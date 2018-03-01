«Главное, чтобы смогли услышать друг друга чиновники и девелоперы, защитники наследия и строители...»

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова о том, что могут сказать друг другу девелоперы, архитекторы и градозащитники кроме взаимных упреков

Фото: Олег Тихонов

Проведение в Казани международного форума архитектуры и дизайна SIYUM, которое запланировано на 9—11 марта, уже успело стать предметом слухов и жареных инсайдов. Совершенно мимо общественной повестки прошло главное назначение этого форума — объединить на одной площадке все стороны, заинтересованные в вопросах градостроительства. О том, какой эффект дает подобный подход и почему форум важно провести именно в Татарстане, рассказывает помощник президента РТ Олеся Балтусова в колонке «Реального времени».

На этапе выработки решений есть шанс сделать их менее идиотскими

Давно уже на одной площадке никто не объединял девелоперов, строителей, дизайнеров и защитников наследия. В основном все форумы в стране отраслевые и посвящены одной узкой теме — строительству, жилищному хозяйству или охране наследия. А еще ежегодно собираются: съезд градозащитных организаций России, съезд городов-участников движения восстановления исторический среды «Том Сойер Фест», съезд органов охраны объектов культурного наследия, форум развития малых городов России. Поскольку бываю на многих из них лично, могу констатировать, что повестка различается лишь отчасти, а вопросов общих — миллион. Именно поэтому некоторые съезды и форумы уже начали объединяться. Например, в 2015 году в Сочи впервые госорганы охраны памятников к своему съезду присоединили градозащитные организации (а это более чем два десятка городов) и дали им тематический раздел, в котором участвовали и сами. А в этом году в Самаре в конце марта встретятся таким же образом градозащитные организации и организаторы «Том Сойер Феста».

Какой эффект может принести такое объединение? Нормальный. С моей колокольни главное, чтобы смогли услышать друг друга чиновники и девелоперы, защитники наследия и строители, реставраторы, архитекторы и градостроители, планировщики. Интересы этих групп часто противоречат. Казалось бы, что они могут сказать друг другу, кроме критики и взаимных упреков? Например, договориться о предварительной оценке влияния нового здания (или комплекса зданий) на историческую среду. Или о разработке концепций развития территории прежде проекта планировки.





В этом году в Самаре в конце марта встретятся градозащитные организации и организаторы «Том Сойер Феста». Фото Олега Тихонова



Как говорят ученики великого Вячеслава Глазычева, одну важную войну в своей жизни мы уже проиграли. Это война за место и роль экспертного знания в системе принятия и реализации управленческих решений. В нынешних реалиях, говорят они, к сожалению, эксперт — это такой мурзилка, роль которого — объяснять народу умными словами решения начальства. Отец российской урбанистики Глазычев выступал за то, чтобы экспертное знание задействовалось на этапе выработки решений, тогда, когда еще есть шанс делать их менее идиотскими. Однако по всей стране в действительности весь управленческий аппарат живет одним днем — от приказа до приказа. Поэтому экспертным сообществам важно и нужно встречаться на одной площадке. Чтобы говорить о том, как это многие города вместо будущего оказываются вдруг в прошлом.

В Москве научились расселять ценные дома без сноса

Успешным примером сотрудничества экспертных групп и управленцев во власти можно назвать немного концепций, реализованных в стране, из тех, что на слуху. Это, например, развитие исторического 130-го квартала в Иркутске и всего, что вокруг него, второй очередью. Этой истории уже 10 лет, развитие центрального квартала сейчас можно изучать и с точки зрения минусов нового строительства, и с точки зрения плюсов реставрации памятников. Главное, эта синергия дает потрясающий экономический результат. И Москва сейчас дает нам хороший пример сотрудничества градозащитного движения «Архнадзор» и муниципальной власти. Столица недавно сумела найти подход к развитию исторически ценных жилых домов, расселенных по ветхости, без сноса. И главную роль в этом сыграл именно «Архнадзор» как экспертное сообщество. В целом это стало редким примером эффективного взаимодействия профильных департаментов правительства Москвы с общественностью в сфере сохранения наследия. В итоге принято решение о массовом сохранении зданий, которые, за несколькими исключениями, не имеют статуса памятников архитектуры, но являются объектами исторической среды. Сохранены центры советских городов, вошедших в черту Москвы: Бабушкина, Перова, Люблина, Кунцева, Тушина, исключительного по качеству застройки района Измайлово, нескольких рабочих городков и поселков.

А в Казани негативный пример у всех на глазах — Октябрьский городок из 35 зданий весь пошел под зачистку ради нового строительства. Еще не угасла борьба за целостность Соцгорода. На повестке развитие территории Третьей горы в самом центре города.

А в Казани негативный пример у всех на глазах — Октябрьский городок из 35 зданий весь пошел под зачистку ради нового строительства. Фото Максима Платонова



Нас ждет два дня мозгового штурма

Поэтому Татарстану нужен форум, где такие экспертные сообщества встретятся. У нас 13 исторических поселений: Лаишево, Болгар, Тетюши, Менделеевск, Бугульма, Казань, Свияжск, Чистополь, Елабуга, Мамадыш, Мензелинск, Билярск, Буинск. Еще не во всех из них утверждены регламенты по застройке города, по охране исторической среды. Я искреннее верю, что посещение такого комплексного форума, как SIYUM, даст понимание общей картины того, как развивается город, и студенту, и действующему архитектору или бизнесмену из Казани.

В реальной практике строительства в каждом из наших городов пересекаются интересы всех сторон. В Казани мы научились выстраивать их диалог посредством комиссий, через которые проходят и концепции, и проекты. Участники этих комиссий: и власть, и общественники, и разного рода эксперты. Именно поэтому такой форум важно проводить в Казани, причем желательно ежегодно. Ведь сквозными темами могут быть каждый год новые: в один год — промышленный дизайн, в другой — наследие, а в третий — современная архитектура. Хорошо, что в этом году стартуя, форум SIYUM начинается с равно расставленных акцентов: есть панель и эффективного развития наследия, где мы поговорим об опыте Иркутска с Сергеем Маяренковым, и креативных индустрий, где спикеры расскажут о творческих кластерах в разных городах мира, об успешном и неуспешном редевелопменте промплощадок. КГАСУ также представит свои проекты развития зеленых зон и городских кварталов, планируется большая выставка работ на планшетах. Нас ждут два дня мозгового штурма и это то, что нас всех должно хорошенько встряхнуть.