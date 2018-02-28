Сборная Нигерии

Участие на чемпионатах мира

В отборочных раундах к мундиалю, сборная Нигерии начала выступать с далекого 1962-го года. Первого появления нигерийцев на итоговом турнире пришлось ждать на протяжении 32-х лет. И они оправдали ожидания своих болельщиков, сходу выйдя из непростой группы в компании с Аргентиной, Болгарией и Грецией. После этого сборная Нигерии еще дважды выходила в 1/8 финала, но во всех случаях терпела обидные поражения. Нигерийцы являются первой африканской страной, футболистам которого удалось привезти с Олимпийских игр 1996-го года «золото» за успешное выступление на турнире.

Несмотря на выход в финальную часть чемпионата мира, команда из Нигерии находится в стадии становления. Удивительно, что нигерийцы уже второй год не могут пройти квалификацию к Кубку Африки. Однако, выступление почти всей командой на Олимпийских играх в Бразилии, сплотило коллектив и укрепило игровые связи. В итоге Нигерия умудрилась досрочно выйти из группы, оставив позади себя Камерун, Алжир и Замбию.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1994 4 2 0 2 7:4 1/8

1998 4 2 0 2 6:9 1/8

2002 3 0 1 2 1:3 4-е место в группе 2010 3 0 1 2 3:5 4-е место в группе 2014 4 1 1 2 3:5 1/8 Итого 18 5 3 10 20:26 -





Главный тренер и лучший игрок

Нигерийцы по пути в Россию сменили тренерский штаб. Ничья со Свазилендом шокировало почти всех не только в Нигерии, посему очищение началось с головы Федерации. Вместо легендарного Сандея Олисе был приглашен Гернот Рор и дела сборной пошли на лад. Для немецкого тренера этот мундиаль может стать решающим, а значит от нигерийцев стоит ждать сюрпризов.

Лидерские качества в этом походе должны проявлять все приглашенные на чемпионат мира игроки, но от Джона Оби Микела и Виктора Мозеса, безусловно, будут ждать большего. Именно эти два футболиста играют важнейшую роль в итоговом результате и, в этом случае, мундиаль не должен стать исключением.

Ориентировочные составы: Акпейи – Шеху, Трост-Эконг, Балогун, Элдерсон (Айна) – Ндиди, Онази – Мозес, Оби Микел, Симон – Игало

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Нигерийцы решили остановиться вдалеке от посторонних глаз, выбрав базой для тренировок теплый Ессентуки. Играть команде Рора предстоит с Аргентиной, Хорватией и Исландией. Матчи с участием нигерийцев пройдут в городах Калининград, Волгоград и Санкт-Петербург.