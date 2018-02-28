В 2017 году чистая прибыль Альфа-Банка в Татарстане выросла в полтора раза

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

Альфа-Банк каждый год показывает внушительный рост, но 2017 год стал особенным для подразделения в Татарстане. Так, чистая прибыль по итогам 2017 года составила 2,34 млрд рублей — прирост на 43%. Остатки на счетах клиентов — 29 млрд рублей, что больше показателей 2016 года на 228,5%. Секрет успеха для Альфа-Банка прост — это клиенты, сотрудники, автоматизированные процессы и новые продукты. «Реальное время» изучило итоги 2017 года и познакомилось с планами на 2018 год.

«Мы ежегодно показываем хорошие приросты»

Совокупный кредитный портфель банка в Татарстане за прошлый год превысил 79 млрд рублей, прирост составил 24,5%. Остатки на счетах клиентов — 29 млрд рублей, что больше значений 2016 года на 228,5%. Положительная динамика связана и с количеством клиентов — в республике Альфа-Банк обслуживает более 157 тысяч физических лиц, их количество выросло на 19%, и почти 10 тысяч юридических лиц — здесь прирост составил 56% к началу года. Неудивительно, что чистая прибыль по итогам года превзошла ожидания и достигла 2,34 млрд рублей, прирост составил 43%.

— Каждый год по-своему интересен и амбициозен. Результаты работы в 2017 году впечатляющие, и рост, по сравнению с другими годами, внушительный. Можно расти и на 200% в год, смотря, с какой цифры начинать. Мы ежегодно показываем хорошие приросты. Основной параметр, на который все смотрят, — чистая прибыль. По итогам прошлого года прирост составил более 40%, это прибыль, очищенная от всех расходов. Другой не менее важный показатель — количество клиентов, которые обслуживаются у нас. Мы неплохо приросли во всех сегментах бизнеса. В малом бизнесе наша доля — 10% от рынка республики, это тоже значительный результат. Доля среднего бизнеса, который получает услуги в Альфа-Банке, составляет 17%, крупный бизнес — порядка 40%, за год прирост по клиентам в этом сегменте составил почти 90%. При этом положительная динамика никак не коррелируется с ростом численности сотрудников. В банке понимают, что нужно быть максимально эффективными, и используют для этого все существующие возможности, — признается управляющий ОО «Казанский» Альфа-Банка Владислав Абрамов.

Владислав Абрамов: «В банке понимают, что нужно быть максимально эффективными, и используют для этого все существующие возможности»



К клиентам подходим по-партнерски

По признанию управляющего ОО «Казанский» Альфа-Банка Владислава Абрамова этих показателей удалось достичь за счет эффективности каждого сотрудника на местах и особого, партнерского подхода к клиентам.

— Мы добились того, что нас рекомендуют, предприниматели рассказывают друг другу о наших возможностях. Мы стараемся вникать в специфику работы каждого предпринимателя, — отмечает Владислав Абрамов.

Директор по розничному бизнесу ОО «Казанский» Альфа-Банка Альберт Кильдеев добавляет, что клиент получает весь комплекс услуг в одном месте, это полноценная работа и уверенность в банке, которые принесли такие значительные результаты по итогам 2017 года. Готовность оперативно реагировать на любые запросы со стороны бизнеса и внедрять новые продукты находят поддержку как у постоянных, так и у новых клиентов.

Альберт Кильдеев добавляет, что клиент получает весь комплекс услуг в одном месте, это полноценная работа и уверенность в банке, которые принесли такие значительные результаты по итогам 2017 года. Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»



— У нас очень большой прирост по клиентской базе. При этом более 60% считают Альфа-Банк основным для своей работы. Кроме того, снизился отток бизнеса, который принимает решение не работать с нами. В 2017 году мы зафиксировали рекордный минимум — 1,4% тех, кто расторгли с нами договор, — признается директор по массовому бизнесу ОО «Казанский» Альфа-Банка Екатерина Миначева, — это стало возможным благодаря выстраиванию долгосрочных отношений с клиентами. Мы нашли свой путь: стать партнером для малого бизнеса, помогать им развивать бизнес. Мы провели большое количество мероприятий для бизнеса разного формата и создали площадку для общения предпринимателей на базе нашего Клуба клиентов, мы пригласили более 3000 клиентов на них абсолютно бесплатно.



Кредитный портфель малого, среднего и крупного бизнеса в республике по данным на 1 января 2018 года составил почти 74 млрд рублей. И здесь эксперты приводят существенный прирост в 23%. Чистая прибыль в этом направлении — 1,58 млрд рублей с увеличением прежних значений на 51%. Доля комиссионного дохода в чистой прибыли составила 35,5%. Владислав Абрамов называет «идеальную» цифру в 40%, но полученный прирост за 2017 год отмечает как неплохой результат. Остатки на счетах клиентов достигли небывалых размеров в более чем 22 млрд рублей. Показатели превышают данные 2016 года на 460%! Сегодня клиентам предлагаются абсолютно любые решения, наиболее востребованные из них — вексельное кредитование, факторинг, продукты для ведения внешнеэкономической деятельности.

— По направлениям, с которыми мы работаем, нет никаких ограничений, мы не видим никаких сложностей. Для нас все отрасли находятся в зеленой зоне. Кто-то боится трейдеров из-за возможных рисков, но не мы, это такие же наши текущие клиенты. Мы работаем с предприятиями химической и нефтехимической отраслей, деревообрабатывающими компаниями, — привел пример Владислав Абрамов.

В перспективе — сотрудничество со строительными компаниями Татарстана.

Директор по массовому бизнесу ОО «Казанский» Альфа-Банка Екатерина Миначева признается, что существующие кредитные продукты доступны для самых разных клиентов. Сегодня малому бизнесу предлагают не только кредитование в форме беззалоговых кредитов, овердрафта и лизинга, но и развитие нефинансовых сервисов и проектов. Новинкой этого года уже стала Альфа-Касса, которая полностью соответствует 54-ФЗ и доступна в разных комплектациях, учитывающих потребности бизнеса.

Очевидно, что казанские предприниматели оценили существующие предложения и в Альфа-Банке смело говорят о том, что каждый десятый предприниматель города получает услуги именно у них.

Екатерина Миначева признается, что существующие кредитные продукты доступны для самых разных клиентов. Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»



Рост на 50%

Альфа-Банк — официальный банк предстоящего чемпионата мира по футболу. В ближайшее время стартует промоакция «Стань клиентом — попади на Чемпионат Мира по футболу 2018», на которой разыграют 3 тысячи билетов на матчи и 5 тысяч футбольных сувениров. Призы обещают разыгрывать среди тех, кто активно пользуется услугами банка. До 1 июня 2018 года в целом по стране предполагается привлечь 30 тысяч новых клиентов только в рамках указанной промоакции. Альфа-Банк идет в ногу со временем и отвечает на все современные запросы со стороны пользователей банковских услуг. Только в разработке постоянно находятся от 20 до 40 пилотных проектов, приоритеты по которым меняются в зависимости от сигналов рынка. В банке гордятся тем, что 85% всех операций проходят удаленно, оперативное и эффективное решение вопросов возможно на расстоянии.

— В планах на этот год добиться 50% прироста по всем направлениям — это наши внутренние задачи. Хочу подчеркнуть, что мы забираем у клиентов денежных средств меньше, чем вкладываем в развитие, — отмечает Владислав Абрамов.

Альфа-Банк намеренно расширяет сферы присутствия. Так, в этом году Казань стала одним из российских городов, где в магазинах «Пятерочка» появился офис легкого формата Альфа-Банка. Фактически это формат банковского офиса у дома, где можно получить все необходимые услуги, кроме кассы. К тому же с 25 января идет выпуск кобрендинговой карты, по которой можно как накапливать бонусы «Пятерочки», так и получать преференции от Альфа-Банка.

Клиенты, сотрудники, процессы, продукт и быстрота его введения — приоритеты Альфа-Банка, которым он неизменно уделяет особое внимание.