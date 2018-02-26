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Что нам стоит дом достроить: «КамаСтройИнвест» дарит вторую жизнь брошенным многоэтажкам Казани

17:22, 26.02.2018 5
Что нам стоит дом достроить: «КамаСтройИнвест» дарит вторую жизнь брошенным многоэтажкам Казани

Федеральный Минстрой на днях заявил о намерении добиться завершения строительства проблемных долгостроев в России к 2020 году. Учитывая, что в стране сейчас порядка 760 брошенных жилых объектов, поставленная цель выглядит недостижимой. Еще немного, и придется сдавать буквально по дому в день. Понятно, что в такой спешке о качестве жизни будущих жильцов, соблюдении технологий и современной архитектуре задумывается только один застройщик из ста.

«В центре Казани больше всего проблем»

Компания «КамаСтройИнвест» во главе с Делюсом Сиразетдиновым занимается девелопментом в сфере недвижимости: как жилой, так и коммерческой, принимая на себя ответственность не только за реализацию проекта, но и за дальнейшую эксплуатацию домов собственной управляющей компанией. Без лишнего шума за несколько лет эта небольшая фирма реконструировала несколько зданий в исторической части Казани. На счету «КамаСтройИнвеста» завершение уже двух проблемных долгостроев в самом центре столицы, где каждый новый проект рассматривается под лупой огромным количеством людей: экспертов, инспекторов, неравнодушных жителей.

— В центре Казани больше всего проблем согласовательного характера. В исторической части города сегодня жесткие требования и нормы застройки, особенно по высотности зданий и объему строительства. Комиссии под руководством лично президента РТ выезжают на место, прежде чем какой-то проект стартует или эскизный проект идет на согласование. В центре Казани, где сложно получить согласование, проходит 3 года, прежде чем выходим на строительство, — отмечает Делюс Сиразетдинов, гендиректор «КамаСтройИнвеста».

Сложности Сиразетдинова не пугают, а следование принципу ответственного девелопмента приносит положительный результат. Каждый новый объект компании, будь то жилой дом или реконструированный особняк в исторической части, становится важной архитектурной единицей, внося ценный вклад в формирование аутентичной атмосферы тысячелетнего города.

Первый опыт первая высокая оценка

Улица Некрасова до сих пор переживает последствия зачистки от ветхого жилого фонда. Некогда она была застроена двухэтажными деревянными и полукирпичными домами, в одном из зданий даже был кинотеатр. Но в «нулевые» улица потеряла свое «лицо». Такое запустение просто удивительно, ведь улица выгодно расположена вблизи транспортных развязок и метро, что позволяет всегда быть в центре событий. При этом само место однозначно относится к «тихому» центру.

В 2016 году компания «КамаСтройИнвест» взяла здесь свой первый долгострой, «Мы по-настоящему вложили в этот сложный проект свою душу», — вспоминает Сиразетдинов. Браться за долгострои не любит никто, а за долгострои в центре города – подавно! Тем не менее после тщательной экспертизы, целой череды отброшенных архитектурных решений и сложнейшего согласования проекта «КамаСтройИнвест» достроила и сдала новый жилой дом Rotterdam, который вернул улице Некрасова неповторимый облик.

Современная архитектура в стиле одноименного голландского города, эксплуатируемая крыша, бесшумный лифт на парковку, качественная продуманная инженерия, видеонаблюдение — так долгострои в Казани не доводил до ума еще никто! При этом в доме всего 16 квартир, что позволило создать особенные условия для жильцов. В результате Rotterdam позволил Сиразетдинову первым привезти в Казань престижную премию в области жилой городской недвижимости URBAN AWARDS в номинации «Лучший региональный жилой комплекс-2016». Кстати, «КамаСтройИнвест» не в первый раз получает престижные федеральные премии: в 2014 году жилой дом «Гринвич» на Патриса Лумумбы, 50 стал финалистом Urban Awards в номинации «Лучший региональный жилой комплекс», в 2015 году жилой дом «Островский» был отмечен премией FIABCI Prix d'Excellence.

Из старого — в новое

Несмотря на привлекательность района с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью, с 2013 года строительство дома №32 на улице Калинина напротив КГАСУ было остановлено, а возведенный каркас превратился в излюбленную площадку не самых талантливых уличных художников и настоящую головную боль городских властей. В августе 2016 года проект был полностью переработан и заново запущен инвестиционно-строительной компанией «КамаСтройИнвест». Дом получил название Kalinina House и, согласно планам застройщика, станет комфортабельным жильем со всеми удобствами для городской жизни.

Спрос на жилье в центре Казани есть всегда, поэтому дом можно было достроить и по старому проекту, а выиграть лишь за счет удачного расположения. Однако в компании «КамаСтройИнвест» пошли более сложным путем — фасад дома был создан с нуля, а проектная документация была полностью переработана. Команда архитекторов «КамаСтройИнвеста» добавила в проект индивидуальные террасы на верхних этажах. Терраса — это возможность расширить жилое пространство квартиры. Дополнительно было принято решение о благоустройстве общедомовой территории, ведь комфортный двор — одно из обязательных требований в условиях современного города. Команда проекта установила малые архитектурные формы и провела озеленение площадок. В отделке подъездов и лестничных клеток был поддержан единый авторский стиль. Для удобства жильцов установлены кронштейны для кондиционеров в каждой квартире.

— Мы провели серьезную работу по трансформации обычной девятиэтажки, каркас которой уже был заложен, в настоящий бизнес-класс с индивидуальным отоплением, закрытым двором без машин и индивидуальными террасами для жильцов верхних этажей, — рассказывает Делюс Сиразетдинов. Передача ключей начнется в феврале этого года.

Казани, которая всеми силами пытается не наломать дров в восстановлении фактически утерянной жилой среды в историческом центре, сейчас очень нужны опытные и смелые профессионалы, готовые включаться в самые сложные проекты, честно работая под ежедневным пристальным вниманием многочисленных проверяющих и гражданских активистов. Поэтому у «КамаСтройИнвеста» нет недостатка в предложениях от собственников земельных участков в центре и есть большой кредит доверия от инвесторов и властей.

*Kalinina House. Застройщик — ООО «АРГО» (ГК «КамаСтройИнвест»). Проектная декларация на сайте: kalininahouse.ru

Партнерский материал

Недвижимость
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    Слишком много проблемного жилья. Столько не достроить, сколько нужно. Боюсь это не под силу никому. Лет через 20, может и достроят. Но там опять будут свои проблемы.
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  • Анонимно 28 февр
    На Толстого уже лет 25 стоит недострой , на Бутлерова стройка не идёт лет 8 . Кто будет достраивать ?
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    Анонимно 01 марта
    на Бутлерова Зиганшин начал, но город подал в суд.
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  • Анонимно 28 февр
    кама строит красивое и современное жилье тут вопросов нет, но безумно дорогое и не доступное для большинства
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    Анонимно 01 марта
    там их УК, после строительства плюсом получает оплату за управление.
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