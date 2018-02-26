Кто главный ростовщик: доля государства в банковском секторе достигла 70%

Фото: Дарья Турцева

Банковский сектор стал самым государственным сектором российской экономики: к началу 2018 года доля государства в нем достигла 70%. Это грозит снижением эффективности: ресурсы распределяются в пользу слабых игроков, а перед ЦБ встает проблема конфликта интересов. Об этом говорится в исследовании, которое в понедельник опубликовало «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА). Подробности в материале «Реального времени».

Больше государства

Свое присутствие в банковской системе государство наращивало и в предыдущие годы, но раньше это происходило не так агрессивно. Прошлый год стал особенным: доля госбанков и квазигосбанков в совокупных активах банковской системы увеличилась сразу на 7% (в 2015—2016 годах она росла всего на 1—2%).

Среди 20 крупнейших банков концентрация государства еще сильнее — около 83% их активов приходится на госбанки и банки, контролируемые государственными корпорациями — «Роснефтью» («Всероссийский банк развития регионов») и «Газпромом» («Газпромбанк»).

Главная причина ускорившейся деприватизации рынка в 2017 году — переход ряда крупных финучреждений в фонд ЦБ и последовавшие за этим масштабные вливания со стороны регулятора и Минфина. Отзыв лицензий у частных банков из третьего-четвертого десятка, по мнению АКРА, оказал меньшее влияние.

«Промсвязьбанк», который планируется переориентировать на обслуживание ОПК, может остаться в собственности государства на неопределенный срок. Фото gor-gid.ru



С августа по декабрь прошлого года ЦБ объявил о санации трех банков, которые входили в топ-10 по величине активов. Речь идет о «ФК Открытие», «Бинбанке» и «Промсвязьбанке». Всем им требовалась докапитализация, объем которой регулятор оценивал в 1 трлн рублей. С тех пор «Открытие» уже получило 456 млрд рублей, оставшиеся два банка ждут финансирования в течение I квартала 2018-го.

В результате банковский сектор стал самым государственным сектором экономики: на начало этого года доля государства в нем достигла 70%. Для сравнения: в нефтегазовой отрасли она оценивается в 66%.

«Вплоть до приватизации крупнейших санируемых банков доля госсектора будет иметь тенденцию к дальнейшему увеличению, хотя этот рост и не станет столь существенным, как в 2017 году», — пишут аналитики АКРА. К этому есть две предпосылки: продолжающаяся расчистка рынка (она может привести к сокращению количества частных банков) и уход клиентов в учреждения с высоким кредитным качеством (госбанки считаются более надежными).

По мнению АКРА, статус-кво в банковском секторе сохранится как минимум в ближайшие 3—4 года — столько времени может потребоваться, чтобы завершить санацию «Открытия», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка» и начать их приватизацию.

Времени может уйти больше, если санация пойдет по сценарию объединения этих банков, который сейчас обсуждается. «Промсвязьбанк», который планируется переориентировать на обслуживание ОПК, может остаться в собственности государства на неопределенный срок, указывают авторы.

ЦБ оказывается в ситуации конфликта интересов, поскольку выступает одновременно в качестве регулятора и в качестве собственника санируемых банков. Фото abnews.ru



Снижение эффективности и дробление функций ЦБ

Экспансия государства сопряжена с рисками неэффективности и высокой чувствительности банковского сектора к смене внешних условий. Это проявляется в том, что госресурсы распределяются не в пользу наиболее эффективных банков, а в пользу тех, кто нуждается в сохранении финансовой стабильности: «Таким образом косвенно реализуется принцип спасения слабых игроков, в том числе за счет дивидендного потока от существенно более прибыльных и устойчивых госбанков».

Это сеет непонимание и приводит к отсутствию единых и прозрачных критериев оценки эффективности, говорится в исследовании.

Ситуацию усугубляет наличие практик «директивного кредитования», когда ресурсы предоставляются компаниям или отраслям с заведомо слабым положением и неясными перспективами обслуживания долга. Происходит замещение бюджетной поддержки отдельных госкомпаний банковскими кредитами, что негативно отражается на самих банках.

Вдобавок ЦБ оказывается в ситуации конфликта интересов, поскольку выступает одновременно в качестве регулятора и в качестве собственника санируемых банков.

«Высокая доля государства в финансовом секторе ведет к формированию повышенных условных обязательств бюджета и Банка России по поддержке банковского сектора, что в периоды экономической нестабильности реализуется в существенных объемах фактически оказываемой помощи», — резюмирует АКРА.

По словам Хестанова, усиление присутствия государства сопряжено с фундаментальными рисками, такими как снижение конкуренции и гибкости банковской системы. Однако вероятность шоков, наоборот, снизилась. Фото acexpert.ru



«Как ни странно, во всей этой ситуации есть не только минусы, но и плюсы», — считает Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер». По его словам, усиление присутствия государства сопряжено с фундаментальными рисками, такими как снижение конкуренции и гибкости банковской системы. Однако вероятность шоков, наоборот, снизилась, говорит он.

«Недостатки и отрицательные последствия проявляются не очень ярко и действуют только на больших временных отрезках. А в текущем моменте увеличение доли государства даже несколько снизило риски по сравнению с тем, что было год назад, произошел рост управляемости, прозрачности», — рассуждает Хестанов.

Рост доли государства подмывает рыночные основы, говорит управляющий партнер «Национального рейтингового агентства» Павел Самиев. «Некоторые из госбанков неэффективны, и у них пропадают стимулы повышать эффективность, если их в любом случае докапитализируют. Вырождается рынок частных банков, имеющих какой-то финансовый потенциал, возможность дальше развиваться», — объясняет он.

«Второй момент — госбанки окончательно примитизировали свою политику в вопросе привлечения клиентов. Даже в рекламе они исходят из единственной предпосылки: что мы более надежные, потому что мы госбанки. То есть тезисы свернулись к тому, что госбанк — лучше, чем частный банк. И эта пропаганда — очень большой риск для всего рынка», — считает Самиев.