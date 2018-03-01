Сборная Панамы

Участие на чемпионатах мира

Сборная Панамы по футболу участвовала в отборочных раундах к чемпионату мира начиная с 1978-го года. Говорить об успехах не приходится, представители этой страны никогда не считались фаворитами на выход в финальную часть мирового первенства. Так что нынешнее попадание в число итоговых 32 команд-участников чемпионата мира в России стало грандиозным успехом для всей Панамы. В связи с этим, президент этой маленькой страны объявил 11 октября общенациональным праздником.

Путь панамцев к чемпионату мира, действительно, стоил того, чтобы отметить этот день календаря красным цветом. Драматичным выдался последний тур. Для выхода из группы Панаме было необходимо побеждать у себя дома у Коста-Рике, уже обеспечившей себе путевку на мундиаль. Главным соперником панамцев за оставшийся «билет» в Россию была сборная США. В итоге все сложилось сказочно хорошо для Панамы: американцы уступили Тринидаду, Гондурас обыграл Мексику, а за две минуты до финального свистка капитан панамцев забил победный гол в ворота костариканцев.

Главный тренер и лучший игрок

Игроки сборной Панамы редко появляются на ведущих полосах элитных газет и почти не знакомы широкой общественности. Выделить кого-то одного из этого состава команды слишком трудное занятие и будет лучше отметить командную сплоченность коллектива в статусе главной звезды панамцев. Не маленькую роль в успехе сборной играет и главный тренер. Эрнан Марио Гомес добился уникального для своего цеха достижения, он сумел выйти на мировой мундиаль сразу с тремя разными командами. До Панамы это также были достаточно сенсационные выступления колумбийцев на ЧМ-1998 и эквадорцев в 2002-м.

Ориентировочный состав: Пенедо — Овалье, Балой, Торрес, Мачадо — Кинтеро, Годой, Гомес, Купер — Торрес, Перес.



Где будет базироваться и в каких городах выступать

Базироваться сборная Панамы будет в Саранске. Встреча панамцев против команды Туниса, который пройдет в данном городе неофициально уже успели признать самым скучным матчем на чемпионате мира-2018. Не согласится с этим мнением сложно, но именно эта игра может выдать сенсацию в плане вылета одного из фаворитов в паре Англия-Бельгия. Тем более, если Панама сможет отнять хоть какие-то очки против англичан и бельгийцев на стадионах в Нижнем Новгороде и Сочи, соответственно.