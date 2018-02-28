Сборная Бельгии

Участие на чемпионатах мира

Бельгия является одной из старейшей европейской сборной, участвовавшая еще на первом мировом первенстве в Уругвае. Тогда она оказалась в числе четырех команд из Европы, которые согласились участвовать на таком мероприятии. Однако, удивительнейшим образом, такая историческая вовлеченность не особо помогла бельгийцам относительно результатов. Наиболее успешным достижением считается четвертое место в 1986-м, а самым лучшим 2014-й год, когда сборная Бельгии пробилась в 1/4 финала.

Отчасти это объясняется очень сильным нынешним поколением футболистов. Именно этот фактор позволил бельгийцам сделать качественный рывок вперед, хотя доселе ничего не предвещало подобного развития событий. Бельгия отобралась в Россию достаточно легко, оказавшись в числе первых команд, забронировавших себе путевку на мундиаль.

Год И В Н П М Итог 1930 2 0 0 2 0-4 3-е место в группе

1934 1 0 0 1 2-5 1/8 1938 1 0 0 1 1-3 1/8 1954 2 0 1 1 5-8 4-е место в группе

1970 3 1 0 2 4-5 3-е место в группе

1982 5 2 1 2 3-5 3-е место в группе

1986 7 2 2 3 12-15 4 1990 4 2 0 2 6-4 1/8 1994 4 2 0 2 4-4 1/8 1998 3 0 3 0 3-3 3-е место в группе

2002 4 1 2 1 6-7 1/8 2014 5 4 0 1 6-3 1/4 Итого 41 14 9 18 52-66 -

Главный тренер и лучший игрок

Лучшим игроком бельгийской сборной можно считать Эдена Азара. Футболист английского «Челси» в отсутствие Венсана Компани окончательно забрал себе капитанскую повязку и теперь возглавляет всю эту россыпь звезд сборной Бельгии. Лукаку, Мертенс, Куртуа, де Брюйне… список можно продолжать еще очень долго. Каждый из них в определенной степени мог бы стать героем какой-нибудь нищей на таланты страны, но в Бельгии вынужден делить место под солнцем с еще кучей разных по амплуа и характеру игроков.

Главным тренером является испанец Роберто Мартинес, известный по своей работе в английской Премьер-лиге с «Уиганом» и «Эвертоном». Хоть специалист до этого не работал со сборными, команда под его руководством одержала девять побед в десяти матчах с Грецией, Боснией, Эстонией, Кипром и Гибралтаром.

Ориентировочный состав: Куртуа — Вертонген, Компани, Алдервейрельд — Карраско, де Брюйне, Феллайни, Менье — Азар, Мертенс, Лукаку

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Площадкой для подготовки команды к матчам чемпионата мира бельгийцами был выбран московский регион. Тренироваться Бельгия намерена на реконструированном стадионе СК «Гучково», что находится в истринском районе московской области. Групповой этап должен стать легкой прогулкой для подопечных Мартинеса. Компанию бельгийцам составят одни из самых слабых сборных на чемпионате мира Панама и Туниса, а за первое место предстоит побороться с англичанами. За этими баталиями можно будет понаблюдать на полях Сочи, Москвы и Калининграда.