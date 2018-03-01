Сборная Исландии

Участие на чемпионатах мира

Исландия еще совсем недавно воспринималась лишь как команда-карлик, попадание в одну группу с ней в отборочных этапах к чемпионатам мира и Европы считалось милым делом. Все изменилось на квалификации к ЧМ-2014, когда исландцы неожиданно для всех «вылезли» на стыковые игры, где правда уступили более опытным хорватам. Но команду это не остановило, Евро-2016 они уже начали за здравие, проводя ее так, будто всю жизнь выступали на таких крупных турнирах.

Любимчики болельщиков всего мира пробились в Россию из тяжелой группы. Компанию исландцам по групповому этапу на отборочном раунде составляли все те же хорваты, крепкие турки, амбициозные по всем известным причинам украинцы и не слишком-то и слабые финны. Группу они преодолели успешно, одержав в десяти матчах семь побед, чем поспособствовали своему выходу с первого места, отправив на «стыки» сборную Хорватии.

Главный тренер и лучший игрок

Интересно, что прежний творец успехов Ларс Лагербак со сборной Исландии распрощался после грандиозного Евро-2016. На его место был назначен его помощник с трудновыговариваемым имя-фамилией — Хеймир Хадльгримссон. Из биографии этого тренера выделяется два момента. Во-первых, он до работы помощником Лагербака подрабатывал стоматологом. А во-вторых, ранее он тренировал лишь женские команды по футболу. Недавно Хадльгримссон приезжал в Россию выступать на семинаре по спортивной мотивации, чего особенно много в его нынешней сборной Исландии.

Лучшим игроком этой страны является полузащитник английского клуба «Эвертон» Гильфи Сигурдссон. Футболист по праву носит это гордое звание, ведь именно с его именем связаны все последние успехи сборной, начиная от сенсационного выхода молодежной Исландии на Евро-2011. Сигурдссон фигура не заменимая, ведь главное оружие нынешней сборной стандартные положения, на которых Гильфи чувствует себя как рыба в воде.

Ориентировочные составы: Халльдоурссон – Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон – Гудмундссон, Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон – Финнбогасон, Бёдварссон



Где будет базироваться и в каких городах выступать

Когда смотришь на состав Исландии искренне удивляешься, почему же эта сборная не выбрала для себя тренировочной базой площадку в Ростове-на-Дону. И дело здесь не только в том, что сразу три представителя местного футбольного клуба скорее всего окажутся в итоговой заявке исландцев, но и в том, что как минимум одну игру они проведут именно здесь. Недалеко находится и Волгоград, где Исландия сыграет стартовый матч с Нигерией, ну а до Москвы все более-менее близко. Однако, представители островного государства приняли решение, что сборной будет лучше находится в Геленджике.