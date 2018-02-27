ПФО «вымирает»: за 5 лет поволжские регионы потеряли более 600 тысяч рабочих

Рекорды по потерям трудовых ресурсов ставят Мордовия, Чувашия и Марий Эл, а в Татарстане растет армия чиновников и все меньше строителей

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба интернет-газеты «Реальное время» провела исследование рынка труда ПФО, Татарстана и Казани. Из первой его части вы узнаете, что ПФО «вымирает» — за 5 лет регионы Поволжья потеряли «население одного города»: 614 тысяч работников. Татарстан потерял с 2013 года более 50 тысяч человек. Кроме того, мы изучили структуру работающих татарстанцев по отраслям и выяснили, что в то время, как резко сокращается число арендодателей, строителей («спасибо» кризису), медиков, сельчан и банкиров («спасибо» «Татфондбанку»), армия чиновников стабильно растет. В первой части мы изучили и ситуацию с официальной безработицей, узнав, что большинство безработных казанцев ранее работало в обрабатывающих отраслях, торговле и финансовой сфере

ПФО «вымирает»: за 5 лет поволжские регионы потеряли 614 тысяч человек

Связано ли это с общими демографическими тенденциями (той же «демографической ямой» 1990-х, одновременно со старением населения) или миграцией населения в Москву, Петербург и за рубеж, но численность работников предприятий в регионах ПФО продолжает медленно, однако неуклонно снижаться, минимум с 2013 года. Нет ни одного региона Поволжья, где в каком-либо году наблюдалась обратная, положительная тенденция, в крайнем случае в графе «изменения за год» красуется ноль. Мало того, отметим, что отрицательная тенденция неуклонно нарастает с каждым годом.

Так, среднее значение изменения среднесписочной численности работников в 14 регионах ПФО в 2013 и 2014 годах составляло минус 1%. В 2015 году — уже минус 2%, в 2016 году — минус 4,13%. Впрочем, по данным за 11 месяцев 2017 года, хотя отрицательная динамика по регионам и сохранилась, но она составила всего минус 2,33%. В среднем регионы ПФО с 2013 по 2018 год (не считая декабря прошлого года, по которым данных пока нет) потеряли почти 8% численности своих работников или 614 186 человек. Фактически это количество населения города, сравнимое по численности с Набережными Челнами (и даже на 100 тыс. превышающее ее). Больше всего — сравнительно с собственным населением — потеряла Мордовия: минус 13,82% или 29,8 тыс. человек. На втором месте Чувашия — минус 12,65% или 39,5 тыс. человек. На третьем Марий Эл — минус 10,6% или 19,3 тыс. человек. Если же говорить об абсолютных цифрах, то сильнее всего демография ударила по небедным регионам ПФО: так, Саратовская область потеряла 69 тыс. работников (минус 11%), Пермский край — 64,6 тыс. (минус 8%), Башкортостан — 69,4 тыс. человек (минус 6,18%).

Тенденции Татарстана коррелируют с общеповолжскими: за 5 лет республика потеряла 51,4 тыс. человек (или почти 4% своей среднесписочной численности работников). Сильнее всего состав работников сократился в 2016 году, сразу на 2%, за 11 месяцев 2017 года демография или миграция «слизнула» еще 1,5%. Несмотря на это Татарстан остается безусловным лидером по числу работников: в республике среднесписочная их численность составляет сегодня 1,3 млн человек. На втором месте — Нижегородская область (1,158 млн человек), на третьем — Башкортостан (1,122 млн человек). Очевидно, что показатель сильно зависит от численности самого населения — чем более населен регион, тем больше там будет работников.

За 2017 год число сдающих квартиры в аренду в Татарстане сократилось на 70%

Больше всего в Татарстане работают в обрабатывающих производствах: здесь занято 20,2% всех работников РФ или 263,3 тыс. человек. С 2012 года доля эта почти не изменилась. Зато выросла доля работников в сфере образования: с 9,1 до 11,9%, и составила на ноябрь 2017 года 154,9 тыс. человек. Ненамного снизилось число работающих в торговле, занимающихся ремонтом авто и бытовых изделий, составив к 2017 году 155,7 тыс. человек (почти 12%). Занимающихся операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг с 2012 года стало меньше более чем в три раза: если в 2012 году в этой сфере трудились 155,5 тыс. человек или 11,4% — то в 2017 году всего 43,5 тыс. человек или 3,3%.

Не исключено, что такой разрыв связан не с резкой ориентацией работников, а с банальным уходом в тень. Особенно впечатляет в этом смысле 2017 год: если с 2012 по 2016 год численность арендодателей не снижалось ниже планки в 130 — 140 тыс. человек, то в 2017 году их число упало сразу на 70%!

Среднесписочная численность работников по видам деятельности в Республике Татарстан

2012 2013 2014 2015 2016 значение изменение за год, в % значение изменение за год, в % значение изменение за год, в % Всего 1 363 483 1,1% 1 353 802 -0,7% 1 349 203 Обрабатывающие производства 274 443 -1,0% 270 384 -1,5% 268 544 Образование 124 167 -6,7% 158 373 27,5% 157 448 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 154 680 10,3% 156 973 1,5% 159 772 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 155 473 4,7% 135 505 -12,8% 140 182 Строительство 119 844 12,8% 116 331 -2,9% 117 012 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 85 807 1,2% 97 595 13,7% 97 646 Транспорт и связь 103 207 -0,1% 98 518 -4,5% 98 352

В РТ снизилось число строителей, медиков, сельчан и банкиров — зато выросла армия чиновников

Снизилось, увы, и число занятых в строительстве, в 1,3 раза: со 119,8 тыс. человек до 89,7 тыс. (доля сократилась с 9 до 6,8%). Судя по всему, в данном случае основная причина в кризисе на строительном рынке, об этом говорят и цифры последних лет: если в том же 2012 году число работников в строительной сфере стало больше на 13%, то в кризисный 2015 год численность сократилась на 10,1% (со 117 тыс. до 105,2 тыс.), а в 2017 году число работников в строительной сфере «скосило» еще сильнее — на 12,3% (со 102,35 тыс. до 89,7 тыс. человек).

Несмотря на отдельные положительные тенденции последних лет, в 2017 году вновь начало сокращаться число работников здравоохранения (и это при том, что власти РТ активно пытаются привлекать медицинские кадры из соседних регионов ипотекой и зарплатами). Доля медработников за 6 лет в целом выросла с 6,3 до 7,3%, число медработников выросло на 10%, но в 2017 году это же число внезапно снизилось со 101 тыс. до 95,4 тыс. человек. Напротив, армия татарстанских чиновников в том же 2017 году увеличила свои «полки» на 8% «рядовых»: с 66,9 тыс. до 72,24 тыс. человек, работающих в госуправлении. Несмотря на желание властей снизить число чиновников, за 6 лет этого так и не произошло: доля чиновников выросла с 5,1 до 5,5%. Опять же, несмотря на ежегодные финансовые вливания в АПК Татарстана, число работающих на полях снижается: с 2012 года численность работников сельского хозяйства упала на 63%: с 76 тыс. человек до 46,6 тыс. человек (доля сократилась с 5,5 до 3,5%). Особенно сильно по селу ударил все тот же 2017 год, когда число работающих на селе сократилось почти на 20%. Если говорить о тенденциях последнего года, то они также повлияли на снижение численности работающих в коммунальной сфере (цифра рухнула на 84,3% — с 45,3 тыс. работающих до 7,1 тыс.) и на финансовую сферу, которая в минувшем году разом потеряла почти 20% своих кадров: численность работающих там сократилась с 32,8 тыс. до 26,5 тыс. человек. Очевидно, ключевое влияние на снижение числа финансовых работников сыграл банковский кризис в Татарстане (см. историю с «Татфондбанком»). С 2012 года число финансовых работников в республике сократилось на 31%.

В 2017 году вновь начало сокращаться число работников здравоохранения. Фото Максима Платонова



Если же говорить о зарплатах применительно к различным отраслям Татарстана, то величина их вряд ли кого-либо удивит. Самой высокой средней зарплатой по итогам трех кварталов 2017 года в Татарстане можно считать зарплату в отрасли добычи полезных ископаемых — на «нефтянке» трудятся за среднюю зарплату в 52,5 тыс. рублей в месяц. В сфере развлечения — второе место — средняя зарплата составила 48 тыс. рублей. Топ-3 самых высоких зарплат в РТ занимают зарплаты в финансовой и страховой сфере — 44,8 тыс. рублей. В энергетике средняя зарплата — 40,8 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты в Татарстане — в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом. Здесь в месяц получают 17,3 тыс. рублей. На втором месте сельское хозяйство, средняя зарплата в котором в 2017 году составила всего 18,13 тыс. рублей (бегство в города поэтому — неудивительно).

Республика Татарстан 2017

янв-нояб Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 18 136,70 Добыча полезных ископаемых 52 544,60 Обрабатывающие производства 35 793,60 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 40 791,90 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 23 554,40 Строительство 29 724,10 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 26 837,30 Транспортировка и хранение 31 119,20 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 20 473,40 Деятельность в области информации и связи 37 078,20 Деятельность финансовая и страховая 44 865,20 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 17 323,00 Деятельность профессиональная, научная и техническая 38 698,60 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 19 889,10 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 33 737,30 Образование 24 927,90 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 25 432,00 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 48 089,40 Предоставление прочих видов услуг 22 619,40

Число незанятых в ПФО постепенно возвращается к докризисным показателям

Численность незанятых граждан регионов ПФО, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (после кратковременного роста в кризисном 2015 году) с 2016 года продолжает снижаться. С 2013 по 2017 год число незанятых в ПФО снизилось со 164 249 человек до 151 374 человек (почти на 8%). В 2015 году их число резко — на 15,4% относительно 2014 года — выросло почти до 200 тыс. человек. Но уже в следующие годы вернулось к докризисным показателям. Сильнее всего в 2015 году пострадали Ульяновская область (рост незанятых почти на 30%), Марий Эл (31%), Нижегородская область (24%) и Самарская область (26,4%). В Татарстане рост числа незанятых в 2015 году составил 7,7%. Но и в этих регионах (за исключением Марий Эл и Самарской области, где показатели продолжают превышать планку 2013 года) число незанятых вернулось к докризисным показателям. Тем не менее в четырех регионах с 2013 года число незанятых к 2017 году в итоге выросло: в Марий Эл на 8,7% (с 3 194 до 3 474 человек), и Мордовии — на 1,2% (с 4 042 до 4 090 человек). В Самарской области число незанятых выросло за 5 лет на 7,8%, составив 17 619 человек (не помогло даже резкое сокращение незанятых в 2017 году — на 25,2%). Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где численность незанятого населения за 5 лет выросла аж на 21,35%, составив 16 665 человек.

За те же 5 лет в результате лучше чувствует себя Татарстан: здесь число незанятых сократилось на 30%: с 18 721 человека до 13 113 человек. Особенно хорошо на показателе сказался прошлый год, когда их число упало сразу на 18%. Напомним, к добровольно незанятым относят, к примеру, пенсионеров, домашних хозяек, выполняющих неоплачиваемую домашнюю работу и воспитывающих малолетних детей, или потенциально имеющих возможность работать, но не работающих и не ищущих. В число незанятых включаются и ищущие работу в частном секторе, и не регистрирующие на бирже труда. Число зарегистрированных безработных в РТ еще меньше — 11 816 человек.

В Казани число зарегистрированных безработных с 2010 года сократилась в 2,5 раза: с 9 858 до 3 818 человек. Согласно анализу аналитической службы «Реального времени», число безработных увеличивается с началом года и идет нарастающим итогом до февраля — апреля (как в РТ в целом, так и в Казани) — с началом мая начинается спад, в декабре вновь увеличивается. Из числа безработных по Татарстану 7 399 человек «уволились по собственному желанию» и лишь 2 075 человек были «высвобождены» (то есть, уволены). По Казани уволились сами 2 377 человек, были уволены 670 человек.

Большинство безработных казанцев ранее работало в обрабатывающих отраслях, торговле и в финансовой сфере

Структура отраслей, где ранее работало большинство ныне безработных жителей Татарстана, в целом повторяет структуру самых «населенных» отраслей РТ, отличия существуют лишь для жителей Казани. Так, 17% безработных или 2 025 человек РТ ранее работали в обрабатывающих отраслях (16,4% или 628 человек — в Казани). Однако если 15,3% безработных в целом по Татарстану ранее работали в торговле (1 802 человека), то таковых в Казани — 18,2% (или 696 человек). Больше, по понятным причинам, в Казани и уволенных сотрудников финансовой и страховой сферы (12,8% от числа безработных или 488 человек) — по РТ в целом этот показатель составляет всего 8,3% (981 человек). Следом идут бывшие работники сферы образования (933 человека по РТ и 285 человек по Казани), бывшие работники строительной сферы (917 человек по РТ и 250 по Казани). Доля безработных чиновников в среднем по Татарстану едва превышает 5% (601 человек), в Казани таковых и того меньше — 3,5% (133 человека).

Как сообщил аналитической службе «Реального времени» Центр занятости Казани, численность предполагаемых к увольнению работников в январе — марте 2018 года составляет 1 592 человека. Официально же, по состоянию на 1 января 2018 года численность работающих в режиме неполной занятости составила 869 человек, из которых: 742 человека работали по инициативе работодателя неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю; 127 человек находились в простое по вине работодателя. В 2017 году в органы службы занятости обратились по различным вопросам 92,5 тыс. человек, в том числе принято на учет в качестве ищущих работу 18,1тыс. человек. Трудоустроено 12 тыс. человек, в том числе 10,7 тыс. незанятых граждан.

В 2017 году в органы службы занятости обратились по различным вопросам 92,5 тыс. человек, в том числе принято на учет в качестве ищущих работу 18,1 тыс. человек. Фото Максима Платонова

Наибольшее число безработных казанским Центром занятости Казани зарегистрировано в Советском районе (894 человека), Ново-Савиновском (767 человек), Приволжском (704 человека).

По сравнению с началом 2017 года, по данным центра, незначительно увеличилась в составе безработных доля женщин — 58,8% (в 2016 году она составляла 55,2%), доля граждан, уволенных в связи с высвобождением, — 17,3% (в 2016 г. — 13,1%) и доля граждан предпенсионного возраста — 11,2% (в 2016 г. — 10,3%). Одновременно в составе безработных уменьшилась доля молодежи в возрасте 16—29 лет — до 15,2% (в 2016 году она составляла 17,6 %), доля граждан, уволившихся по собственному желанию — до 60,9% (в 2016 г. — 67,6%) и доля инвалидов — 9,6% (в 2016 г. — 10%). Средняя продолжительность безработицы по городу составила 4,6 месяца.

По низкому уровню безработицы Татарстан уступает Нижегородской и Ульяновской областям

Несмотря на то что число незанятых в Татарстана меньше, чем где-либо, по уровню официально зарегистрированной безработицы к экономически активному населению Татарстан далеко не лидер. На первом месте среди регионов ПФО — Нижегородская область, где уровень официальной безработицы составлял на 1 января 2016 года 0,62%. По итогам 2016 года Татарстан с его показателем в 0,80% опережали также Ульяновская область (0,63%) и Чувашия (0,66%). В 2017 год Татарстану удалось снизить уровень безработицы до 0,71% (при этом Чувашия выпала из тройки лидеров), однако Ульяновская область снизила его до 0,53%, а Нижегородская — до 0,55%. К началу 2018 года Татарстан продолжает занимать третье место (уровень безработицы снизился официально до 0,58%), уступая Нижегородской (0,4%) и Ульяновской (0,47%) областям.

По числу безработных, получающих пособие по безработице в 2016 и 2017 годах, Татарстан среди регионов ПФО занимал пятое место: пособие в РТ получали в эти годы соответственно 12 636 и 10 289 человек. Интересно, что еще в 2013 году по числу получающих пособие по безработице Татарстан занимал третье место (15 618 человек), уступая только Башкортостану (23 142 человека) и Пермскому краю (19 270 человек). По понятным причинам (кризис) лишь в 2015 году произошло кратковременное увеличение числа получающих пособие в РТ (на 12,1%), но в 2015 и 2016 годах падение их числа соответственно на 14 и 18,6% вернуло республику к докризисным временам. Отметим, что по положительной динамике сокращения числа сидящих на пособии по безработице Татарстан в 2016 году занимал третье место (уступив Пермскому краю с его минус 29% и Ульяновской области с ее минус 17,5%), а в 2017 году опустился на четвертое место. В лидерах по сокращению числа сидящих на пособии по безработицы оказались Самара (минус 22%), Удмуртия (минус 20,7%) и Нижегородская область (минус 19,3%).

Более интересные цифры аналитическая служба «Реального времени» обнаружила в данных по безработицы в регионах ПФО, посчитанных по стандартам Международной организации труда. Они везде, в том числе и в Татарстане, в разы выше официальных! Об этом читайте во второй части нашего исследования рынка труда.