сала, 1901—1999). Особо отметим уроженцев Арского района — героев войны и труда: здесь родились Герои Советского Союза Г.Б. Сафиуллин (с. Старый Кишит, 1905—1973), Л.М. Соколов (с. Бимери, 1908—1981) , Н.С. Сафин (д. Мирзям, 1921—1987) и Г.С. Салихов (с. Нижняя Ура, 1924—2012), Герои Социалистического Труда М.Б. Хастиев (с. Казанбаш, 1927—2000), Г.А. Асхадуллин (д. Мирзям, 1928—2013), Ш.С. Сагдуллин (д. Угез-Елга, 1930—2001) и Д.Х. Галимова (д. Мирзям, р. 1932), кавалер орденов Отечественной войны и Славы, участник Парадов Победы 1945 и 1995 годов М.М. Валиев (с. Хасаншаих, 1921—2016), кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны Р.З. Замалиев (с. Хасаншаих, 1921—2013).



Арский район — малая родина многих государственных и административно-хозяйственных деятелей: здесь родились депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, кавалер ордена Ленина Ф.Н. Батырова (Нуризянова) (с. Сиза, 1916—1967), дипломат, консул во Вьетнаме и в Египте, генеральный консул советского посольства в Алжире Х.С. Фатхуллин (с. Новый Кинер, 1916—1969), доктор технических наук, заслуженный машиностроитель ТССР, лауреат премии Совета Министров СССР, генеральный директор АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» А.М. Галеев (с. Сиза, 1931—2015), лауреат Госпремии РФ и Госпремии РТ в области науки и техники, генеральный директор ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» Н.Х. Шакиров (с. Старый Кишит, р. 1946), кавалер орденов За заслуги перед Отечеством IV степени и Дружбы народов, член-корреспондент АН РТ, лауреат Госпремии РТ, депутат Госдумы РФ Ф.С. Сибагатуллин (с. Апазово, р. 1950), заслуженный работник сельского хозяйства РТ, лауреат Госпремии РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ М.Г.Ахметов (с. Хасаншаих, р. 1954), заслуженный работник связи РФ, заслуженный экономист РТ, депутат Госсовета РТ Л.Н. Шафигуллин (д. Симетбаш, р. 1955), заслуженный лесовод РФ и РТ, глава Арского муниципального района в 2006—2014 годах, министр лесного хозяйства РТ в 2014—2018 годах А.А. Назиров (с. Сиза, р. 1956), генеральный директор Арского производственного объединения национальной обуви в 1987—1999 годы И.Х. Гайнутдинов (с. Янга-Сала, р. 1957), руководитель Арского районного исполнительного комитета И.А. Галимулин (Новый Кинер, р. 1962), почетный работник среднего профессионального образования РФ, начальник Управления по реализации национальной политики департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Д.М. Мустафин (с. Старый Ашит, р. 1963), генеральный директор ПИК «Идел-пресс» А.Т. Аскаров (д. Ташкич, р. 1964), заслуженный работник культуры РТ, директор Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Ф.Н. Мусагитов (с. Казанбаш, р. 1966) и заслуженный работник пищевой промышленности РТ, ныне глава Арского муниципального района И.Г. Нуриев (с. Апазово, р. 1967).

Старый Кишит. Уроженец — генерал Г. Сафиуллин



В Арском районе также родились и другие выдающиеся люди: заслуженные работники сельского хозяйства, агрономы, ветеринары, экономисты М.Ш. Юсупов (с. Наласа, р. 1924), М.М. Маликов (д. Каратай, р. 1933), А.Х. Фазульзянов (с. Старый Ашит, р. 1937), А.С. Салихов (с. Наласа, р. 1938), Р.З. Гарипов (с. Новый Кинер, р. 1946), Ф.Г. Ахметов (с. Апазово, р. 1947), С.С. Гимадиев (с. Средние Верези, р. 1948), И.Г. Валиев (д. Мамся, р. 1949), Р.С. Сабиров (с. Культесь, 1953—2004), А.А. Габдрахманов (с. Шека, р. 1954), В.В. Мингазов (с. Хасаншаих, р. 1955), Ф.Ф. Замалиева (пос. Четыре двора, р. 1958), строители — А.Ф. Файзрахманов (с. Средние Верези, 1948—2017), И.С. Гимаев (д. Старый Муй, р. 1963), ученые и педагоги — Х.Х. Хасанов (с. Казанбаш, 1907—1995), Х.Г. Гизатуллин (с. Качелино, 1910—1980), Р.В. Мубаракшин (с. Культесь, 1920—1998), Р.У. Халитов (д. Каратай, р. 1924), Ф.Х. Ермаков (с. Новый Кинер, р. 1927), И.Г. Терегулов (с. Кшкар, 1930—2005), Г.Л. Файзрахманов (д. Старый Кырлай, 1930—2007), Г.А. Кашафутдинов (д. Мирзям, 1931—2002), Ф.Ф. Саттарова (с. Средние Верези, 1938—1991), Р.А. Юсупов (с. Кшкар, р. 1938), Т.Н. Шигабиев (д. Иске Юрт, р. 1939), Н.Г. Ибрагимов (с. Чиканас, р. 1942), Т.М. Магсумов (с. Шушмабаш, р. 1942), Ф.Г. Ахметов (с. Хасаншаих, р. 1947), Ф.Д. Байрамов (с. Кзыл-Яр, р. 1947), Р.У. Бикташев (с. Сиза, р. 1947), Д.И. Файзрахманов (с. Нуса, р. 1948), Д.И. Ибрагимов (д. Старый Кырлай, р. 1949), наш коллега — член Правления СП РТ, лауреат литературной премии им. Х. Такташа, поэт, доктор ветеринарных наук, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники Р.З. Курбанов (Рифат Жамал) (д. Мирзям, р. 1951), Г.С. Нуриев (с. Средние Верези, р. 1951), Д.Б. Вафин (с. Чиканас, р. 1952), М.Г. Яруллин (с. Субаш-Аты, р. 1954), Ф.К. Баширов (с. Шека, 1958—2009), Ф.Г. Мухаметзянова (с. Пшенгер, р. 1958), Р.А. Асрутдинова (с. Сиза, р. 1960), А.Т. Сабирова(с. Новый Яваш, р. 1962), наша коллега в ИТЭР АН РТ, кандидат сельскохозяйственных наук Руфина Ахметовна Асрутдинова (с. Сиза, р. 1965), Л.Р. Загидуллин (д. Пионер, р. 1979), ученые и медики — Г.Г. Насибуллин (с. Казанбаш, 1923—2007), Ф.И. Ибрагимов (с. Ташкичу, 1951—2014), Р.Ш. Валиев (с. Новый Кинер, р. 1956), А.А. Гильманов (с. Штырь, р. 1957), журналисты, писатели и драматурги — М.Г. Марджани (Махмут Галяу) (с. Ташкичу, 1886—1938), У.Ф. Бакиров (с. Верхняя Корса, 1896—1982), М.Н. Нугман (с. Кзыл-Яр, 1912—1976), М.М. Галеева (с. Сиза, 1916—2013), А.К. Галиев (д. Кошлауч, 1920—1996), М.К. Галиев (с. Хасаншаих, р. 1923), Р.Г. Тухватуллин (с. Новый Яваш, 1924—1994), Гариф абый Ахунов (с. Учили, 1925—2000), Г.К. Галеева (Яхина) (с. Сиза, 1928—2014), З.Б. Гумерова (д. Чума-Елга, 1930—2002), М.С. Магдеев (с. Губурчак, 1930—1995), М.Н. Файзуллина (с. Шушмабаш, р. 1930), Т.С. Мубараков (с. Мурали, 1932—1996), Фарваз абый Миннуллин (д. Ишнарат, 1934—1994), А.Ф. Файзрахманов (д. Иске Юрт, р. 1937), Д.Н. Валеев (с. Казанбаш, 1938—2010), Р.Р. Рахимов (с. Средняя Серда, 1939—1984), Х.Г. Бадиги (с. Мурали, р. 1941), Р.В. Валеев (с. Новый Кинер, р. 1942), Р.Ю. Юнусов (с. Качелино, р. 1943), И.Г.Хуснутдинов (с. Сикертан, р. 1946), Г.Г. Гатауллин (д. Казылино, 1948—2007), Г.Н. Нургалиева (с. Сикертан, р. 1949), Р.М. Мухаметзянов (с. Чиканас, 1958—1997), В.В. Нуриев (с. Сиза, р. 1958), Г.Ш. Каюмов (д. Новая Серда, р. 1959), И.Х. Файзрахманов (с. Нижняя Ура, р. 1961), С.Ю. Ахметзянова (с. Смак-Корса, р. 1962), И.Р. Насибулин (с. Наласа, р. 1967), Ч.А. Зарипова-Четин (Чулпан Зариф) (с. Субаш-Аты, р. 1969), режиссеры, драматурги, композиторы, артисты и певцы — Н.А. Таждарова (с. Утар-Аты, 1888—1947), С.Х. Хисматуллин (с. Новый Кинер, 1915—1980), Х. Фатхуллин (с. Янга-Сала, 1935—2012), Ш.С. Ахметзянов (с. Смак-Корса, р. 1941), М.Ф. Файзрахманов (с. Средние Верези, 1941—2010), Г.Г. Сафиуллина (с. Шека, р. 1946), Р.М. Сибгатуллина (д. Старый Яваш, р. 1948), Б.Н. Саляхов (д. Алан, р. 1952), Ф.Ф. Сафаргалиева (с. Средние Верези, р. 1953 г.), А.Ф. Файзрахманов (с. Средние Верези, р. 1955), Р.Р. Бикбаев (пос. Починок-Поник, р. 1957), Ф.Р. Фаттрахманов (Фердинанд Фатхи) (с. Старый Ашит, р. 1959), Ф.А. Галиев (с. Верхний Азяк, 1960—2012), Г.Г. Сафин (д. Симетбаш, р. 1962), Р.С. Файзуллина (д. Симетбаш, р. 1963), В.В. Байрамов (д. Симетбаш, р. 1964), Ф.И. Бикмуратова (д. Старый Яваш, р. 1964), Р.Р. Закиров (с. Средний Пшалым, р. 1967), мастер спорта СССР М.Р. Сафин (с. Хасаншаих, р. 1936), командир эскадрильи дальней авиации ВМФ СССР Б.Х. Латыпов (с. Сиза, 1929—2009), а также народный мастер-ювелир и автор мунаджатов Ф.Н. Джамилева (с. Кзыл-Яр, 1908—1994), библиограф, заслуженный работник культуры РСФСР и ТАССР А.М. Хисамова (с. Хасаншаих, 1932—2013), почетный кинематографист РФ И.Х. Галиуллин (с. Урнашбаш, 1934—2009), руководитель центра татарской культуры в г. Можга И.Х. Кадыров (с. Янга-Сала, 1939—2011), педагог и краевед Л.Р. Камалиева (с. Сиза, р. 1941), исследователь и реконструктор древних музыкальных инструментов Р.Г. Гилязов (д. Симетбаш, р. 1949), заслуженный работник культуры РФ и РТ, лауреат Госпремии правительства РФ Г.Р. Руденко (пос. Урняк, р. 1956), предприниматель и меценат Ш.К. Хазиев (с. Мурали, р. 1957), председатель правления региональной общественной организации «Конгресс татар Свердловской области» Ф.А. Сафиуллина (с. Ташкичу, р. 1959), наш уважаемый друг заместитель генерального директора телерадиокомпании «Новый Век» Данил Шамилович Гиниятов (с. Верхний Азяк, р. 1969), и др. Среди известных уроженцев исчезнувших деревень района — братья Мадьяровы из д. Янгаул, выросшие в с. Байкал: Фарид (р. 1944) — мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России; Фарих (р. 1946) — мастер спорта СССР по борьбе самбо; Рашид (р. 1949) — мастер спорта СССР по борьбе самбо; Рафик (р. 1953) — мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта международного класса, судья международной категории; Нафик (р. 1956) — мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта международного класса; Накип (1959—1989) — мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта международного класса. Все они — призеры многочисленных соревнований. Рано ушел из жизни самый младший из них — Накип, чемпи­он мира, в 1982 году на Кубке СССР, боровшийся на ковре с Владимиром Путиным. С 1990 года в честь Н.А. Мадьярова в Казани проводится Всероссийский турнир по самбо.…



Такое вот наше Заказанье, историческая «Казан арты», поэтическая «Благородная сторона»! Такова история и современность Арского района!..

1 / 112 Ак Чишма

Ак Чишма

Ак Чишма

Апазово

Апазово

Апазово

Арск

Арск

Арск

Арск

Арск

Верхние Верези

Верхние Верези

Верхние Верези

Верхние Верези

Верхние Метески

Верхние Метески

Верхние Метески

Верхние Метески

Верхняя Корса

Верхняя Корса

Верхняя Корса

Верхняя Корса

Верхняя Корса

Верхняя Корса

Губурчак

Губурчак. Мухаммет Магдеев

Губурчак

Губурчак

Губурчак

Губурчак

Губурчак

Губурчак

Казылино

Казылино

Корайван

Корайван

Купербаш

Купербаш

Купербаш

Купербаш

Кшкар

Кшкар

Кшкар

Мендюш

Мендюш

Мендюш

Мендюш

Мирзям, 1965 год

Мирзям

Наласа

Наласа

Наласа

Наласа

Наласа

Наласа

Наласа

Наласа

Нижние Метески

Нижние Метески

Нижние Метески

Новая Серда

Новая Серда

Новая Серда

Новое Чурилино

Новое Чурилино

Новое Чурилино

Новое Чурилино

Новое Чурилино

Около деревни Наратлы

Река Кисьмесь

Сикертан

Сикертан

Сикертан

Сикертан

Сикертан

Сикертан

Уроженец Сикертан Галиаскар Камал

Сикертан

Симетбаш

Средняя Корса

Средняя Корса

Средняя Корса

Средняя Корса

Средняя Корса

Старое Чурилино

Старое Чурилино

Старое Чурилино

Старое Чурилино

Старый Кишит. Уроженец — генерал Г.Сафиуллин

Старый Кырлай

Старый Кырлай

Старый Кырлай

Ташкичу

Ташкичу

Тюбяк-Чекурча

Тюбяк-Чекурча

Тюбяк-Чекурча

Тюбяк-Чекурча

Тюбяк-Чекурча

Утар-Аты

Хасаншаих

Хасаншаих

Хасаншаих

Хасаншаих

Хасаншаих

Чиканас

Шура

Шушмабаш

Шушмабаш

Шушмабаш

Уезжаем из Арского района

Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин, фото авторов и А.И. Ногманова