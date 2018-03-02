Сборная Перу

Участие на чемпионатах мира

Целых 36 лет не могла сборная Перу пробиться в финальную часть чемпионатов мира. Причем такой временной промежуток отсутствия у них уже не в первый раз. В период с 1934-го по 1970-й перуанцы также безуспешно пытались пройти сквозь отборочный раунд, но дальше квалификации дело так и не доходило. В тот раз выход в финальную часть сподвигла сборную проделать этот трюк еще на двух из трех первенств мира, после чего вновь настигло долгое отсутствие. Кто знает, может и этот неожиданный взлет продолжится продолжительным полетом по полям чемпионатов мира?

Хотя сам отбор получился очень непростым для перуанцев. Один лишь факт того, что Перу оказалась последней командой, которая пробилась на мундиаль подтверждает подобные сложности. Шутка ли, для выхода на чемпионат мира в последнем туре им пришлось одолеть Колумбию, а потом сразиться в непростой борьбе с Новой Зеландией. Гол Джеферсона Фарфана сделало счастливыми огромное количество людей, разочаровать которых не сможет теперь даже не слишком удачное выступление в России.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1930 2 0 0 2 1-4 3-е место в группе 1970 4 2 0 2 9-9 1/4

1978 6 2 1 3 6-12 2-й раунд

1982 3 0 2 1 2-6 4-е место в группе Итого 15 4 3 8 18-31 -

Главный тренер и лучший игрок

Имя главного тренера и лучшего игрока Перу мало о чем говорят малоразбирающемуся в футболе болельщику. Рикардо Гарека довольно известный в Южной Америке футболист, который впервые в карьере принял решение возглавить какую-либо сборную. Затеянная аргентинцем смена поколений закончилась по сути не начавшись, увидев насколько успешно складывается отбор к ЧМ-18, тренерский штаб вернул в сборную ее опытных лидеров. Так на решающие матчи квалификации в составе оказался Джеферсон Фарфан, который и забил тот самый «золотой» для Перу мяч.

С лучшим игроком немного сложнее, но не в плане отсутствия, а из-за непростого выбора между Герреро и Фарфаном. Понятно, что в последние полгода на футбольном поле ярче проявляет себя нападающий московского «Локомотива», но Герреро стабилен в этой роли уже долгое время. При этом, нападающий рисковал пропустить чемпионат мира, в его крови нашли запрещенные препараты. Но в итоге дисквалификацию сократили и Перу на мундиале предстанет с полноценным составом.

Ориентировочный состав: Гальесе – Адвинкула, Родригес, Рамос, Трауко – Тапиа, Йотун – Каррильо, Куэва, Фарфан – Герреро



Где будет базироваться и в каких городах выступать

Саранск — Екатеринбург — Сочи — вот по такому маршруту предстоит полетать сборной Перу по российским просторам и, пожалуй, ощутить на себе весь контраст нашей действительности. При этом сами перуанцы неожиданно местом дислокации команды выбрали Московскую область. Впрочем, главный тренер Перу уже успел объяснить этот выбор тем, что главное для них было качество тренировочного поля, которое на «Арене Химки» высочайшего уровня. Насколько это поможет перуанцам в борьбе против Дании, Франции и Австралии покажет только время.