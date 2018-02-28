Навстречу рекордам: ждать ли идеальных ипотечных ставок

Прошлогодний бум продаж недвижимости, который в первую очередь вызван небывало низкими ипотечными ставками, продолжится. Ставки и в 2018 году будут удивлять рекордами, а лучшего времени для покупки недвижимости и не представишь, дает оценку ситуации на рынке Марат Галлямов, директор федеральной риелторской компании «Этажи-Казань». О том, какие квартиры имеет смысл выбирать в создавшихся условиях и есть ли возможности еще сэкономить, — в интервью «Реальному времени».

— В прошлом году компания «Этажи» была названа крупнейшим партнером Сбербанка. Как удалось этого добиться?

— Это значимое событие, даже историческое. Мы уже пять лет лидируем среди партнеров банка по числу сделок, но в этом году в расчет брался еще один критерий — качество услуги. А лидировать по совокупности двух этих критериев — очень большое достижение, и оно заслужено. «Этажи» — это федеральная компания, в стране работают 70 офисов, и в каждом вас могут проконсультировать по покупке недвижимости в любом городе России, а оформить ипотеку Сбербанка через наши офисы можно за 1—3 дня, причем в электронном виде. А теперь это вообще будет возможно через приложение для Android и iOS.





— Имея такую огромную статистическую информацию, какие видите тенденции, характеризующие ситуацию на рынке?



— В 2017 году произошло несколько значимых событий, которые влияли на рынок. В первую очередь это снижение ипотечной ставки практически всеми банками вслед за снижением ставки рефинансирования. В Татарстане ставка вообще била все рекорды, и к концу прошлого года ипотеку можно было оформить по 10,5%, тогда как еще в начале года клиенты приобретали жилье в кредит под 14%. По нашим оценкам, в этом году банки выдадут заемщикам порядка 50 млрд рублей, это на 8 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Кроме того, застройщики предлагали очень интересные условия наряду со скидками. Это было вторым трендом после ипотеки. Даже интересно было наблюдать, как многие девелоперы соревнуются, кто даст больший дисконт. Да и сейчас они спешат реализовать объекты, но скоро это все закончится — видно, что уже цены пошли вверх.



— То есть ситуация для покупки жилья сейчас самая удачная, нужно поторопиться?

— Мы в «Этажах» ожидаем, что ипотечная ставка будет падать еще ниже, вплоть до 7% к концу этого года. Таким образом, переплата по кредиту окажется минимальной. И да, это прекрасная возможность решить свои жилищные задачи. Хотя я бы не советовал ждать до последнего, стараясь отыграть доли процента. Во-первых, как я сказал, цена на жилье не стоит на месте, ее рост в перспективе может уменьшить выгоду от хорошей ставки по ипотеке. А во-вторых, банки отлично рефинансируют кредиты, поэтому я бы советовал покупать жилье уже сейчас и, что называется, наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Рынок благоволит — на нем огромное количество предложений, как вторичной недвижимости, так и новостроек.

По вновь вводимому жилью Казань вообще в российской тройке лидеров! Покупать долевое жилье я бы тоже больше не страшился — с 1 июля 2018 года вступают в силу обновленные правила. В первую очередь это затронуло финансовую сторону деятельности застройщиков: предполагается, что все банковские операции компаний-застройщиков будут проходить по одному банковскому счету. Строительным организациям запретили совершать сделки, которые напрямую не касаются привлечения денег от дольщиков. Таким образом, усиливается контроль банков-кредиторов над денежными потоками строительных компаний.

Плюс ко всему на начало проекта застройщик должен располагать суммой, равной как минимум 10% от общей стоимости планируемого к застройке объекта. Также ужесточились требования к документации, разрешающей строительство, а именно одно разрешение выдается теперь лишь на одно строительство: разрешается строительство нескольких объектов по одному документу, но ведение деятельности по нескольким разрешениям строго запрещено. Что касается стажа самого застройщика в сфере строительства многоквартирных домов, то он должен составлять не менее 3 лет. Правки в законе также лишают застройщиков возможности привлекать деньги на создание комфортной среды объекта и комплексное освоение территорий, их можно будет использовать только на строительство дома.

— А к каким типам жилья вы советовали бы присмотреться, на какие цены будут особенно привлекательными?

— По описанным выше причинам я бы сказал, что сейчас почти любая категория жилья выглядит привлекательной. Застройщики борются за клиентов очень активно. Посмотрите, почти у каждого есть прекрасные предложения на любой кошелек, а инфраструктура любого жилого комплекса в разы лучше, чем та, о которой мы могли мечтать еще лет 20 назад. Но, отвечая на ваш вопрос, отмечу, что, пожалуй, в краткосрочной перспективе из-за риска затоваривания застройщики могут предложить более привлекательные условия на малометражные квартиры и студии. Еще есть одно любопытное наблюдение: потребители из предыдущего поколения Х становятся менее активными, хотя недавно они были основными покупателями наиболее бюджетных объектов в устаревшем жилищном фонде пяти- и девятиэтажек. У нового поколения отсутствует интерес к подобному жилью, которое проигрывает современным форматам. Так что цена и спрос на хороший продукт и на хороший сервис будут расти, и, наоборот, спрос и цена на плохой продукт и плохой сервис будут падать.

Правда, специфика нашего региона, его привлекательность сейчас таковы, что спрос как минимум в 2018 году будет оставаться стабильным и высоким. Поэтому, повторюсь, хотите купить жилье — не откладывайте приятную покупку.

— 3—4 марта вы проводите выставку в ТЦ «Парк Хаус». Какие-то специальные условия участники смогут получить?

— Да, конечно. Помимо того, что можно будет увидеть максимум предложения и от ведущих застройщиков, таких как «Унистрой», «Сувар Холдинг», «#СуварСтроит», «АК БАРС Девелопмент», ЮИТ, и от наших банков-партнеров «Газпромбанка» и банка «Уралсиб», только в эти два дня определенные квартиры будут выставлены на продажу со скидками до 150 тысяч рублей! Но только 3 и 4 марта. Здесь можно будет увидеть огромное предложение и новостроек, и вторичного жилья.

Весенняя Ярмарка недвижимости пройдет 3—4 марта в ТРК «Парк Хаус», в галерее «Медиа Маркт» и Black Star, по адресу: пр. Х.Ямашева, 46. Вход свободный. 16+.









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Интернет-газета «Реальное время»