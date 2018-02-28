Сборная Бельгии
Участие на чемпионатах мира
Бельгия является одной из старейшей европейской сборной, участвовавшая еще на первом мировом первенстве в Уругвае. Тогда она оказалась в числе четырех команд из Европы, которые согласились участвовать на таком мероприятии. Однако, удивительнейшим образом, такая историческая вовлеченность не особо помогла бельгийцам относительно результатов. Наиболее успешным достижением считается четвертое место в 1986-м, а самым лучшим 2014-й год, когда сборная Бельгии пробилась в 1/4 финала.
Отчасти это объясняется очень сильным нынешним поколением футболистов. Именно этот фактор позволил бельгийцам сделать качественный рывок вперед, хотя доселе ничего не предвещало подобного развития событий. Бельгия отобралась в Россию достаточно легко, оказавшись в числе первых команд, забронировавших себе путевку на мундиаль.
|
Год
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
Итог
|
1930
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-4
3-е место в группе
|
1934
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2-5
1/8
|
1938
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-3
1/8
|
1954
|
2
|
0
|
1
|
1
|
5-8
4-е место в группе
|
1970
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4-5
3-е место в группе
|
1982
|
5
|
2
|
1
|
2
|
3-5
3-е место в группе
|
1986
|
7
|
2
|
2
|
3
|
12-15
4
|
1990
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6-4
1/8
|
1994
|
4
|
2
|
0
|
2
|
4-4
1/8
|
1998
|
3
|
0
|
3
|
0
|
3-3
3-е место в группе
|
2002
|
4
|
1
|
2
|
1
|
6-7
1/8
|
2014
|
5
|
4
|
0
|
1
|
6-3
1/4
|
Итого
|
41
|
14
|
9
|
18
|
52-66
-
Главный тренер и лучший игрок
Лучшим игроком бельгийской сборной можно считать Эдена Азара. Футболист английского «Челси» в отсутствие Венсана Компани окончательно забрал себе капитанскую повязку и теперь возглавляет всю эту россыпь звезд сборной Бельгии. Лукаку, Мертенс, Куртуа, де Брюйне… список можно продолжать еще очень долго. Каждый из них в определенной степени мог бы стать героем какой-нибудь нищей на таланты страны, но в Бельгии вынужден делить место под солнцем с еще кучей разных по амплуа и характеру игроков.
Главным тренером является испанец Роберто Мартинес, известный по своей работе в английской Премьер-лиге с «Уиганом» и «Эвертоном». Хоть специалист до этого не работал со сборными, команда под его руководством одержала девять побед в десяти матчах с Грецией, Боснией, Эстонией, Кипром и Гибралтаром.
- Ориентировочный состав: Куртуа — Вертонген, Компани, Алдервейрельд — Карраско, де Брюйне, Феллайни, Менье — Азар, Мертенс, Лукаку
Где будет базироваться и в каких городах выступать
Площадкой для подготовки команды к матчам чемпионата мира бельгийцами был выбран московский регион. Тренироваться Бельгия намерена на реконструированном стадионе СК «Гучково», что находится в истринском районе московской области. Групповой этап должен стать легкой прогулкой для подопечных Мартинеса. Компанию бельгийцам составят одни из самых слабых сборных на чемпионате мира Панама и Туниса, а за первое место предстоит побороться с англичанами. За этими баталиями можно будет понаблюдать на полях Сочи, Москвы и Калининграда.
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