Урок на 3 миллиарда: «МСП Банк» поменял правила игры в Татарстане после краха ТФБ

Самостоятельно «МСП Банк» сработал не хуже, чем с посредником ТФБ

Свыше З млрд рублей кредитных ресурсов может потерять АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» из-за банкротства крупнейшего своего партнера в Татарстане «Татфондбанка», выступавшего в роли банка-агента по выдаче льготных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Ущерб от сотрудничества с ним «МСП Банк» намерен компенсировать мораторными процентами, но пока проигрывает процессы АСВ. Несмотря на татарстанскую дыру, «МСП Банк» не остановил кредитование в Татарстане, но отказался от посредников и перешел на прямые сделки с заемщиками, выдав с начала 2017 года кредитов на 2 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

3 млрд межбанковских кредитов осело на счетах ТФБ

На новый виток выходит любопытное судебное разбирательство, развернувшееся между конкурсным управляющим АСВ и «Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства», пострадавшим из-за банкротства своего татарстанского агента «Татфондбанка». Стало известно, что «МСБ Банк» добился включения в реестр требований кредиторов о погашении перед ним основного долга ТФБ на сумму свыше 3 млрд рублей. Как следует из материалов татарстанского арбитража, опубликованных 21 февраля, он проиграл спор вокруг начисления процентов.

Арбитражный суд Татарстана отказался включать в конкурсную массу 51 млн рублей, начисленных «МСП Банком» за пользование деньгами должником с 15 декабря до 2 марта 2017 года (около 90 дней), следует из его решения. Именно на этот период в банке был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Татфондбанка» сроком на 3 месяца. Кроме того, «в связи с неустойчивым финансовым положением «Татфондбанка» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков» ЦБ ввел временную администрацию.

Введение моратория — не повод аннулировать проценты на «замороженные» на счетах ТФБ 3 млрд рублей, посчитали в «МСП Банке». За это время должны быть начислены 8,25%, указали представители банка в исковом требовании.

Арбитражный суд Татарстана отказался включать в конкурсную массу 51 млн рублей, начисленных «МСП Банком» за пользование деньгами должником с 15 декабря до 2 марта 2017 года



«Требования «МСП Банка» на сумму 3 007 575 924,47 рублей (основной долг и проценты по межбанковским кредитным договорам) включены в реестр требований кредиторов ПАО «Татфондбанк», — пояснили в пресс-службе банка. — Спор с ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), являющейся конкурсным управляющим ПАО «Татфондбанк», вызван отказом АСВ включить в реестр требований кредиторов банка-банкрота требования «МСП Банка» по так называемым мораторным процента в сумме 51 млн рублей, т. е. договорным процентам, начисленным за период действия у банка-банкрота моратория на удовлетворение требований кредиторов». В АСВ на запрос «Реального времени» не ответили.

Добавим, что «МСП Банк» оказался единственным среди российских банков, чьи межбанковские кредиты застряли на счетах ТФБ, а пресловутые 3 млрд рублей могли быть единственными «живыми» деньгами на счетах ТФБ, которые попали под контроль временной администрации АСВ.

«МСП Банк» работал по программах поддержки предпринимательства через ТФБ

Как известно, «МСП Банк» и «Татфондбанк» сотрудничали в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства с 2004 года. По условиям соглашений, первый выдавал ТФБ денежные ресурсы для последующей выдачи кредитов заемщикам по льготной ставке, в которой была заложена маржа ТФБ. К 2016 году объем заключенных между партнерами соглашений превышал 9,5 млрд рублей.

За год до своего краха ТФБ заключил с «МСП Банком» очередное соглашение о поддержке МСБ на 2 млрд рублей. Как сообщалось ранее, 1,25 млрд рублей должны были пойти на финансирование резидентов индустриальных и технопарков, исполнителей заказов для крупных предприятий и субъектов МСП-экспортеров. Поддержка предоставляется на приобретение или ремонт основных средств, расширение действующего или создание нового производства, финансирование текущей деятельности предприятий. Оставшиеся 750 миллионов рублей предназначались на поддержку долгосрочных инвестиционных бизнес-проектов. Кредитование по этим программам осуществлялось «Татфондбанком» вместе с гарантийной поддержкой АО «МСП Банк».

За год до своего краха ТФБ заключил с «МСП Банком» очередное соглашение о поддержке МСБ на 2 млрд рублей. Фото Олега Тихонова

До последнего рубля

Начисление процентов за пользование 3 млрд рублей за 90-дневный мораторий, когда к управлению банком пришла временная администрация АСВ, имеет принципиальное время для «МСП Банка». Встретив отказ татарстанского арбитража, банк подал апелляцию в 11-й арбитражный апелляционный суд, но вновь проиграл. Апелляционная инстанция согласилась с тем, что за время моратория ТФБ с 15 декабря по 2 марта не начисляются проценты по договору в 8,25%, а применяются мораторные проценты по ставке 2/3 от ключевой ставки ЦБ. Интересно, что в этом случае расчет велся бы по ставке 6,6% (ставка ЦБ с 19 сентября по 26 марта 2017 года была высокой — 10% годовых). Иначе говоря, «МСП Банк» решился до конца отстаивать разницу в 1,65%. Апелляционный суд в своем решении указал, что мораторные проценты не подлежат включению в реестр требований кредиторов, а уплачиваются одновременно с погашением денежных обязательств перед «МСП Банком».

«3 млрд рублей — потеря хотя и не критическая, но вполне чувствительная для «МСП Банка», считает банковский эксперт Максим Осадчий. — На 1 января 2018 года активы «МСП Банка» составили 110,3 млрд рублей, в том числе портфель выданных межбанковских кредитов (МБК) — 39,4 млрд рублей (без учета кредитов, предоставленных ЦБ РФ)».

Тем более, что «Татфондбанк» — не единственный банк, деятельность которого нанесла ущерб «МСП Банку». На 1 января 2018 года просроченная задолженность по МБК составила 9 млрд рублей.

«Интехбанк» взял в нагрузку мораторные долги в 10 млн рублей

Однако «МСП Банк» не собирается отказываться от борьбы, готовя кассационную жалобу. «В настоящий момент банком готовится кассационная жалоба на судебные акты первой и апелляционной инстанций, отказавших включить в реестр требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» требования «МСП Банка» по мораторным процентам в размере 51 млн рублей», — говорится в комментарии пресс-службы банка. Главный аргумент: выигрыш подобного спора у АСВ по аналогичному делу «Интехбанка». «У «МСП Банка» уже имеется положительный опыт оспаривания такого рода отказов АСВ, в т. ч. и в Арбитражном суде Республики Татарстан (см., например, вступившее в законную силу Определение от 23.11.2017 по делу №А65-5816/2017 о банкротстве ПАО «ИнтехБанк»), — заявили в пресс-службе «МСП Банка»…

Оказалось, что к моменту банкротства «МСП Банк» предоставил «Интехбанку» пять кредитов на поддержку МСП общей стоимостью 133 млн рублей. Однако в этом случае татарстанский арбитраж принял противоположное решение и удовлетворил требование банка по выплате мораторных процентов. Как следует из решения суда, в ноябре прошлого года в реестр требований «Интехбанка» была включена не только вся сумма кредитного долга, но и проценты на 10 млн 385 тысяч рублей.

К моменту банкротства «МСП Банк» предоставил «Интехбанку» пять кредитов на поддержку МСП общей стоимостью 133 млн рублей. Фото intechbank.com



Без посредников

Теоретически, погорев сразу на двух татарстанских банках-агентах «МСП Банк» мог бы выдать кредит недоверия и прекратить работу в республике. После их крушения «МСП Банк» отказался от двухуровневой системы выдачи кредитов, т. е. через посредников, и перешел в 2017 году к более широкой модели: банк начал предоставлять кредиты напрямую предпринимателям и один из своих офисов открыл в Казани. Самостоятельно, через офис, «МСП Банк» в Казани за 2017 год предоставил кредитов по льготным ставкам в общем объеме на 2 млрд рублей, уточнил глава регионального офиса Ильдар Зарипов. По выданным кредитам процентные ставки от 9,1 до 10,6% годовых.

В пресс-службе банка также напомнили, что банк продолжает работать по агентской схеме то есть региональные компании, которые стали нашими агентами, могут предлагать наши продукты без дополнительных комиссий для клиентов. «То есть мы ничего не закрывали, а просто теперь работаем с предпринимателями Татарстана несколько иначе».