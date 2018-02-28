Сборная Нигерии
Участие на чемпионатах мира
В отборочных раундах к мундиалю, сборная Нигерии начала выступать с далекого 1962-го года. Первого появления нигерийцев на итоговом турнире пришлось ждать на протяжении 32-х лет. И они оправдали ожидания своих болельщиков, сходу выйдя из непростой группы в компании с Аргентиной, Болгарией и Грецией. После этого сборная Нигерии еще дважды выходила в 1/8 финала, но во всех случаях терпела обидные поражения. Нигерийцы являются первой африканской страной, футболистам которого удалось привезти с Олимпийских игр 1996-го года «золото» за успешное выступление на турнире.
Несмотря на выход в финальную часть чемпионата мира, команда из Нигерии находится в стадии становления. Удивительно, что нигерийцы уже второй год не могут пройти квалификацию к Кубку Африки. Однако, выступление почти всей командой на Олимпийских играх в Бразилии, сплотило коллектив и укрепило игровые связи. В итоге Нигерия умудрилась досрочно выйти из группы, оставив позади себя Камерун, Алжир и Замбию.
|ГОД
|И
|В
|Н
|П
|М
|ИТОГ
|1994
|4
|2
|0
|2
|7:4
|1/8
|1998
|4
|2
|0
|2
|6:9
|1/8
|2002
|3
|0
|1
|2
|1:3
|4-е место в группе
|2010
|3
|0
|1
|2
|3:5
|4-е место в группе
|2014
|4
|1
|1
|2
|3:5
|1/8
|Итого
|18
|5
|3
|10
|20:26
|-
Главный тренер и лучший игрок
Нигерийцы по пути в Россию сменили тренерский штаб. Ничья со Свазилендом шокировало почти всех не только в Нигерии, посему очищение началось с головы Федерации. Вместо легендарного Сандея Олисе был приглашен Гернот Рор и дела сборной пошли на лад. Для немецкого тренера этот мундиаль может стать решающим, а значит от нигерийцев стоит ждать сюрпризов.
Лидерские качества в этом походе должны проявлять все приглашенные на чемпионат мира игроки, но от Джона Оби Микела и Виктора Мозеса, безусловно, будут ждать большего. Именно эти два футболиста играют важнейшую роль в итоговом результате и, в этом случае, мундиаль не должен стать исключением.
- Ориентировочные составы: Акпейи – Шеху, Трост-Эконг, Балогун, Элдерсон (Айна) – Ндиди, Онази – Мозес, Оби Микел, Симон – Игало
Где будет базироваться и в каких городах выступать
Нигерийцы решили остановиться вдалеке от посторонних глаз, выбрав базой для тренировок теплый Ессентуки. Играть команде Рора предстоит с Аргентиной, Хорватией и Исландией. Матчи с участием нигерийцев пройдут в городах Калининград, Волгоград и Санкт-Петербург.
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