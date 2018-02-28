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Сборная Бельгии

15:12, 28.02.2018 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России
Сборная Бельгии

Участие на чемпионатах мира

Бельгия является одной из старейшей европейской сборной, участвовавшая еще на первом мировом первенстве в Уругвае. Тогда она оказалась в числе четырех команд из Европы, которые согласились участвовать на таком мероприятии. Однако, удивительнейшим образом, такая историческая вовлеченность не особо помогла бельгийцам относительно результатов. Наиболее успешным достижением считается четвертое место в 1986-м, а самым лучшим 2014-й год, когда сборная Бельгии пробилась в 1/4 финала.

Отчасти это объясняется очень сильным нынешним поколением футболистов. Именно этот фактор позволил бельгийцам сделать качественный рывок вперед, хотя доселе ничего не предвещало подобного развития событий. Бельгия отобралась в Россию достаточно легко, оказавшись в числе первых команд, забронировавших себе путевку на мундиаль.

Год

И

В

Н

П

М

Итог

1930

2

0

0

2

0-4

3-е место в группе

1934

1

0

0

1

2-5

1/8

1938

1

0

0

1

1-3

1/8

1954

2

0

1

1

5-8

4-е место в группе

1970

3

1

0

2

4-5

3-е место в группе

1982

5

2

1

2

3-5

3-е место в группе

1986

7

2

2

3

12-15

4

1990

4

2

0

2

6-4

1/8

1994

4

2

0

2

4-4

1/8

1998

3

0

3

0

3-3

3-е место в группе

2002

4

1

2

1

6-7

1/8

2014

5

4

0

1

6-3

1/4

Итого

41

14

9

18

52-66

-

Главный тренер и лучший игрок

Лучшим игроком бельгийской сборной можно считать Эдена Азара. Футболист английского «Челси» в отсутствие Венсана Компани окончательно забрал себе капитанскую повязку и теперь возглавляет всю эту россыпь звезд сборной Бельгии. Лукаку, Мертенс, Куртуа, де Брюйне… список можно продолжать еще очень долго. Каждый из них в определенной степени мог бы стать героем какой-нибудь нищей на таланты страны, но в Бельгии вынужден делить место под солнцем с еще кучей разных по амплуа и характеру игроков.

Главным тренером является испанец Роберто Мартинес, известный по своей работе в английской Премьер-лиге с «Уиганом» и «Эвертоном». Хоть специалист до этого не работал со сборными, команда под его руководством одержала девять побед в десяти матчах с Грецией, Боснией, Эстонией, Кипром и Гибралтаром.

  • Ориентировочный состав: Куртуа — Вертонген, Компани, Алдервейрельд — Карраско, де Брюйне, Феллайни, Менье — Азар, Мертенс, Лукаку

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Площадкой для подготовки команды к матчам чемпионата мира бельгийцами был выбран московский регион. Тренироваться Бельгия намерена на реконструированном стадионе СК «Гучково», что находится в истринском районе московской области. Групповой этап должен стать легкой прогулкой для подопечных Мартинеса. Компанию бельгийцам составят одни из самых слабых сборных на чемпионате мира Панама и Туниса, а за первое место предстоит побороться с англичанами. За этими баталиями можно будет понаблюдать на полях Сочи, Москвы и Калининграда.

Интернет-газета «Реальное время»
СпортФутбол
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